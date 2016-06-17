​Стильный дом современной мечты

Этот шикарный проект коттеджа с футуристичным и ультра-стильным фасадом покорит любого, кто планирует жизнь своей семьи на высоком уровне. Студия ORTHER ARCHITECTS спроектировала и реализована его с настоящим размахом – модерн, возведенный в ранг ультра-атмосферного стиля, здесь смотрится просто невероятно.

Лаконичные сочетания материалов, модные оттенки, трендовые идеи и решения в дизайне и, конечно же, особенная вечерняя подсветка сделали этот дом прекрасным представителем своего стиля.

Данная студия работает над проектами в Мехико, по некоторым данным, самого крупного города на планете. Расположившись на юго-востоке столицы Мексики, профессионалы создают особенные проекты для жизни в черте города, но по уровню похожие на пригородные.