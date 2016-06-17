​Стильный дом современной мечты

Этот шикарный проект коттеджа с футуристичным и ультра-стильным фасадом покорит любого, кто планирует жизнь своей семьи на высоком уровне. Студия ORTHER ARCHITECTS спроектировала и реализована его с настоящим размахом – модерн, возведенный в ранг ультра-атмосферного стиля, здесь смотрится просто невероятно.
Лаконичные сочетания материалов, модные оттенки, трендовые идеи и решения в дизайне и, конечно же, особенная вечерняя подсветка сделали этот дом прекрасным представителем своего стиля.
Данная студия работает над проектами в Мехико, по некоторым данным, самого крупного города на планете. Расположившись на юго-востоке столицы Мексики, профессионалы создают особенные проекты для жизни в черте города, но по уровню похожие на пригородные.
С этого ракурса виден размах и особенный стиль в дизайне строения. Угловое панорамное остекление на втором этаже – исключительно вдохновляющий и эффектный элемент конструкции.
По сравнению с фасадом со стороны улицы задний полностью открыт внешнему миру. Оформленный с помощью тех же материалов, он выглядит менее брутально из-за огромной площади остекления.
Данная 3D визуализация показывает нам, как гармонично сочетаются три цвета (светло-серый, белый и оттенок натурального дерева) и как прекрасно чувствуют себя рядом стекло, дерево, оштукатуренные фасады и каменная отделка.
В соответствии с требованиями повседневной жизни современная архитектура имеет тенденцию к упрощению линий и форм. Внешне современные здания характеризуются плоскими поверхностями и геометрическим балансом всех своих элементов.
Данный дом имеет площадь 400 кв. метров, хотя выглядит с улицы гораздо более компактным. Дом, который стремится подключиться к окружающей среде, с помощью дизайна визуально соединяющий общественное и приватное, явно заслуживает вашего внимания.
Главный фасад предлагает нам стильное сочетание материалов, таких как дерево, стекло и каменный сланец. На первом этаж мы наблюдаем динамичную игру, которая создается с помощью подсветки деревянного блока парадного входа. Свет отражается и в напольном покрытии – натуральном камне черного цвета.
Все это очень естественно сочетается с элегантным палисадником в городском стиле.
Внутри нас встречает приятная и комфортная атмосфера семейного коттеджа. Искусно используя большие пространства и двусветное освещение, в этом доме создана уютная обстановка, затененная большую часть дня, что очень важно для мексиканского климата.
Изысканное сочетание темного дерева и кофейной палитры, а также стекла и современной мебели, позволяет считать этот дом прекрасным примером удачного микса любимых оттенков всех членов семьи.
Добавить брутальности ультра-современному интерьеру с просторными комнатами позволяет стена с отделкой из декоративного натурального камня. Вечером она подсвечена встроенными в потолок и пол светильниками.
Шикарный интерьер лобби очень современным образом позволяет распланировать пространство, чаще всего используемое в доме. Символичные предметы декора, эффектная пальма, стекло лестничных экранов, которое отражает свет из двусветной гостиной в лобби без окон, смотрится здесь очень современно.
В качестве напольного покрытия был использован мрамор. Износостойкий и модный, он делает это лобби еще более привлекательным.
Открытая планировка первого этажа, состоящая из прихожей, лобби с лестницей, гостиной и кухни-столовой выглядит особенно эффектно в столь современном проекте.
Эта светлая комната с двойной высотой потолков будто подталкивает нас прогуляться по первом этажу, полностью залитому светом из панорамных окон с видом на задний дворик.
Деревянная лестница здесь выглядит как арт-объект. Стильная и дизайнерская, она будто разрушает барьеры между этажами, как открытая планировка делает это в горизонтальной плоскости.
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