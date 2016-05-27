Очаровательный новый дом

Специалисты из At No19 были ответственны за внутреннюю спецификацию и законченный вид дома. В этой статье вы узнаете немного об этом красивом доме, мы сосредоточимся больше на его интерьере, чем экстерьере. Именно там произошли волшебные изменения!
Замечательное сочетание традиционного, современного, роскошного стиля – этот дом является доказательством того, что вы можете иметь все это, и оно будет феноменально выглядеть.
Немного неприятно, что новые построенные дома до сих пор зачастую получают негативную оценку. Хотя нередко они имеют потрясающий вид и хорошо продуманы. Этот дом является прямым доказательством, что новый дом стоит того, чтобы его оценили по достоинству.
Вспоминая образы классических сельских домов, можно отметить, что сочетание красной кирпичной кладки с рустикальной черной деревянной облицовкой работает фантастически хорошо здесь и помогает дому вписаться в его окрестностях, и в то же время приглушить его 'новизну '
Взглянув на внешний вид этого дома, вы могли бы предположить, что интерьер будет наполнен традиционно сельской мебелью, например, деревянным обеденным столом и, возможно, громоздкими диванами, но реальность совершенно иная.
В отличие от внешнего вида дома, интерьер феноменально современный и шикарный. В нем главенствует белый цвет – он базовый в этом дизайне, что придает помещению замечательный эффект. Он не выглядит холодно или стерильно. Этот цвет здесь на удивление теплый и классический.
Хотя белый был использован в изобилии в этом доме, мы действительно наслаждаемся смелым применением более землистых оттенков, например, лилового, что хорошо подчеркивает в гостиной зоне открытую планировку.
Лиловый добавляет не только достаточно контраста, он привносит и модернистские темы. Они воплощены также в квадратных диванах, угловых столиках. Это придает дому некий галерейный вид. Очень красиво и изящно!
Так часто мы видим фантастические проекты реконструкции дома, в которых кухне уделялось не столь много внимания, особенно при открытой планировке. Мы очень рады видеть, что именно эта ошибка не повторилась здесь. В итоге создана абсолютно фантастическая и легкая для передвижения кухня.
Это кухня определенно подходит для того, кто намеревается проводить здесь немалое количество времени – достаточно места для передвижения, огромное количество шкафов и большие участки рабочей поверхности. Серый является приглушенным цветовым акцентом в этой зоне, и мы считаем, что он столь же эффективен и хорош, как лиловый в гостиной.
Хоть эта комната и не находится рядом с гостиной открытой планировки, не правда ли приятно видеть, что эта спальня была украшена тем же оригинальным лиловым цветом? Он делает дом хорошо продуманным и в какой-то мере сплоченным.
Узорная особенность стены добавляет великолепную и стильную привлекательность, в то время как постельное белье и подушки разбавляют это пространство и делают комнату гостеприимным местом. Оформлена комната просто, но она имеет тонкий и впечатляющий эффект, что возникает желание там остаться.
Опять же, мы видим повторяющиеся темы – серый снова вводится вместе с черно-белым, что создает максимальный монохроматический гламур для спальни. Дамасские обои хорошо сочетаются с роскошным постельным бельем. Черно-белый являлся всегда сложной цветовой схемой, но у нас нет никаких претензий по поводу этого воплощения, все было принято во внимание, ничего не упущено, вплоть до зеркальной рамы и ваз на прикроватном столике. Комната оформлена на отлично!
Этот великолепный дом стремится быть идеальным в сочетании традиций и современности, мы считаем, что этот дом имеет потенциал, чтобы изменить представления о домах новой сборки.
Понравился ли вам этот дом? Чем он вам запомнился?