Стильный домик для пригорода

Этот очень красивый и элегантный проект наверняка понравится всем любителям стилей модерн и бразильяно. Реализованный в Бразилии студией POCHE ARQUITETURA, он смотрится шикарно на столь же прелестной улице. Удивительные особенности местной современной архитектуры – визуальная мульти-модульность, сложная планировка и изысканный декор – позволяют создать семейный коттедж нового уровня, и комфортабельный, и презентабельный.

Дом расположен в городе Форталеза, который находится на берегу Атлантического океана. Здесь популярны современные, слегка минималистичные интерьеры, светлые просторные комнаты и дизайн, идущий в ногу со временем.