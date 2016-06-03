Прекрасный дом с притягательной харизмой

Каждый человек хотя бы раз в жизни создавал в своих мечтах идеальный для него дом. Для кого-то это была роскошная двухэтажная вилла, для кого-то – небольшой домик на пляже. Так сказать, у каждого индивида свои взгляды на стили. Кроме того, современная архитектура продолжает радовать нас отличными реконструкциями помещений Средних веков, либо же воссозданиями стилей давних эпох.

Среди множества различных домов стоит выделить один из недавно построенных на территории Азии. Если присмотреться к этому зданию с нескольких сторон, то нельзя с уверенностью сказать, что дом выполнен в азиатском стиле. Это все благодаря утонченной харизме, которую смогли создать архитекторы компании YunsungHousing. Таких зданий очень мало в Корее. А для собственного вдохновения архитекторы выбрали красочные пейзажи средиземноморского региона, ведь именно там в последнее время можно найти множество уникальных архитектурных творений. После многих трудов, команда смогла создать свой шедевр, который в целом занял 105 кв. метров.

Первым делом в глаза бросается необычно спроектированный фасад здания. Здесь случайный прохожий сможет насладиться прекрасными деталями, которые придают зданию еще большего шарма. Но это далеко не все, ведь главный акцент ребята делали именно на интерьер здания.

Так что давайте вместе увидим, что же получилось в результате!