Дизайн квартиры площадью 30 кв. метров

Эта современная миланская квартира имеет очень маленькую площадь, но весьма актуальную планировку. Вместив на 30 кв. метрах кухню, гостиную, ванную комнату и прачечный уголок, а также спальню на втором уровне, она стала предметом пристального внимания на homify.
Архитектор и дизайнер Кристина Мечи из Милана основана студию CRISTINA MESCHI ARCHITETTO для того, чтобы делать квартиры и дома более удобными, красивыми и современными. И видно, что у нее получается это даже с самыми необычными и сложными стартовыми условиями, например, как эта квартира в очень старом доме.
Если в один прекрасный день вам кто-то сказал бы, что он мог бы жить с комфортом в пространстве площадью 30 кв. метров, вы наверняка сочли бы это пустыми мечтами. И правда, ведь такая площадь способна лишь уместить все необходимое, а вовсе не показать ваш образ жизни как оригинальный и соответствующий вашему характеру…
Сегодня homify развенчивает миф о том, что маленькая квартира – это постоянные неудобства, тщетные старания сделать ее более комфортабельной и некрасивый интерьер. Если вы все еще думаете, что это невозможно, посмотрите на то, как живет хозяйка в этой квартире.
Даже если не брать во внимание второй уровень со спальней, сама гостиная может стать прекрасным местом для сна с раскладным диваном. Не лукавя, вы наверняка найдете эту квартиру, как минимум, современной и достаточно стильной. Тем более, что расположена она в самом центре Милана.
Главной идеей архитектора было создание открытого пространства с закрытой от взора гардеробной, спальней и дополнительной прачечной. Именно эти идеи стали здесь залогом успеха.
Кроме того, в в данном проекте была частично разобрана стена между гостиной и кухней, а точнее – с нее была удалена отделка для создания атмосферного вида кирпичной кладки. Стена, конечно же, покрыта специальным профессиональным составом для экологичности.
Для кухни в данном проекте было выделено по-итальянски самое роскошное место. 13 кв. метров должно хватить для того, чтобы принять в гостях друзей или семью. Сам гарнитур реализован в формате буквы «Г» и тянется вдоль окна. Далее он продолжен просто невероятным модулем для хранения от пола до потолка!
Высокие модули до потолка на кухне отлично помогают организовать дополнительное хранение.
В гостиной расположился рабочий стол, диван и кресло, а также пара дополнительных кофейных столиков, плюс к основному. Вдоль левой стены в гостиной – гардероб, его размер вмешает все, что нужно. За дверьми-слайдерами – штанги, открытые полки, ящики для мелочей, комод, зеркало, будуарный столик. Общая площадь гостиной – около 15 кв. метров.
Встроенные там, где это действительно удобно, розетки и выключатели помогают организовать жизнь в маленькой квартире в практичном формате. Легкая атмосфера стиля индастриал благодаря открытой кладке и серым стенам и полу позволяет солнечному свету из окон создавать здесь особенно современный настрой.
Солнечный свет – практически самая важная часть дизайна малогабаритной квартиры. Добавив окно в ванную, архитектор сделала то, что не может сделать ни один декоративный прием – наполнила маленький интерьер позитивом и привлекательными отблесками. А мозаика, белая мебель и аксессуары и прозрачный экран для душа позволили усилить данный эффект.
Отдельно в квартире существует прачечная для стиральной и сушильной машины.
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