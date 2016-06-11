Идеи для сада своими руками: простые и дешевые

Эти интересные, захватывающие, очень простые и вдохновляющие на творчество идеи для сада, которые можно реализовать своими руками, выглядят очень здорово!

В этой Книге Идей мы собрали для вас шикарные фотографии из портфолио одного талантливого человека, который любит жизнь, природу, сады и работу своими руками. Все его проекты реализованы в Японии, бюджет – от 0 до 3 тыс. рублей, а самым дорогостоящим стало строительство мангала!

Мы надеемся, что вы тоже поделитесь с нами фотографиями того, что сделали на даче своими руками, вдохновившись этими или другими проектами. Ландшафтным архитекторам мы тоже предлагаем разместить свое портфолио на homify, чтобы его увидели тысячи людей по всему миру, в том числе и в тематических статьях на тему ландшафтного дизайна. Если вам есть чем поделиться, не стесняйтесь, ведь труд и профессионализм на homify ценятся очень высоко!