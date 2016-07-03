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Кухня на лоджии: идея для малогабаритки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Балкон и терраса в стиле модерн
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Дизайн кухни на лоджии или застекленном балконе имеет свои нюансы и особенно интересные варианты решения самых сложных вопросов. Первое, о чем стоит подумать – это утепление балкона или лоджии (оно понадобится в любом случае) и замена старых окон на новые, по возможности на большие или даже панорамные в пол.

​Два типа кухни на лоджии

homify Балкон и терраса в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Есть два варианта организации кухни на лоджии. Первый включает в себя объединение оригинального пространства кухни и лоджии, где часть зон просто переносится на лоджию. Комната, ранее запланированная как кухня, становится столовой или гостиной. Второй вариант включает полный перенос кухни на лоджию.

​Разрешения и легализация

Condominio Laffite, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Балконы и веранды в эклектичном стиле
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

Если вы решаетесь создать полноценную кухню на лоджии или балконе, вам придется пройти через инспекции БТИ, МЧМ и СЭС и получить все разрешения. Все справки нужно будет предоставить в жилищную инспекцию вместе с договором о технадзоре, где и будет выдано разрешение. После комиссия проверит, сделали ли вы все так, как обещали, и выдаст документ о законности перепланировки.

​Основная концепция

homify Балкон и терраса в стиле минимализм Белый
homify

homify
homify
homify

Для того, чтобы организовать настоящую кухню на лоджии, нужно основательно утеплить пол и стены, провести водопровод, электричество, слив, а также настроить систему вентиляции для плиты и духовки.

​Что нельзя переносить на балкон и лоджию

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Что нельзя переносить на балкон? Радиаторы отопления! Электрическую плиту установить на балконе или лоджии можно (если получить специальное разрешение), а вот с газовой вероятность решения в пользу вашего проекта существенно ниже.

Чтобы провести слив, нужно также пройти ряд согласованный и разрешений, легче всего это сделать владельцам квартир на первом этаже. Без проблем и разрешений можно поставить на такую кухню электрогриль, мультиварку, холодильник и другие бытовые приборы.

​Реальность и факты

APARTAMENTO M|C, Lote 21 Arquitetura e Interiores Lote 21 Arquitetura e Interiores Балконы и веранды в эклектичном стиле
Lote 21 Arquitetura e Interiores

Lote 21 Arquitetura e Interiores
Lote 21 Arquitetura e Interiores
Lote 21 Arquitetura e Interiores

Маленькие кухни на балконе очень популярны в Краснодарском крае. От Анапы до Сочи мы видим, как однушки становятся двушками, двушки – трешками, а кухни на балконе выглядят очень солнечно и красиво!

Здесь очень популярны варианты установки кухни вдоль окна – с раковиной и плитой перед окном, чтобы, занимаясь кулинарией, вы могли наслаждаться видом из окна.

Реальность такова, что перепланировка, утепление и получение различных разрешений могут занять у вас целый год, но вы получите шикарную, солнечную кухню, как с обложки журнала. Стоимость перепланировки обойдется примерно в 150-200 тыс. рублей плюс к стоимости отделки, мебели и декора. Плюс около 30 тыс. будет стоить оформление документации.

​Легкий вариант

APARTAMENTO, MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES Балкон и терраса в стиле минимализм
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES

MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES

Легче всего на лоджии при кухне организовать столовую или барную стойку, как место для отдыха и разговоров вне рабочей зоны кухни. Более привлекательным выглядит вариант переноса гарнитура на лоджию вдоль окон и создание в комнате гостиной-столовой.

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​Варианты без согласований

Apartamento Vila Leopoldina 01, Officina44 Officina44 Балкон и терраса в стиле модерн
Officina44

Officina44
Officina44
Officina44

Чтобы просто поставить часть гарнитура на лоджию, не нужно никаких согласований. Пара тумб, электрогриль, холодильник, столовая группа – то, что можно разместить здесь без перепланировки. Между кухней и лоджией в таком случае будет окно и дверь.

Напоминаем, что раковина и плита относятся к другой категории оборудования и их монтаж должен быть согласован. Радиаторы централизованного отопления не допускаются к использованию на балконе, стоит учесть иное утепление, «теплый пол» или электрический камин.

​Дизайн интерьера

APARTAMENTO MOFARREJ, Decorare Studio de Arquitetura Decorare Studio de Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Decorare Studio de Arquitetura

Decorare Studio de Arquitetura
Decorare Studio de Arquitetura
Decorare Studio de Arquitetura

Лучше всего для дизайна кухни на лоджии подходят такие стили, как модерн, минимализм и бразильяно. Стоит обратиться к современным светлым цветовым гаммам с яркими акцентами либо к кофейной цветовой палитре.

​Отделка пола и стен

Apartamento Itaim, Officina44 Officina44 Балкон и терраса в стиле модерн
Officina44

Officina44
Officina44
Officina44

Самый бюджетный вариант – штукатурка  стен и керамическая плитка для пола – выглядит стильно и со вкусом. Более дорогие варианты – керамический фартук, мозаика, натуральное дерево, как на террасе, будут стоить дороже.

​Уголок для завтраков

Apartamento RM, Flavia Sa Arquitetura Flavia Sa Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Flavia Sa Arquitetura

Flavia Sa Arquitetura
Flavia Sa Arquitetura
Flavia Sa Arquitetura

Маленький уголок для завтраков на просто присоединенной лоджии организовать легче всего. Напротив него вы можете установить и холодильник, сэкономив таким образом 4 кв. метра от площади основной кухни.

​Бар для друзей

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Перед перепланировкой проконсультируйтесь с местным дизайнером интерьера, который знает все правила и нормативы вашего региона. Он поможет вам в кратчайшие сроки получить все разрешения и организовать кухню на лоджии легально и со всеми справками.

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homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify
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