Прекрасный дом с притягательной харизмой

Каждый человек хотя бы раз в жизни создавал в своих мечтах идеальный для него дом. Для кого-то это была роскошная двухэтажная вилла, для кого-то – небольшой домик на пляже. Так сказать, у каждого индивида свои взгляды на стили. Кроме того, современная архитектура продолжает радовать нас отличными реконструкциями помещений Средних веков, либо же воссозданиями стилей давних эпох.
Среди множества различных домов стоит выделить один из недавно построенных на территории Азии. Если присмотреться к этому зданию с нескольких сторон, то нельзя с уверенностью сказать, что дом выполнен в азиатском стиле. Это все благодаря утонченной харизме, которую смогли создать архитекторы компании YunsungHousing. Таких зданий очень мало в Корее. А для собственного вдохновения архитекторы выбрали красочные пейзажи средиземноморского региона, ведь именно там в последнее время можно найти множество уникальных архитектурных творений. После многих трудов, команда смогла создать свой шедевр, который в целом занял 105 кв. метров.
Первым делом в глаза бросается необычно спроектированный фасад здания. Здесь случайный прохожий сможет насладиться прекрасными деталями, которые придают зданию еще большего шарма. Но это далеко не все, ведь главный акцент ребята делали именно на интерьер здания.
Так что давайте вместе увидим, что же получилось в результате!
Само по себе здание представляет собой обширный двухэтажный коттедж, стиль которого очень популярен в зоне Средиземноморья.
Больше всего в глаза бросается необычный подбор мягких и резких тонов: крыша немного наклонена, в ее основе была взята темная плитка, в то время как фасад выполнен в светлых тонах. Территория входной зоны представлена в форме небольшой террасы со столиком, что придает еще большей уютности самому дому. Еще одним приятным дополнением является наличие небольшого сада вокруг дома.
В отличие от привычных домов в Кореи, которые зачастую огораживаются высокими заборами, этому проекту свойственно некое слияние с природой. А для того чтобы отделить саму усадьбу от соседских зданий, архитекторы решили сделать небольшую ограду, чтобы выйдя в сад можно было любоваться прелестями окружающих пейзажей. С целью еще больше подчеркнуть близость к природе, во дворе выложена из кирпича зона для барбекю, вокруг которой есть несколько деревянных скамеек, чтобы можно было просто присесть на природе.
После того, как мы насладились всеми прелестями небольшой усадьбой, пришла пора непосредственно наведаться в дом. Перед глазами сразу постает широкая входная дверь из высококачественного дерева, выполнена в классическом стиле.
Открыв ее, оказываемся в обширной веранде в стиле модерн. Очень удобна она тем, что отделяется от жилой части при помощи двойной двери, также выполненной из дерева. В таких случаях не приходится волноваться, что холод будет проникать в дом во время плохой погоды. Ведь дверь надежно защитит дом и оставит сырость и холод снаружи. Хочется отметить, что веранда вышла довольно просторная, поэтому здесь можно с легкостью оставлять всю обувь и одежду, чтобы не заносить грязь в дом.
Это также очень кстати, если у вас есть домашнее животное, ведь такая веранда станет хорошим прибежищем для ваших питомцев в плохую погоду. В летнее время же здесь довольно-таки тепло, но при этом не сильно жарко. Можно сказать, что такой замок идеально подойдет для больших семей.
Следующее, что предстает перед нашими глазами – это светлая и открытая гостиная. Дом характерен тем, что здесь зона для гостей плавно перетекает в кухню, из которой можно с легкостью попасть в столовую; все сделано так удобно, что не придется всегда переходить из одной комнаты в другую, чтобы добраться в третью.
В гостиной расположился широкий зеленый диван. По другую сторону дивана находится довольно длинная барная стойка. На первый взгляд, такое проектирование дома чем-то напоминает бар или пивную палатку, но если посмотреть на это со стороны дизайнера, то можно заметить, как такое оформление сливается с общей атмосферой расслабления всего дома.
Для того чтобы придать ощущения присутствия некоторых городских ноток, внутренние стены сделаны также из красного кирпича. Здесь и вправду чувствуешь себя, как будто проживаешь в мегаполисе.
Каждый по-своему оборудует свой дом, ведь у всех свои предпочтения. Но когда заходишь на кухню этого дома, то кажется, что любой человек нашел бы тут что-нибудь свое и был попросту счастлив. В отличие от гостиной и веранды, кухня выполнена из дерева, поэтому это создает некое ощущение уюта. Сам дизайн достаточно линейный, но это не отбирает того факта, что в результате получилась очень интересная комната, которая сможет очаровать любого.
В плане фурнитуры тут используются открытые полки, которые значительно отличаются от стандартных настенных шкафов. Вначале это может показаться неопрятным, но после некоторого времени, проведенного на кухне, начинаешь ощущать, что это придает зданию некой оживленности и практичности.
Первое, что бросается в глаза при входе в спальню – это наличие широкого изголовья у кровати. Комната вышла довольно обширной и не занятой различной мебелью, при этом все равно обеспечивается некая динамичность.
Будь тут простая деревянная мебель, ничего бы не привлекало внимание, но изысканная фурнитура придает комнате ощущения природной близости, будто находишься где-то на открытом воздухе. Еще большей гармоничности на общем фоне деревянной мебели придает синяя окраска стен: это не только разбавляет цветовую гамму, но и успокаивает сознание. Ну и, конечно же, смотря на шикарную деревянную кровать, сразу возникает желание прилечь и отдохнуть.
Следующим шагом по исследованию дома будет осмотр верхнего этажа, который выполнен в стиле своеобразной небольшой галереи.
В основе лежал концепт небольшого зала для гостей, куда можно было бы переместиться после трапезы в столовой. Очень сильно здесь продумана контрастная цветовая гамма: на полу расстелен большой черно-белый ковер с приятным волновым узором. Здесь же есть небольшая кровать с железным каркасом-подставкой, куда можно при необходимости поставить кофе, не разлив на постель.
Это очень удобно для тех, кто любить полежать в кровати с книгой или ноутбуком. Чтобы попасть на мансарду, стоит только открыть небольшую дверь и пройти по узкой винтовой лестнице. Верхний этаж изолирован от посторонних звуков снизу, поэтому это идеальное место для того, чтобы уединиться и отдохнуть.
Когда заходишь в ванную комнату, создается ощущение, что ты покинул помещение, в котором находился и попал в совсем другой дом. Первое, что замечаешь – это большое настенное зеркало в прекрасной золотой раме, что смотрится очень эффектно на общем сером фоне плитки, которой обложена практически вся остальная поверхность ванной.
Оригинальная вертикальная стыковка, а также комбинация различных размеров плитки дает достаточно необычный эффект, который нельзя увидеть в других домах подобного стиля. Для того чтобы еще больше разбавить серые тона, был установлен небольшой деревянный шкафчик и умывальник из темного металла, что придало еще большего шарма ванной комнате.
Вся эта цветовая гамма привносит что-то особенное не только в саму комнату, но и в дом в целом.