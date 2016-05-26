Дом на побережье с потрясающим видом

Overcombe – это дом с невероятным видом, непринужденной атмосферой, построенный с вниманием к деталям. Он безусловно станет вашим вдохновением и вы непременно захотите остановиться в таком доме!
Дом выглядит очень эффектно. Все комнаты расположились на одном этаже, что отлично подойдет для членов семьи всех возрастов. Все пять спален прекрасно меблированы и каждая имеет свою ванную комнату. Из всех комнат открывается потрясающий вид на море и сельские просторы.
Дом отделан и обставлен по самым высоким стандартам. Он оборудован последними моделями аудио и видео техники, в том числе беспроводной акустической системой SONOS в основных жилых комнатах. В доме также есть отдельный игровой зал с бильярдом, настольным футболом и велотренажер с телевизором! Открытая планировка кухни и столовой идеально подойдет как для семейных так и для ужинов с друзьями, а панорамные окна со всех сторон позволяют вдоволь насладиться видом.
Давайте же познакомимся с Overcombe ближе!
Чтобы выделиться на фоне потрясающего пейзажа Девоншира архитектура дома должна быть поистине уникальной. Overcombe, с его великолепным дизайном, это не составляет никакого труда. Сам дом возвышается на эффектной деревянной базе (цоколе), по всему периметру расположена терраса, что обеспечивает обзор на 360°.
Со слов агентов по недвижимости из Perfect Stays они были очень заинтересованы данным объектом и с большим удовольствием включили его в свой каталог.
Хотели бы вы провести свои выходные или отпуск в таком доме? А ведь мы только начали с ним знакомиться. Давайте же продолжим!
Overcombe стабильно предлагает прекрасный вид на море и потрясающие закаты. Балкон, во всю длину дома, отделан деревянным настилом. С этого ракурса он кажется бесконечным и словно сливается с природой. Вид отсюда хорош, особенно на закате.
Стеклянные ограждения совершенно не препятствуют обзору, независимо от того, стоите вы или сидите. Они прекрасно гармонируют с остальными обширными стеклянными поверхностями дома. Это абсолютная роскошь!
С таким количеством панорамного остекления, нет ничего удивительного в том, что весь дом залит солнечным светом. С ним прекрасно гармонирует медовый паркет, создавая теплую и уютную атмосферу. Основным цветом интерьера и мебели выбран белый.
Гостиная, столовая и кухня представляют собой единое пространство, однако не
вторгаются во владения друг друга. Правильная расстановка мебели помогла архитекторам создать три пространства в одном.
Мало кто останется равнодушным к такой кухне! До невозможности простой дизайн выглядит потрясающе. Просторная, и в высшей степени полезная, площадь этой кухни больше похожа на современную галерею, где экспонатами являются искусно приготовленные блюда.
Встроенные точечные светильники оставляют потолок высоким и на загромождают пространство. Оно остается
чистым и воздушным. Деревянный пол теплого оттенка разбавляет некую холодность белого цвета и вместе они создают очень уютное сочетание в пространстве. С таким полом здесь нет необходимости в дополнительных акцентах.
Совершенный белый и медовый древесный отлично гармонируют в открытой гостиной, столовой и кухне. В спальне же мы видим более мягкое и спокойное сочетание цветов. Какофония оттенков серого и бежевого создает комфорт и уют. Из спальни, как и из остальных комнат, открывается фантастический вид на море.
Все пять спален этого дома отделаны и обставлены достаточно лаконично, но, в то же время, выглядят роскошно. Все сделано для того, чтобы гости получили максимум удовольствия от пребывания в этом потрясающем доме.
Помимо главной гостиной с открытой планировкой в доме имеется еще одна небольшая отдельная комната для отдыха. Она прекрасно подойдет для вечеров в кругу друзей и родственников. Только представьте уютный вечер в этой гостиной на заходе солнца!
Эта комната выполнена в современном стиле с легкими налетом
рустик. Тут идеально сочетаются природа, современность и роскошь. Именно в таком месте мы представляем себе идеальные выходные, не так ли?