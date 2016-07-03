Кухня на лоджии: идея для малогабаритки

Дизайн кухни на лоджии или застекленном балконе имеет свои нюансы и особенно интересные варианты решения самых сложных вопросов. Первое, о чем стоит подумать – это утепление балкона или лоджии (оно понадобится в любом случае) и замена старых окон на новые, по возможности на большие или даже панорамные в пол.
Есть два варианта организации кухни на лоджии. Первый включает в себя объединение оригинального пространства кухни и лоджии, где часть зон просто переносится на лоджию. Комната, ранее запланированная как кухня, становится столовой или гостиной. Второй вариант включает полный перенос кухни на лоджию.
Если вы решаетесь создать полноценную кухню на лоджии или балконе, вам придется пройти через инспекции БТИ, МЧМ и СЭС и получить все разрешения. Все справки нужно будет предоставить в жилищную инспекцию вместе с договором о технадзоре, где и будет выдано разрешение. После комиссия проверит, сделали ли вы все так, как обещали, и выдаст документ о законности перепланировки.
Для того, чтобы организовать настоящую кухню на лоджии, нужно основательно утеплить пол и стены, провести водопровод, электричество, слив, а также настроить систему вентиляции для плиты и духовки.
Что нельзя переносить на балкон? Радиаторы отопления! Электрическую плиту установить на балконе или лоджии можно (если получить специальное разрешение), а вот с газовой вероятность решения в пользу вашего проекта существенно ниже.
Чтобы провести слив, нужно также пройти ряд согласованный и разрешений, легче всего это сделать владельцам квартир на первом этаже. Без проблем и разрешений можно поставить на такую кухню электрогриль, мультиварку, холодильник и другие бытовые приборы.
Маленькие кухни на балконе очень популярны в Краснодарском крае. От Анапы до Сочи мы видим, как однушки становятся двушками, двушки – трешками, а кухни на балконе выглядят очень солнечно и красиво!
Здесь очень популярны варианты установки кухни вдоль окна – с раковиной и плитой перед окном, чтобы, занимаясь кулинарией, вы могли наслаждаться видом из окна.
Реальность такова, что перепланировка, утепление и получение различных разрешений могут занять у вас целый год, но вы получите шикарную, солнечную кухню, как с обложки журнала. Стоимость перепланировки обойдется примерно в 150-200 тыс. рублей плюс к стоимости отделки, мебели и декора. Плюс около 30 тыс. будет стоить оформление документации.
Легче всего на лоджии при кухне организовать столовую или барную стойку, как место для отдыха и разговоров вне рабочей зоны кухни. Более привлекательным выглядит вариант переноса гарнитура на лоджию вдоль окон и создание в комнате гостиной-столовой.
Чтобы просто поставить часть гарнитура на лоджию, не нужно никаких согласований. Пара тумб, электрогриль, холодильник, столовая группа – то, что можно разместить здесь без перепланировки. Между кухней и лоджией в таком случае будет окно и дверь.
Напоминаем, что раковина и плита относятся к другой категории оборудования и их монтаж должен быть согласован. Радиаторы централизованного отопления не допускаются к использованию на балконе, стоит учесть иное утепление, «теплый пол» или электрический камин.
Лучше всего для дизайна кухни на лоджии подходят такие стили, как модерн, минимализм и бразильяно. Стоит обратиться к современным светлым цветовым гаммам с яркими акцентами либо к кофейной цветовой палитре.
Самый бюджетный вариант – штукатурка стен и керамическая плитка для пола – выглядит стильно и со вкусом. Более дорогие варианты – керамический фартук, мозаика, натуральное дерево, как на террасе, будут стоить дороже.
Маленький уголок для завтраков на просто присоединенной лоджии организовать легче всего. Напротив него вы можете установить и холодильник, сэкономив таким образом 4 кв. метра от площади основной кухни.
Перед перепланировкой проконсультируйтесь с местным дизайнером интерьера, который знает все правила и нормативы вашего региона. Он поможет вам в кратчайшие сроки получить все разрешения и организовать кухню на лоджии легально и со всеми справками.
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