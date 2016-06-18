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Фантастическая вилла с шиком

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
VIVIENDA PARTICULAR -2, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Бассейн в стиле модерн
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Традиционная архитектура и современные решения позволяют создать атмосферные загородные дома, уютные и стильные одновременно. Взяв за основу испанский средиземноморский стиль, студия SENZA ESPACIOS создала современный проект коттеджа с очень высоким уровнем жизни.

Внешне этот дом напоминает настоящую арабскую сказку. Пальмы, оазис, подсветка, фонари, черепичные крыши и декор фасадов, кажется, взяты прямо из фильма. Внутри же нас ждут интерьеры в стиле минимализм и модерн, но с отделкой из натурального камня, панорамное остекление, дизайнерская мебель и эффектная подсветка.

Оазис вашей мечты

VIVIENDA PARTICULAR -2, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Бассейн в стиле модерн
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Именно испанский стиль, рожденный на стыке арабской и европейской культуры, может создать дом с райским оазисом и сделать это в естественной манере. Столь уютная атмосфера – редкость для дома, расположенного в черте города, поэтому данный стиль может взять на заметку любой, кто планирует строительство.

​Гостиная

VIVIENDA PARTICULAR -2, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Гостиная в стиле модерн
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Главная гостиная в доме рассчитана на просмотр кинофильмов всей семьей. Два роскошных мягких дивана расположились в углу, а подсветка может создать романтичную или почти фантастичную атмосферу для киносеанса. Специальные шторы для окон позволяет сдержать свет и отблески от фар или фонарей с улицы и при этом скрывают гостиную от взора с улицы.

​Веранда

VIVIENDA PARTICULAR -2, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Шикарная современная веранда имеет камин, который может быть использован и как мангал. Здесь достаточно места для воплощения мечты об идеальном месте для летнего отдыха со столовой и мягкой мебелью в стиле патио.

​Кабинет

VIVIENDA PARTICULAR -2, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Рабочий кабинет в стиле модерн
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Зона кабинета оформлена в стиле гламурный шик с использованием легкого брендового дизайна и светлых тонов. Элегантность этого местечка подчеркивает особенное кресло, выбранное специально для хозяйки. Здесь – место для работы за ноутбуком, с письмами и счетами. В современном доме кабинет уже не является местом для многочасовой работы – за компьютером или нет, а скорее уголком для получасового сосредоточенного дела.

​Райское местечко

VIVIENDA PARTICULAR -2, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Бассейн в стиле модерн
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Особое ощущение оазиса этому проекту придает правильная планировка и расположение всех модулей. Очень важной является выступающая веранда, которая копирует крытые галереи в традиционном испанском стиле, а здесь оформлена с помощью панорамного остекления. Там находится летняя кухня с мангалом, место для столовой и патио. Над верандой – большой балкон для спален.

​Дизайн спальни

VIVIENDA PARTICULAR -2, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Спальня в стиле модерн
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Дизайн главной спальни выполнен в очень современном стиле с использованием встроенной подсветки, подвесных прикроватных тумб из стекла, модуля изголовья со встроенными светильниками, выключателями и розетками и настенным пунктом доступа к климат-контролю в доме.

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​Ванная комната

VIVIENDA PARTICULAR -2, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Ванная комната в стиле модерн
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

По-настоящему гламурная ванная комната выглядит очень люксовой. Кажется, здесь ты погружаешься не просто в негу и расслабление, но и в удивительный фантастический мир. От спальни ванная комната отделена лишь стеклянным экраном, что расшириряет пространство и позволяет чувствовать себя более комфортно. В ванной комнате есть окно, подогрев пола, а в самой чаше – гидромассаж.

​Детская

VIVIENDA PARTICULAR -2, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Спальня в стиле модерн
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Стильная детская была создана для молодой девушки. Нежные голубые и бледно-пепельные оттенки сочетаются здесь невероятно изысканным образом. Интерьер слегка похож на французский, женственный, но при этом оформлен в стиле модерн. Огромный шкаф-купе во всю стену (шириной около 60 см и длиной около 3,5 метров) вмещает несколько модулей – с открытыми полками, штангами, модулем комода и будуарного столика, боксами для вещей и выдвижными ящиками.

​Вид с улицы

VIVIENDA PARTICULAR -2, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Дома в стиле модерн
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Приватный фасад с улицы смотрится не менее роскошно, чем со стороны бассейна. Удивительным образом в этом доме чувствуется и мощь исторической архитектуры, и современная практичность.

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