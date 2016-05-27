Очаровательный новый дом

Специалисты из At No19 были ответственны за внутреннюю спецификацию и законченный вид дома. В этой статье вы узнаете немного об этом красивом доме, мы сосредоточимся больше на его интерьере, чем экстерьере. Именно там произошли волшебные изменения!

Замечательное сочетание традиционного, современного, роскошного стиля – этот дом является доказательством того, что вы можете иметь все это, и оно будет феноменально выглядеть.