Кухня на лоджии: идея для малогабаритки

Что нельзя переносить на балкон? Радиаторы отопления! Электрическую плиту установить на балконе или лоджии можно (если получить специальное разрешение), а вот с газовой вероятность решения в пользу вашего проекта существенно ниже.

Чтобы провести слив, нужно также пройти ряд согласованный и разрешений, легче всего это сделать владельцам квартир на первом этаже. Без проблем и разрешений можно поставить на такую кухню электрогриль, мультиварку, холодильник и другие бытовые приборы.