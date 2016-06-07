До и После: Ремонт квартиры в высотке

Специально для владельцев квартир в высотках и свечках мы представляем проект редизайна одной квартиры в Республике Корея от студии 제이앤예림DESIGN. Современная планировка была дополнена привлекательными нюансами, лаконичностью линий и мебелью в стиле минимализм.

Если вы – владелец малогабаритной квартиры (например, однушки в 32 кв. метра или двушки в 48 кв. метров), обязательно подумайте о перепланировки в современном свободном формате. Обычно это означает объединение туалета и ванной комнаты, кухни и гостиной, присоединение балкона и лоджии, а иногда прихожая становится частью гостиной или кухни.