Дом на побережье с потрясающим видом

Overcombe – это дом с невероятным видом, непринужденной атмосферой, построенный с вниманием к деталям. Он безусловно станет вашим вдохновением и вы непременно захотите остановиться в таком доме!

Дом выглядит очень эффектно. Все комнаты расположились на одном этаже, что отлично подойдет для членов семьи всех возрастов. Все пять спален прекрасно меблированы и каждая имеет свою ванную комнату. Из всех комнат открывается потрясающий вид на море и сельские просторы.

Дом отделан и обставлен по самым высоким стандартам. Он оборудован последними моделями аудио и видео техники, в том числе беспроводной акустической системой SONOS в основных жилых комнатах. В доме также есть отдельный игровой зал с бильярдом, настольным футболом и велотренажер с телевизором! Открытая планировка кухни и столовой идеально подойдет как для семейных так и для ужинов с друзьями, а панорамные окна со всех сторон позволяют вдоволь насладиться видом.

Давайте же познакомимся с Overcombe ближе!