Винтажные аксессуары в интерьере

Наверное Вы не раз слышали слово винтаж. Винтажная мебель, винтажные украшения, винтажный декор для дома. Так что же такое, этот винтаж? Давайте разберемся.
Начнем с того, что четкого определения этому термину нет, и дизайнеры до сих пор спорят о том, что именно правильно называть винтажным. Одни утверждают, что винтажными можно называть предметы, возраст которых не моложе пятнадцати, но и не старше шестидесяти лет. Вещи старше шестидесяти лет принято называть антиквариатом. Другие говорят, что винтаж – это вещи с возрастом от тридцати лет, а третьи вообще считают винтажными вещи, созданные в первой половине двадцатого века. Но все дизайнеры и искусствоведы согласны, что винтажным считается предмет, сохранивший в себе дух своей эпохи, который узнаваем широкими массами, или который создан известным брендом ранее в определенный промежуток времени.
Вообще, слово
винтаж пришло к нам из французского языка, на самом деле изначально оно обозначало вино высокого качества многолетней выдержки. Судя по этому определению можно понять, что просто старый стол, без каких-либо украшений и выполненный без какой-либо стилистики не может считаться винтажным. А вот комод у бабушки, выполненный в стиле ар-деко, можно смело считать винтажным, пусть даже при создании он не имел особой ценности, но через несколько десятков лет он становится уникальным винтажным предметом большой ценности. Предмет, названный винтажным, обычно несет в себе яркий отпечаток моды того времени, он уникален и оригинален, всегда приковывает к себе взгляды и становится в центре внимания.
В этой статье мы рассмотрим применение винтажных аксессуаров в интерьере. Поможем разобраться с тем, как правильно организовать пространство в классическом интерьере с применением винтажных элементов.
Разнообразить интерьер квартиры поможет большое и уютное старинное кресло. Такое кресло может служить Вам очень долго, практически вечно, превратившись в настоящую семейную реликвию. А если протрется или порвется обивка – можно просто ее заменить на более новую. Роскошное кресло с витыми позолоченными ножками в стиле барокко или бежевое кресло с обивкой в нежный мелкий цветочек с деревянными резными белыми ножками – выбор за Вами. В любом случае такой предмет мебели будет отличным украшением любого интерьера.
Винтажные часы являются одним из самых стильных предметов другого времени. Мода на оформление часов менялась на протяжении многих десятилетий, поэтому старинные часики в Вашем интерьере будут всегда выглядеть так, словно интерьер перенести из другой эпохи. Такие часы можно найти на блошиных рынках, старых развалах, у друзей и родственников. Можно покопаться в антикварной лавке. В любом случае Вы найдете там нечто особенное и неповторимое, не такое как у всех. А можно найти более-менее старые часы и собственноручно состарить их, доведя до нужного внешнего вида. Удачи в поисках Ваших уникальных винтажных часов!
Сегодня мода на комоды снова возвращается в наши дома и квартиры. Шкафы-купе и платяные шкафы уходят на второй план, сейчас винтажный комод в спальне – это залог удобства и стильного дизайна интерьера. Купить действительно старинный предмет интерьера сейчас обходится недешево, поэтому в ход идут состаривающие материалы и приспособления. То есть можно просто купить любой понравившийся комод в магазине и дома состарить его специальными смесями, придав ему действительно старинный и винтажный вид. Такой метод позволяет сэкономить немало денежных средств, да и Вы сможете создать именно то, что Вам действительно нужно, а не довольствоваться тем, что купили.
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Хорошим наполнением интерьера послужат различные старинные мелочи, такие как: винтажные книги и фолианты, рамки для фотографий и картины в старинных рамах, зеркала в состаренных резных рамах и старинные шкатулки ручной работы. Все это можно найти и купить за бесценок на блошиных рынках. Главное в этом деле терпение и упорство. Не переставайте искать нужную вещь и Вы ее найдете, обязательно.
А еще такие вещи можно сделать самому, Вам понадобится немного фантазии, определенных навыков и нужные материалы. К тому же, от этого процесса Вы несомненно получите огромное удовольствие.
Одним из самых распространенных старинных вещей, что лежат почти у каждого дома, является чемодан. Обыкновенный старинный чемодан может стать полноценным элементом декора для Вашего интерьера комнаты, просто нужно подойти к этой задаче с долей воображения и фантазии, как это сделала гениальный московский дизайнер.
Хорошенько поработав с чемоданом, можно создать необычную прикроватную тумбочку или журнальный столик. Можно оставить чемодан таким, какой он есть, с царапинами, потертостями и прочими деталями, которые лишь подчеркивают его возраст. А можно его обновить, сделать его таким. какой он был при покупке. Все зависит от Вашего интерьера, с учетом внешнего вида комнаты и выбирается тот образ, который Вы будете создавать из старого чемодана.
Наверное, каждая женщина и девушка мечтает о таком предмете мебели, как настоящее винтажное трюмо. В те времена такие вещи делались вручную и выглядели необыкновенно красиво и роскошно. Деревянное старинное трюмо с потертостями и царапинками идеально впишется в классический интерьер с элементами декора в винтажном стиле. Трюмо можно поставить в спальне или в прихожей. В такому предмету мебели идеально подойдет мягкий винтажный пуфик с обивкой в мелкий цветочек или просто пастельных тонов.
В антикварных магазинах можно отыскать старинные тумбочки ручной работы. Потертые и старые, они просто пропитаны духом своей эпохи, видно, что у каждого из них есть своя неповторимая и уникальная история. Приобретая такой предмет мебели в дом, важно помнить, что эта вещи должна подходить Вашему интерьеру, иначе выглядеть она будет в комнате неуместно.
Также можно просто состарить обычную покупную тумбочку. Аура у этой вещи конечно не будет такой, как у действительно винтажной тумбы, но внешний вид будет соответствовать нужной эпохе. Да и таким образом Вы сможете создать действительно ту вещь, что Вам нужна в интерьере.
Еще одним старинным и магическим предметом в интерьере является винтажное зеркало. Старинное зеркало в позолоченной витой раме придаст Вашему интерьеру глубины и старины. А также зрительно расширит пространство в комнате. Такую вещь сделать самому очень сложно, скорее всего Вам придется ее находить на блошиных рынках или в антикварных магазинах. Но эта покупка стоит того, чтобы выкладывать за нее крупные суммы денег. Такое зеркало создаст абсолютно неповторимый шарм в интерьере вашего дома. Удачи!
Подробнее о винтажных предметах декора и мебели Вы можете прочитать в этой статье.