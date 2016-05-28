Стильный семейный дом

Обогнув фронтальный фасад дома, мы попадаем в задний дворик и видим, что за скромной террасой на самом деле скрывается первый этаж строения. Рельеф местности позволил скрыть половину первого уровня дома в земле, что дает исключительные возможности для тепло-изоляции комнат. Именно поэтому в этой части дома расположен просторный крытый бассейн.

Насыщенный охристый цвет фасада ярко выделяется на фоне зелени густого сада, делает образ дома современным и теплым, контрастным на фоне пейзажа, но без лишней холодности индустриальной стилистики.