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Идеи для сада своими руками: простые и дешевые

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
こんなクリート, 平山庭店 平山庭店 Сад Забор и ворота
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Эти интересные, захватывающие, очень простые и вдохновляющие на творчество идеи для сада, которые можно реализовать своими руками, выглядят очень здорово!

В этой Книге Идей мы собрали для вас шикарные фотографии из портфолио одного талантливого человека, который любит жизнь, природу, сады и работу своими руками. Все его проекты реализованы в Японии, бюджет – от 0 до 3 тыс. рублей, а самым дорогостоящим стало строительство мангала!

Мы надеемся, что вы тоже поделитесь с нами фотографиями того, что сделали на даче своими руками, вдохновившись этими или другими проектами. Ландшафтным архитекторам мы тоже предлагаем разместить свое портфолио на homify, чтобы его увидели тысячи людей по всему миру, в том числе и в тематических статьях на тему ландшафтного дизайна. Если вам есть чем поделиться, не стесняйтесь, ведь труд и профессионализм на homify ценятся очень высоко!

​Мангал своими руками

ハウスbetweenデッキの庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Грильницы
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Маленький кирпичный мангал под силу сделать абсолютно каждому! Создайте удобную форму, расположите его правильно, добавьте выемки для решетки, дровницу под мангалом и используйте только огнеупорный кирпич.

​Террасы из старой крыши

こんなクリート, 平山庭店 平山庭店 Сад Забор и ворота
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Старые элементы крыши или самого сарая или домика подойдут для создания красивых террас в азиатском стиле. Добавьте все те же элементы – красиво расположенные крупные и мелкие камни, бетонные фрагменты, древесину и декоративные посадки.

​Бетонная дорожка с обрамлением крупными камнями

枕木木の庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Горшки и вазы
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Шикарная бетонная дорожка, края которой невидимы из-за крупных декоративных камней, красиво разложенных по периметру – отличная идея для собственного сада!

​Комбинированное мощение

枕木木の庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Игровая площадка и качели
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Для бюджетного, но при этом стильного мощения дорожки или площадки на даче подойдет вариация из крупных камней, бетонных плит, деревянных досок различной ширины и длины. Важно красиво оформить стыки между материалами и объектами, газоном, мхом, мелкими камнями или галькой.

​Комбинирование мощение для автомобильной стоянки

枕木木の庭, 平山庭店 平山庭店 Гаражи
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Если просто бетонная площадка кажется вам слишком брутальным вариантом, скомбинируйте ее с остатками древесины со стройки дачи или сарая, мелкими камнями и кирпичом различных оттенков.

​Клумба в террасе

GOODOUBLE [キュート&クール＝キューティクル], 平山庭店 平山庭店 Балконы и веранды в эклектичном стиле
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Образованная посреди террасы клумба с кустарниками и камнями – невероятно стильная и современная идея. Чтобы обезопасить детей от падения, вы можете сделать ее вровень с террасой или же создать нависающую сетку. А если клумба ниже террасы, создайте мощение галькой для чистоты окружающего пространства.

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​Пни в ландшафтном дизайне сада

枕木木の庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Растения
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Пни – реальные не выкорчеванные, оставшиеся после постройки сруба или просто найденные на участке тоже можно красиво использовать в азиатском стиле дизайна сада. Просто найдите для них место в живописном уголке и расставьте так, чтобы они напоминали стулья со столом. Дети будут в восторге!

​Каменный забор с клумбой

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Аксессуары и декор
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Этот невероятно живописный забор держится на бетонном основании, отделан натуральным камнем, который архитектор нашел поблизости в лесу, и имеет наверху клумбу с почвопокровными многолетниками. Такой каменный забор может быть и гораздо меньшего размера и даже не использовать бетонное основание, а быть по-настоящему каменным!

​Плавные края террасы

ハウスbetweenデッキの庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Грильницы
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Вооружившись пилой и наждачкой, вы можете создать из стандартной террасы дизайнерскую, добавив плавных волн по краям. Нависающие элементы следует сделать с запасом, чтобы там, где вы подрежете слишком много, не было еще видно фундамента или простой земли. Пространство вокруг террасы стоит красиво оформить кустарниками, камнями, маленькими растениями.

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