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Стильный семейный дом

Перла Вереника Перла Вереника
Red Bridge House, Smerin Architects Smerin Architects
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Современные строения часто радуют нас чистотой линий, нестандартными архитектурными решениями с элементами индустриальной стилистики, инновационными технологиями и повышенным уровнем комфорта. Но вместе с тем, таким зданиям часто не хватает природной естественности и органичности, домашнего уюта. В проекте этого просторного дома архитекторы удачно совместили современный стиль и атмосферу семейного отдыха. Такому восприятию способствует и продуманная планировка комнат с учетом потребностей всей большой семьи,  и  натуральная древесина теплых оттенков в отделке фасадов, и самое главное – свой особый стиль, индивидуальный и элегантный. 

Широкие панорамы окон

Red Bridge House Smerin Architects
Smerin Architects

Red Bridge House

Smerin Architects
Smerin Architects
Smerin Architects

Впечатляющие площади панорамного остекления выполняют в этом доме роль главных украшений, причем как со стороны фасадов, так и в интерьере комнат. Так  с помощью одного приема архитекторам удалось решить сразу несколько задач, наполнить внутреннее пространство дома свежестью пейзажей, сделать дом по-деревенски открытым природе и по-современному стильным. 

Многоуровневая архитектура

Red Bridge House Smerin Architects
Smerin Architects

Red Bridge House

Smerin Architects
Smerin Architects
Smerin Architects

Обогнув фронтальный фасад дома, мы попадаем в задний дворик и видим, что за скромной террасой на самом деле скрывается первый этаж строения. Рельеф местности позволил скрыть половину первого уровня дома в земле, что дает исключительные возможности для тепло-изоляции комнат. Именно поэтому в этой части дома расположен просторный крытый бассейн. 

Насыщенный охристый цвет фасада ярко выделяется на фоне зелени густого сада,  делает образ дома современным и теплым, контрастным на фоне пейзажа, но без лишней холодности индустриальной стилистики.

Обзор с высоты

Red Bridge House Smerin Architects
Smerin Architects

Red Bridge House

Smerin Architects
Smerin Architects
Smerin Architects

Отдельное внимание стоит уделить крытым верандам этого дома. Планировка пространства веранды, опоясывающей весь главный фасад дома – одно из лучших достижений архитекторов проекта. Здесь мы видим и широкую, просторную зону под крышей, и панорамные окна, и раздвижные стеклянные двери. Словом все, что необходимо для идеального соединения внутреннего пространства комнат с окружающей природой. А ведь именно это так важно для комфортной жизни в пригородном коттедже.

Простая элегантность интерьеров

Red Bridge House Smerin Architects
Smerin Architects

Red Bridge House

Smerin Architects
Smerin Architects
Smerin Architects

Внутреннее пространство дома продолжает идею соединения современного минимализма и домашнего уюта. Лишний деталей в декоре здесь нет, но зато те элементы, которые присутствуют, полноценно способствуют созданию максимального комфорта: живой огонь камина, элегантно-лаконичные мягкие кресла, сдержанная цветовая гамма теплых оттенков древесины на фоне нейтрально-серого бетона, и конечно, много света и воздуха благодаря огромных стеклянным панорамам окон.

Крытый бассейн

Red Bridge House Smerin Architects
Smerin Architects

Red Bridge House

Smerin Architects
Smerin Architects
Smerin Architects

Кто не мечтает дополнить интерьер дома собственным бассейном! Крытая конструкция позволяет использовать круглый год в любую погоду этот великолепный уголок для отдыха и фитнесса. Минималистичное урбанистическое оформление бассейна лишь подчеркивает роскошь этого украшения дома.

Дизайн освещения

Red Bridge House Smerin Architects
Smerin Architects

Red Bridge House

Smerin Architects
Smerin Architects
Smerin Architects

Ну и, последний штрих – теплое вечернее освещение фасада и веранд дома, дополняющее и четкие линии архитектуры, и структуру древесины в отделке фасада, и открытые стеклянные поверхности окон.

Райский сад современного дома

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