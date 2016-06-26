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Сколько стоит бассейн и какой выбрать

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini Бассейн в рустикальном стиле
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Если вы заинтересованы в строительстве или монтаже бассейна на своем участке, стоит учесть сразу несколько параметров, в том числе и ваши ожидания. Дизайнерский проект бассейна, а также сам бассейн, удобный и легкий в эксплуатации, может создать только специалист. Профессионалы с огромным опытом работы сделают так, что ваш бассейн будет блистать на солнце и греть вам сердце.

​Сколько стоит бассейн

Modular Home in Berry, NSW, Modscape Holdings Pty Ltd Modscape Holdings Pty Ltd Дома в стиле минимализм
Modscape Holdings Pty Ltd

Modular Home in Berry, NSW

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Полноценный бассейн от профессионалов, который прослужит вам более 15-ти лет, стоит около 2 млн рублей. Из чего складывается такая цена? Только одна бетонная чаша будет стоить около 700 тыс. рублей, не считая отделку и плитку, работу дизайнера, террасу, обслуживающее оборудование, хлоргенератор, подсветку. Из данной цены монтажные работы профессионалов составляют около 200 тыс. рублей, транспортные расходы – около 50 тыс. рублей. Разработка проекта обычно стоит около 30 тыс. рублей, которая избавляет вас от разочарований и неудач по самостоятельному строительству. Обслуживание бассейна стоит около 5000 рублей в месяц. 

Но есть и гораздо более дешевый вариант! Композитные бассейны без бетонной чаши монтируются прямо в яму и могут стоить от 450 тыс. рублей за все (6x2 метра, с глубиной 1,8 м). 

​Какой бассейна вам нужен и для чего

giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini Бассейн в рустикальном стиле
italiagiardini

italiagiardini
italiagiardini
italiagiardini

Первый тип бассейна – плавательный спортивный, наиболее затратный при строительстве на обычном участке. Он имеет максимальную длину и глубину и может быть даже излишним для семейного пользования и к тому же будет слишком долго прогреваться. Семейный бассейн имеет меньшую глубину (около 1,7 метра), меньшую длину, но чуть большую ширину, позволяя всей семье комфортно купаться вместе (4-6 человек сразу). Еще один вариант – миниатюрный бассейн, в нем можно будет купаться взрослым и детям, но лишь отчасти – плавать. Его глубина составляет около 1,5 метра, ширина и длина примерно 6 на 4. Такой бассейн быстро прогревается и красиво выглядит в маленьком саду.

Есть еще два типа детских бассейнов. Один из них имеет глубину, достаточную для плавания (около 1,2 метра), другой – лишь для сидения и игр (около 40 см). Оба эти бассейна могут быть очень бюджетным способом построены на вашем участке. Даже для маленького бассейна стоит нанимать профессионала, иначе вы рискуете вложить деньги и уже через год остаться без бассейна вовсе.

​Объединение с домом

homify Бассейн в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Проект бассейна должен обязательно подходить под общий проект дома – экстерьер и дизайн интерьеров. Специалисты помогут вам выбрать нужный стиль и цвет под фасады вашего дома.

​Полный комплекс

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Бассейн в классическом стиле
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Для начала вам нужно будет выбрать тип бассейна – композитный или на основе бетонной чаши. Далее идет выбор формы – полукруглая, в виде полумесяца, круглая, с детским бассейном или джакузи. Кроме того, есть множество типов водопадов, которые вам понравятся.

В формате дизайна бассейна существует также смежная тема дизайна террас или мощеной площадки для шезлонгов. Лучше всего проектировать все вместе и доверить все одной группе специалистов.

​Цвет бассейна

Casa Temazate, Portico Arquitectura + Construcción Portico Arquitectura + Construcción Бассейн в стиле модерн
Portico Arquitectura + Construcción

Portico Arquitectura + Construcción
Portico Arquitectura + Construcción
Portico Arquitectura + Construcción

Первое, что приходит потенциальному заказчику на ум – это цвет бассейна. Даже размер часто отступает на второй план. Различные цвета бассейнов – от светлого лазурного до голубого, изумрудного и даже аквамаринового – зависят от материалов отделки стен и пола бассейна. Выбрать нужный цвет бассейна вы можете в другой нашей статье.

Необычные и ненатуральные цвета (красный, желтый, оранжевый) лучше всего реализовывать на основе стандартного бассейна со светлой отделкой, добавив вечернюю подсветку. Днем он будет обычным, а вечером – фантастическим.

​Стили и атмосфера

SPA Matlali, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Бассейн в тропическом стиле
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

Разные цвета бассейна и материалов отделки, а также оформление зон отдыха позволяют создать определенную атмосферу. Среди самых популярных – тропическая азиатская, средиземноморская, этническая арабская, голливудская и американского стиля коастал.

​Места для отдыха

Pool House at Night TG Studio Садовые бассейны
TG Studio

Pool House at Night

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Отдельного внимания заслуживают места для отдыха рядом с бассейном – террасы с патио, столовой группой, летняя кухня, домик для гостей у бассейна. Их сооружение может стоить от 100 тыс. до 1 млн. рублей, но окупиться самыми лучшими летними воспоминаниями.

Строительство бассейна само по себе очень серьезный процесс, требующий высокого профессионализма и даже искусства в этом деле. Доверяя профессионалам, вы воплощаете свою мечту. Обращайтесь к специалистам!

Для тех, кто ищет гармонии: 

— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA

— Кухни мечты: найди свою.

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А вам интересен какой тип бассейнов?

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