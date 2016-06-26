Сколько стоит бассейн и какой выбрать

Если вы заинтересованы в строительстве или монтаже бассейна на своем участке, стоит учесть сразу несколько параметров, в том числе и ваши ожидания. Дизайнерский проект бассейна, а также сам бассейн, удобный и легкий в эксплуатации, может создать только специалист. Профессионалы с огромным опытом работы сделают так, что ваш бассейн будет блистать на солнце и греть вам сердце.
Полноценный бассейн от профессионалов, который прослужит вам более 15-ти лет, стоит около 2 млн рублей. Из чего складывается такая цена? Только одна бетонная чаша будет стоить около 700 тыс. рублей, не считая отделку и плитку, работу дизайнера, террасу, обслуживающее оборудование, хлоргенератор, подсветку. Из данной цены монтажные работы профессионалов составляют около 200 тыс. рублей, транспортные расходы – около 50 тыс. рублей. Разработка проекта обычно стоит около 30 тыс. рублей, которая избавляет вас от разочарований и неудач по самостоятельному строительству. Обслуживание бассейна стоит около 5000 рублей в месяц.
Но есть и гораздо более дешевый вариант! Композитные бассейны без бетонной чаши монтируются прямо в яму и могут стоить от 450 тыс. рублей за все (6x2 метра, с глубиной 1,8 м).
Первый тип бассейна – плавательный спортивный, наиболее затратный при строительстве на обычном участке. Он имеет максимальную длину и глубину и может быть даже излишним для семейного пользования и к тому же будет слишком долго прогреваться. Семейный бассейн имеет меньшую глубину (около 1,7 метра), меньшую длину, но чуть большую ширину, позволяя всей семье комфортно купаться вместе (4-6 человек сразу). Еще один вариант – миниатюрный бассейн, в нем можно будет купаться взрослым и детям, но лишь отчасти – плавать. Его глубина составляет около 1,5 метра, ширина и длина примерно 6 на 4. Такой бассейн быстро прогревается и красиво выглядит в маленьком саду.
Есть еще два типа детских бассейнов. Один из них имеет глубину, достаточную для плавания (около 1,2 метра), другой – лишь для сидения и игр (около 40 см). Оба эти бассейна могут быть очень бюджетным способом построены на вашем участке. Даже для маленького бассейна стоит нанимать профессионала, иначе вы рискуете вложить деньги и уже через год остаться без бассейна вовсе.
Проект бассейна должен обязательно подходить под общий проект дома – экстерьер и дизайн интерьеров. Специалисты помогут вам выбрать нужный стиль и цвет под фасады вашего дома.
Для начала вам нужно будет выбрать тип бассейна – композитный или на основе бетонной чаши. Далее идет выбор формы – полукруглая, в виде полумесяца, круглая, с детским бассейном или джакузи. Кроме того, есть множество типов водопадов, которые вам понравятся.
В формате дизайна бассейна существует также смежная тема дизайна террас или мощеной площадки для шезлонгов. Лучше всего проектировать все вместе и доверить все одной группе специалистов.
Первое, что приходит потенциальному заказчику на ум – это цвет бассейна. Даже размер часто отступает на второй план. Различные цвета бассейнов – от светлого лазурного до голубого, изумрудного и даже аквамаринового – зависят от материалов отделки стен и пола бассейна. Выбрать нужный цвет бассейна вы можете в другой нашей статье.
Необычные и ненатуральные цвета (красный, желтый, оранжевый) лучше всего реализовывать на основе стандартного бассейна со светлой отделкой, добавив вечернюю подсветку. Днем он будет обычным, а вечером – фантастическим.
Разные цвета бассейна и материалов отделки, а также оформление зон отдыха позволяют создать определенную атмосферу. Среди самых популярных – тропическая азиатская, средиземноморская, этническая арабская, голливудская и американского стиля коастал.
Отдельного внимания заслуживают места для отдыха рядом с бассейном – террасы с патио, столовой группой, летняя кухня, домик для гостей у бассейна. Их сооружение может стоить от 100 тыс. до 1 млн. рублей, но окупиться самыми лучшими летними воспоминаниями.
Строительство бассейна само по себе очень серьезный процесс, требующий высокого профессионализма и даже искусства в этом деле. Доверяя профессионалам, вы воплощаете свою мечту. Обращайтесь к специалистам!
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— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;