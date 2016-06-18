Фантастическая вилла с шиком

По-настоящему гламурная ванная комната выглядит очень люксовой. Кажется, здесь ты погружаешься не просто в негу и расслабление, но и в удивительный фантастический мир. От спальни ванная комната отделена лишь стеклянным экраном, что расшириряет пространство и позволяет чувствовать себя более комфортно. В ванной комнате есть окно, подогрев пола, а в самой чаше – гидромассаж.