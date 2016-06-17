Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Стильный дом современной мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Камень
Loading admin actions …

Этот шикарный проект коттеджа с футуристичным и ультра-стильным фасадом покорит любого, кто планирует жизнь своей семьи на высоком уровне. Студия ORTHER ARCHITECTS спроектировала и реализована его с настоящим размахом – модерн, возведенный в ранг ультра-атмосферного стиля, здесь смотрится просто невероятно.

Лаконичные сочетания материалов, модные оттенки, трендовые идеи и решения в дизайне и, конечно же, особенная вечерняя подсветка сделали этот дом прекрасным представителем своего стиля.

Данная студия работает над проектами в Мехико, по некоторым данным, самого крупного города на планете. Расположившись на юго-востоке столицы Мексики, профессионалы создают особенные проекты для жизни в черте города, но по уровню похожие на пригородные.

​Вид с заднего дворика

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С этого ракурса виден размах и особенный стиль в дизайне строения. Угловое панорамное остекление на втором этаже – исключительно вдохновляющий и эффектный элемент конструкции.

По сравнению с фасадом со стороны улицы задний полностью открыт внешнему миру. Оформленный с помощью тех же материалов, он выглядит менее брутально из-за огромной площади остекления.

Данная 3D визуализация показывает нам, как гармонично сочетаются три цвета (светло-серый, белый и оттенок натурального дерева) и как прекрасно чувствуют себя рядом стекло, дерево, оштукатуренные фасады и каменная отделка.

​Современный образ идеального дома

homify Дома в стиле модерн Дерево
homify

homify
homify
homify

В соответствии с требованиями повседневной жизни современная архитектура имеет тенденцию к упрощению линий и форм. Внешне современные здания характеризуются плоскими поверхностями и геометрическим балансом всех своих элементов.

Данный дом имеет площадь 400 кв. метров, хотя выглядит с улицы гораздо более компактным. Дом, который стремится подключиться к окружающей среде, с помощью дизайна визуально соединяющий общественное и приватное, явно заслуживает вашего внимания.

Главный фасад предлагает нам стильное сочетание материалов, таких как дерево, стекло и каменный сланец. На первом этаж мы наблюдаем динамичную игру, которая создается с помощью подсветки деревянного блока парадного входа. Свет отражается и в напольном покрытии – натуральном камне черного цвета.

Все это очень естественно сочетается с элегантным палисадником в городском стиле.

​Элегантный интерьер

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Внутри нас встречает приятная и комфортная атмосфера семейного коттеджа. Искусно используя большие пространства и двусветное освещение, в этом доме создана уютная обстановка, затененная большую часть дня, что очень важно для мексиканского климата.

Изысканное сочетание темного дерева и кофейной палитры, а также стекла и современной мебели, позволяет считать этот дом прекрасным примером удачного микса любимых оттенков всех членов семьи.

Добавить брутальности ультра-современному интерьеру с просторными комнатами позволяет стена с отделкой из декоративного натурального камня. Вечером она подсвечена встроенными в потолок и пол светильниками.

Солнечное лобби

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Камень
homify

homify
homify
homify

Шикарный интерьер лобби очень современным образом позволяет распланировать пространство, чаще всего используемое в доме. Символичные предметы декора, эффектная пальма, стекло лестничных экранов, которое отражает свет из двусветной гостиной в лобби без окон, смотрится здесь очень современно.

В качестве напольного покрытия был использован мрамор. Износостойкий и модный, он делает это лобби еще более привлекательным.

​Планировка

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Открытая планировка первого этажа, состоящая из прихожей, лобби с лестницей, гостиной и кухни-столовой выглядит особенно эффектно в столь современном проекте.

Эта светлая комната с двойной высотой потолков будто подталкивает нас прогуляться по первом этажу, полностью залитому светом из панорамных окон с видом на задний дворик.

Деревянная лестница здесь выглядит как арт-объект. Стильная и дизайнерская, она будто разрушает барьеры между этажами, как открытая планировка делает это в горизонтальной плоскости.

Далее на homify:

— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;

— Шикарные классические кухни.

Cовременный дом c cюрпризом на крыше!
Красивый проект, не правда ли?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо