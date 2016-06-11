Идеи для сада своими руками: простые и дешевые

Эти интересные, захватывающие, очень простые и вдохновляющие на творчество идеи для сада, которые можно реализовать своими руками, выглядят очень здорово!
В этой Книге Идей мы собрали для вас шикарные фотографии из портфолио одного талантливого человека, который любит жизнь, природу, сады и работу своими руками. Все его проекты реализованы в Японии, бюджет – от 0 до 3 тыс. рублей, а самым дорогостоящим стало строительство мангала!
Мы надеемся, что вы тоже поделитесь с нами фотографиями того, что сделали на даче своими руками, вдохновившись этими или другими проектами. Ландшафтным архитекторам мы тоже предлагаем разместить свое портфолио на homify, чтобы его увидели тысячи людей по всему миру, в том числе и в тематических статьях на тему ландшафтного дизайна. Если вам есть чем поделиться, не стесняйтесь, ведь труд и профессионализм на homify ценятся очень высоко!
Маленький кирпичный мангал под силу сделать абсолютно каждому! Создайте удобную форму, расположите его правильно, добавьте выемки для решетки, дровницу под мангалом и используйте только огнеупорный кирпич.
Старые элементы крыши или самого сарая или домика подойдут для создания красивых террас в азиатском стиле. Добавьте все те же элементы – красиво расположенные крупные и мелкие камни, бетонные фрагменты, древесину и декоративные посадки.
Шикарная бетонная дорожка, края которой невидимы из-за крупных декоративных камней, красиво разложенных по периметру – отличная идея для собственного сада!
Для бюджетного, но при этом стильного мощения дорожки или площадки на даче подойдет вариация из крупных камней, бетонных плит, деревянных досок различной ширины и длины. Важно красиво оформить стыки между материалами и объектами, газоном, мхом, мелкими камнями или галькой.
Если просто бетонная площадка кажется вам слишком брутальным вариантом, скомбинируйте ее с остатками древесины со стройки дачи или сарая, мелкими камнями и кирпичом различных оттенков.
Образованная посреди террасы клумба с кустарниками и камнями – невероятно стильная и современная идея. Чтобы обезопасить детей от падения, вы можете сделать ее вровень с террасой или же создать нависающую сетку. А если клумба ниже террасы, создайте мощение галькой для чистоты окружающего пространства.
Пни – реальные не выкорчеванные, оставшиеся после постройки сруба или просто найденные на участке тоже можно красиво использовать в азиатском стиле дизайна сада. Просто найдите для них место в живописном уголке и расставьте так, чтобы они напоминали стулья со столом. Дети будут в восторге!
Этот невероятно живописный забор держится на бетонном основании, отделан натуральным камнем, который архитектор нашел поблизости в лесу, и имеет наверху клумбу с почвопокровными многолетниками. Такой каменный забор может быть и гораздо меньшего размера и даже не использовать бетонное основание, а быть по-настоящему каменным!
Вооружившись пилой и наждачкой, вы можете создать из стандартной террасы дизайнерскую, добавив плавных волн по краям. Нависающие элементы следует сделать с запасом, чтобы там, где вы подрежете слишком много, не было еще видно фундамента или простой земли. Пространство вокруг террасы стоит красиво оформить кустарниками, камнями, маленькими растениями.
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