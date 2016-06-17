Дизайн квартиры площадью 30 кв. метров

Эта современная миланская квартира имеет очень маленькую площадь, но весьма актуальную планировку. Вместив на 30 кв. метрах кухню, гостиную, ванную комнату и прачечный уголок, а также спальню на втором уровне, она стала предметом пристального внимания на homify.

Архитектор и дизайнер Кристина Мечи из Милана основана студию CRISTINA MESCHI ARCHITETTO для того, чтобы делать квартиры и дома более удобными, красивыми и современными. И видно, что у нее получается это даже с самыми необычными и сложными стартовыми условиями, например, как эта квартира в очень старом доме.

Если в один прекрасный день вам кто-то сказал бы, что он мог бы жить с комфортом в пространстве площадью 30 кв. метров, вы наверняка сочли бы это пустыми мечтами. И правда, ведь такая площадь способна лишь уместить все необходимое, а вовсе не показать ваш образ жизни как оригинальный и соответствующий вашему характеру…