До и После: Ремонт квартиры в высотке

Специально для владельцев квартир в высотках и свечках мы представляем проект редизайна одной квартиры в Республике Корея от студии 제이앤예림DESIGN. Современная планировка была дополнена привлекательными нюансами, лаконичностью линий и мебелью в стиле минимализм.
Если вы – владелец малогабаритной квартиры (например, однушки в 32 кв. метра или двушки в 48 кв. метров), обязательно подумайте о перепланировки в современном свободном формате. Обычно это означает объединение туалета и ванной комнаты, кухни и гостиной, присоединение балкона и лоджии, а иногда прихожая становится частью гостиной или кухни.
Матрас на полу, старый кухонный гарнитур и обилие не имеющих собственного места мелочей говорит о том, что сюда только что въехали новые хозяева – в квартиру без мебели и со старым дизайном. Накопив определенную сумму денег, они решили изменить облик квартиры и сделать его более современным и модным.
Начали с кухни – новый проект отделки и модули гарнитура позволили на 100% использовать имеющуюся площадь. Глянцевые акриловые фасады отлично вписались в светлый интерьер.
На лоджии слева была организована прачечная со стиральной машиной, тумбой, местом для пылесоса и гладильной доски.
Как вы видите на фотографии выше, прихожая (слева), коридор (справа), кухня и гостиная теперь являются единым пространством без перегородок. Если представить здесь три дополнительные стены, то получится самый стандартный и неудобный набор типовой квартиры.
На кухне пространство для хранения используется не только со стороны гарнитура, но и со стороны столовой зоны. Дополнительные модули обеспечивают удобное хранение и являются частью столовой зоны.
Дополнительное остекление балконов вдоль перил, а также новые складные двери между балконом и комнатой смогли серьезно увеличить общее пространство главной спальни.
В коридоре, где организовано шикарное невидимое хранение (на фотографии выше справа шкафы-купе в тон стен), мы найдем слайдеры в детскую комнату. Такая дверь экономит место и выглядит очень стильно.
Ванная комната со старым ремонтом всегда удручает. Кажется, что даже старания предыдущих хозяев не смогли спасти этот старый интерьер.
Среди главных элементов – встроенные сливы для унитаза и душевой кабины, а также встроенное водоснабжение раковины и душа. Это позволило создать интерьер в стиле минимализм, стильный, глянцевый, но основанный на бюджетной плитке.
Узкая и неудобная прихожая не могла с удобством обеспечить вход для всех членов семьи.
Новая прихожая имеет специальную длинную полочку для хранения всей обуви слева, а также встроенные стеллажи для обуви и одежды. Теперь вся обувь и одежда буквально невидимы и уж тем более не загораживают проход хозяевам квартиры и гостям.
Напомним использованные здесь современные приемы: присоединение балкона и лоджии, снос перегородки между гостиной, кухней и коридором, встроенные сливы в ванной комнате, двери-слайдеры, экономящие место, и встроенный гардероб по всей длине коридора.
Кроме того, следует заметить и складные двери из спальни на балкон, двери-слайдеры на лоджию, которая теперь является прачечной при кухне, и стильные подвесные потолки с подсветкой.
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