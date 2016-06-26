Сколько стоит бассейн и какой выбрать

Первый тип бассейна – плавательный спортивный, наиболее затратный при строительстве на обычном участке. Он имеет максимальную длину и глубину и может быть даже излишним для семейного пользования и к тому же будет слишком долго прогреваться. Семейный бассейн имеет меньшую глубину (около 1,7 метра), меньшую длину, но чуть большую ширину, позволяя всей семье комфортно купаться вместе (4-6 человек сразу). Еще один вариант – миниатюрный бассейн, в нем можно будет купаться взрослым и детям, но лишь отчасти – плавать. Его глубина составляет около 1,5 метра, ширина и длина примерно 6 на 4. Такой бассейн быстро прогревается и красиво выглядит в маленьком саду.

Есть еще два типа детских бассейнов. Один из них имеет глубину, достаточную для плавания (около 1,2 метра), другой – лишь для сидения и игр (около 40 см). Оба эти бассейна могут быть очень бюджетным способом построены на вашем участке. Даже для маленького бассейна стоит нанимать профессионала, иначе вы рискуете вложить деньги и уже через год остаться без бассейна вовсе.