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Очаровательный новый дом

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
New build Hampshire UK, At No 19 At No 19 Дома в классическом стиле
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Специалисты из At No19 были ответственны за внутреннюю спецификацию и законченный вид дома. В этой статье вы узнаете немного об этом красивом доме, мы сосредоточимся больше на его интерьере, чем экстерьере. Именно там произошли волшебные изменения! 

Замечательное сочетание традиционного, современного, роскошного стиля – этот дом является доказательством того, что вы можете иметь все это, и оно будет феноменально выглядеть.

Новое строение с классической элегантностью

New build Hampshire At No 19 Дома в классическом стиле
At No 19

New build Hampshire

At No 19
At No 19
At No 19

Немного неприятно, что новые построенные дома до сих пор зачастую получают негативную оценку. Хотя нередко они имеют потрясающий вид и хорошо продуманы. Этот дом является прямым доказательством, что новый дом стоит того, чтобы его оценили по достоинству. 

Вспоминая образы классических сельских домов, можно отметить, что сочетание красной кирпичной кладки с рустикальной черной деревянной облицовкой работает фантастически хорошо здесь и помогает дому вписаться в его окрестностях, и в то же время приглушить его 'новизну '

Сюрпризы внутри

New build Hampshire UK At No 19 Гостиная в стиле модерн
At No 19

New build Hampshire UK

At No 19
At No 19
At No 19

Взглянув на внешний вид этого дома, вы могли бы предположить, что интерьер будет наполнен традиционно сельской мебелью, например, деревянным обеденным столом и, возможно, громоздкими диванами, но реальность совершенно иная.

В отличие от внешнего вида дома, интерьер феноменально современный и шикарный. В нем главенствует белый цвет – он базовый в этом дизайне, что придает помещению замечательный эффект. Он не выглядит холодно или стерильно. Этот цвет здесь на удивление теплый и классический.

Мягкие оттенки

New build Hampshire UK At No 19 Гостиная в стиле модерн
At No 19

New build Hampshire UK

At No 19
At No 19
At No 19

Хотя белый был использован в изобилии в этом доме, мы действительно наслаждаемся смелым применением более землистых оттенков, например, лилового, что хорошо подчеркивает в гостиной зоне открытую планировку.

Лиловый добавляет не только достаточно контраста, он привносит и модернистские темы. Они воплощены также в квадратных диванах, угловых столиках. Это придает дому некий галерейный вид. Очень красиво и изящно!

Удобство в передвижении

New build Hampshire UK At No 19 Кухня в стиле минимализм
At No 19

New build Hampshire UK

At No 19
At No 19
At No 19

Так часто мы видим фантастические проекты реконструкции дома, в которых кухне уделялось не столь много внимания, особенно при открытой планировке. Мы очень рады видеть, что именно эта ошибка не повторилась здесь. В итоге создана абсолютно фантастическая и легкая для передвижения кухня.

Это кухня определенно подходит для того, кто намеревается проводить здесь немалое количество времени – достаточно места для передвижения, огромное количество шкафов и большие участки  рабочей поверхности. Серый является приглушенным цветовым акцентом в этой зоне, и мы считаем, что он столь же эффективен и хорош, как лиловый в гостиной.

Связь цветов

New build Hampshire UK At No 19 Спальня в стиле модерн
At No 19

New build Hampshire UK

At No 19
At No 19
At No 19

Хоть эта комната и не находится рядом с гостиной открытой планировки, не правда ли приятно видеть, что эта  спальня была украшена тем же оригинальным лиловым цветом? Он делает дом хорошо продуманным и в какой-то мере сплоченным.  

Узорная особенность стены добавляет великолепную и стильную привлекательность, в то время как постельное белье и подушки разбавляют это пространство и делают комнату гостеприимным местом. Оформлена комната просто, но она имеет тонкий и впечатляющий эффект, что возникает желание там остаться.

Смелые контрасты

New build Hampshire UK At No 19 Спальня в стиле модерн
At No 19

New build Hampshire UK

At No 19
At No 19
At No 19

Опять же, мы видим повторяющиеся темы – серый снова вводится вместе с черно-белым, что создает максимальный монохроматический гламур для спальни. Дамасские обои хорошо сочетаются с роскошным постельным бельем. Черно-белый являлся всегда сложной цветовой схемой, но у нас нет никаких претензий по поводу этого воплощения, все было принято во внимание, ничего не упущено, вплоть до зеркальной рамы и ваз на прикроватном столике. Комната оформлена на отлично!

Этот великолепный дом стремится быть идеальным в сочетании традиций и современности, мы считаем, что этот дом имеет потенциал, чтобы изменить представления о домах новой сборки. 

Понравился ли вам этот дом? Чем он вам запомнился?

До и После: Из старого домика в два лофта!

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