Фантастическая вилла с шиком

Традиционная архитектура и современные решения позволяют создать атмосферные загородные дома, уютные и стильные одновременно. Взяв за основу испанский средиземноморский стиль, студия SENZA ESPACIOS создала современный проект коттеджа с очень высоким уровнем жизни.
Внешне этот дом напоминает настоящую арабскую сказку. Пальмы, оазис, подсветка, фонари, черепичные крыши и декор фасадов, кажется, взяты прямо из фильма. Внутри же нас ждут интерьеры в стиле минимализм и модерн, но с отделкой из натурального камня, панорамное остекление, дизайнерская мебель и эффектная подсветка.
Именно испанский стиль, рожденный на стыке арабской и европейской культуры, может создать дом с райским оазисом и сделать это в естественной манере. Столь уютная атмосфера – редкость для дома, расположенного в черте города, поэтому данный стиль может взять на заметку любой, кто планирует строительство.
Главная гостиная в доме рассчитана на просмотр кинофильмов всей семьей. Два роскошных мягких дивана расположились в углу, а подсветка может создать романтичную или почти фантастичную атмосферу для киносеанса. Специальные шторы для окон позволяет сдержать свет и отблески от фар или фонарей с улицы и при этом скрывают гостиную от взора с улицы.
Шикарная современная веранда имеет камин, который может быть использован и как мангал. Здесь достаточно места для воплощения мечты об идеальном месте для летнего отдыха со столовой и мягкой мебелью в стиле патио.
Зона кабинета оформлена в стиле гламурный шик с использованием легкого брендового дизайна и светлых тонов. Элегантность этого местечка подчеркивает особенное кресло, выбранное специально для хозяйки. Здесь – место для работы за ноутбуком, с письмами и счетами. В современном доме кабинет уже не является местом для многочасовой работы – за компьютером или нет, а скорее уголком для получасового сосредоточенного дела.
Особое ощущение оазиса этому проекту придает правильная планировка и расположение всех модулей. Очень важной является выступающая веранда, которая копирует крытые галереи в традиционном испанском стиле, а здесь оформлена с помощью панорамного остекления. Там находится летняя кухня с мангалом, место для столовой и патио. Над верандой – большой балкон для спален.
Дизайн главной спальни выполнен в очень современном стиле с использованием встроенной подсветки, подвесных прикроватных тумб из стекла, модуля изголовья со встроенными светильниками, выключателями и розетками и настенным пунктом доступа к климат-контролю в доме.
По-настоящему гламурная ванная комната выглядит очень люксовой. Кажется, здесь ты погружаешься не просто в негу и расслабление, но и в удивительный фантастический мир. От спальни ванная комната отделена лишь стеклянным экраном, что расшириряет пространство и позволяет чувствовать себя более комфортно. В ванной комнате есть окно, подогрев пола, а в самой чаше – гидромассаж.
Стильная детская была создана для молодой девушки. Нежные голубые и бледно-пепельные оттенки сочетаются здесь невероятно изысканным образом. Интерьер слегка похож на французский, женственный, но при этом оформлен в стиле модерн. Огромный шкаф-купе во всю стену (шириной около 60 см и длиной около 3,5 метров) вмещает несколько модулей – с открытыми полками, штангами, модулем комода и будуарного столика, боксами для вещей и выдвижными ящиками.
Приватный фасад с улицы смотрится не менее роскошно, чем со стороны бассейна. Удивительным образом в этом доме чувствуется и мощь исторической архитектуры, и современная практичность.
Далее на homify:
— Дизайн кухни:инновации и тренды 2016;