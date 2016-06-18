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Стильный домик для пригорода

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Дома в стиле модерн
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Этот очень красивый и элегантный проект наверняка понравится всем любителям стилей модерн и бразильяно. Реализованный в Бразилии студией POCHE ARQUITETURA, он смотрится шикарно на столь же прелестной улице. Удивительные особенности местной современной архитектуры – визуальная мульти-модульность, сложная планировка и изысканный декор – позволяют создать семейный коттедж нового уровня, и комфортабельный, и презентабельный.

Дом расположен в городе Форталеза, который находится на берегу Атлантического океана. Здесь популярны современные, слегка минималистичные интерьеры, светлые просторные комнаты и дизайн, идущий в ногу со временем.

​Дизайн фасадов

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Дома в стиле модерн
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

Сочетание четырех оттенков – серо-голубого, белого, оливкового для стен дома и пряного зеленого для забора – выглядит в этом проекте одновременно и уютно, и современно. Обратите внимание на конструкцию лестницы при парадной двери. Она имеет удобный подъем как по направлению от улицы, так и по направлению от стоянки. Двойная дизайнерская дверь украшает дом, как драгоценный камень серебряное кольцо.

​Планировка

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Дома в стиле модерн
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

Как удивительно смотрится этот шикарный дом на столь скромном по размеру участке. Архитектурные объемы, остекление, ландшафтный дизайн и декоративные элементы сочетаются здесь так гармонично, что кажется, нет лучшего места для данного проекта. Именно так выглядит эксклюзивный подход к частной архитектуре, который выражается в оригинальных идеях для каждого конкретного участка и семьи.

Паркинг находится под навесом справа от парадного входа, он заменяет гараж и выглядит очень привлекательно, меняя общее впечатление от коттеджа и делая его на вид ультра-современным.

​Дизайн гостиной

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Гостиная в стиле модерн
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

Удивительная гостиная с легким этническим шармом из-за фотографий из Африки выглядит здесь просто потрясающе. Такая просторная, семейная, полная света и свободы передвижений и действий, она идеальна для семьи с детьми.

Коллекция фотографий – отличные снимки из мест, где побывала семья, она расположена дизайнером в нужной последовательном и при этом скрывает наличие кондиционера. У каждого снимка есть паспарту, а цвет рамок тоже подбирал дизайнер.

Обращаясь к дизайнеру, вы тоже можете попросить его создать коллекцию из снимков ваших путешествий в Турцию, Египет, Испанию или Таиланд. А можно даже собрать все ваши самые лучшие моменты со всех отпусков и сделать из них потрясающую экспозицию для гостей и семьи.

​Дизайн кухни

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Столовая комната в стиле модерн
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

Минималистичная и стильная кухня и столовая расположились в дальней части здания на первом этаже. Рядом на заднем дворике – летняя кухня с мангалом и рабочими поверхностями, очень удобная в летнее время.

​Дизайн гостиной

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Гостиная в стиле модерн
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

Из окон гостиной мы также видим эту летнюю кухню, которая расположена в очень уютном уголке для отдыха всей семьи. На таком патио мы нашли диванчик в стиле daybed, гамак, столовую группу и саму кухню. За кадром остался бассейн.

​Семейный оазис

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Дома в стиле модерн
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

Шикарное расположение двух бассейнов, один из которых является мелким водоемом для игр маленьких детей до 6-ти лет, а другой – чашей для джакузи, позволяет сделать из этой летней кухни настоящий оазис. Расположение зоны отдыха в затененном уголке отлично помогает с удобством отдыхать здесь в течение теплого времени года.

Такой семейный оазис – настоящий рай для детей всех возрастов. Здесь можно не только отдохнуть, но и по-настоящему повеселиться, собраться всей семьей.

​Вид издалека

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Дома в стиле модерн
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

Из-за крупногабаритной бетонной стены издалека коттедж ощущается как крепость. Такие заборы есть у всех домов на этой улице, но их нет со стороны проезжей части. Такое решение сохраняет приватность и делает место более похожим на американский пригород.

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