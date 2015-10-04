Винтажные аксессуары в интерьере

Наверное Вы не раз слышали слово винтаж. Винтажная мебель, винтажные украшения, винтажный декор для дома. Так что же такое, этот винтаж? Давайте разберемся.

Начнем с того, что четкого определения этому термину нет, и дизайнеры до сих пор спорят о том, что именно правильно называть винтажным. Одни утверждают, что винтажными можно называть предметы, возраст которых не моложе пятнадцати, но и не старше шестидесяти лет. Вещи старше шестидесяти лет принято называть антиквариатом. Другие говорят, что винтаж – это вещи с возрастом от тридцати лет, а третьи вообще считают винтажными вещи, созданные в первой половине двадцатого века. Но все дизайнеры и искусствоведы согласны, что винтажным считается предмет, сохранивший в себе дух своей эпохи, который узнаваем широкими массами, или который создан известным брендом ранее в определенный промежуток времени.

Вообще, слово винтаж пришло к нам из французского языка, на самом деле изначально оно обозначало вино высокого качества многолетней выдержки. Судя по этому определению можно понять, что просто старый стол, без каких-либо украшений и выполненный без какой-либо стилистики не может считаться винтажным. А вот комод у бабушки, выполненный в стиле ар-деко, можно смело считать винтажным, пусть даже при создании он не имел особой ценности, но через несколько десятков лет он становится уникальным винтажным предметом большой ценности. Предмет, названный винтажным, обычно несет в себе яркий отпечаток моды того времени, он уникален и оригинален, всегда приковывает к себе взгляды и становится в центре внимания.

В этой статье мы рассмотрим применение винтажных аксессуаров в интерьере. Поможем разобраться с тем, как правильно организовать пространство в классическом интерьере с применением винтажных элементов.