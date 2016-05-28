Стильный семейный дом

Современные строения часто радуют нас чистотой линий, нестандартными архитектурными решениями с элементами индустриальной стилистики, инновационными технологиями и повышенным уровнем комфорта. Но вместе с тем, таким зданиям часто не хватает природной естественности и органичности, домашнего уюта. В проекте этого просторного дома архитекторы удачно совместили современный стиль и атмосферу семейного отдыха. Такому восприятию способствует и продуманная планировка комнат с учетом потребностей всей большой семьи, и натуральная древесина теплых оттенков в отделке фасадов, и самое главное – свой особый стиль, индивидуальный и элегантный.
Впечатляющие площади панорамного остекления выполняют в этом доме роль главных украшений, причем как со стороны фасадов, так и в интерьере комнат. Так с помощью одного приема архитекторам удалось решить сразу несколько задач, наполнить внутреннее пространство дома свежестью пейзажей, сделать дом по-деревенски открытым природе и по-современному стильным.
Обогнув фронтальный фасад дома, мы попадаем в задний дворик и видим, что за скромной террасой на самом деле скрывается первый этаж строения. Рельеф местности позволил скрыть половину первого уровня дома в земле, что дает исключительные возможности для тепло-изоляции комнат. Именно поэтому в этой части дома расположен просторный крытый бассейн.
Насыщенный охристый цвет фасада ярко выделяется на фоне зелени густого сада, делает образ дома современным и теплым, контрастным на фоне пейзажа, но без лишней холодности индустриальной стилистики.
Отдельное внимание стоит уделить крытым верандам этого дома. Планировка пространства веранды, опоясывающей весь главный фасад дома – одно из лучших достижений архитекторов проекта. Здесь мы видим и широкую, просторную зону под крышей, и панорамные окна, и раздвижные стеклянные двери. Словом все, что необходимо для идеального соединения внутреннего пространства комнат с окружающей природой. А ведь именно это так важно для комфортной жизни в пригородном коттедже.
Внутреннее пространство дома продолжает идею соединения современного минимализма и домашнего уюта. Лишний деталей в декоре здесь нет, но зато те элементы, которые присутствуют, полноценно способствуют созданию максимального комфорта: живой огонь камина, элегантно-лаконичные мягкие кресла, сдержанная цветовая гамма теплых оттенков древесины на фоне нейтрально-серого бетона, и конечно, много света и воздуха благодаря огромных стеклянным панорамам окон.
Кто не мечтает дополнить интерьер дома собственным бассейном! Крытая конструкция позволяет использовать круглый год в любую погоду этот великолепный уголок для отдыха и фитнесса. Минималистичное урбанистическое оформление бассейна лишь подчеркивает роскошь этого украшения дома.
Ну и, последний штрих – теплое вечернее освещение фасада и веранд дома, дополняющее и четкие линии архитектуры, и структуру древесины в отделке фасада, и открытые стеклянные поверхности окон.