10 идей для дизайна фасада в стиле рустик

Стиль рустик, где присутствуют натуральные элементы из самых различных стилей, поможет вам красиво оформить дачу или загородный дом. Он привносит в проекты камень, дерево, керамическую плитку. Рустик является образцом натуральности и экологичности. Проекты в статье выполнены в разных стилях – минимализм, средиземноморский, модерн и кантри, но все они имеют удивительно атмосферное сочетание провинциальности и современных технологий.
В дизайне дачи очень красиво получается использовать блокхаус или шоколадный сайдинг для фасадов, деревянные декоративные ставни и окна, кровлю натурального (серого, шоколадного) оттенков и отделку камнем цоколя.
Забор из камня или бетонный, оформленный камнем – идеальная основа для атмосферного и аутентичного проекта. Деревянный навес для крыльца, террасы, в формате перголы или для паркинга в зоне палисадника будет эффектным дополнением камню.
Вертикальная, горизонтальная, на основе сайдинга, декоративных панелей, блокхауса или вагонки – все типы отделки фасадов деревом привнесут провинциальную атмосферу в дизайн вашего дома. А оформить сам проект вы можете в стиле модерн, минимализм, или, например, в стиле шале.
Стильная отделка камнем цоколя, а также некоторых других элементов дома, например, одного из боковых фасадов, забора, ограждения для террасы, сарая или гаража подарит даже самому маленькому домику особенную атмосферность
Даже на стороне парадного фасада вы можете найти террасы и навесы, позволяющие организовать отдых на свежем воздухе в очень привлекательном формате. Дизайн фасада, конечно же, должен соответствовать материалам строительства террасы и навеса, а лучше – быть выполнен из идентичных материалов.
В провинциальных проектах в средиземноморском стиле очень популярно сочетание камня и штукатурки. Такой ход позволяет вам иметь одновременно и атмосферные брутальные фасады, и практичные (и при этом бюджетные!).
Палисадник – важная часть вашего дома. Он создает облик не только для гостей или соседей, но и для вас, когда вы каждый раз возвращаетесь домой. Дорожка к дому из настоящих каменных плит, декоративный забор из камня или даже лестница позволяют добавить вашему проекту особенный элемент.
Отделка фасада из камня и дерева сэкономит средства, создав при этом максимально эффектный экстерьер дома. Камень вы можете использовать на двух боковых выступах, в дизайне эркера, дымохода, на первом этаже, а дерево – в центре, на остальном фасаде или на втором этаже. Таким образом, дополнив даже самую обычную вагонку камнем, вы получите стильный домик в стиле рустик.
Особенный стиль Монтерей, популярный на французской Ривьере и в США (благодаря колонизации) дает нам четкий и цельный образ элегантного домика в стиле рустик. Он основан на белой штукатурке фасадов и отделке камнем. Колонны и углы оформляются при этом рустом. Окна должны быть вытянутые, узкие, на первом этаже – с выходом на террасу. Ставни (что обязательно!) должны быть небесно-голубого цвета, а крыша – черепичной или имитировать черепицу. Очень важны и белые элементы в дизайне фасадов, это позволяет сделать проект более современным.
Создавая проект дома с атмосферой рустика, вы можете не ограничивать себя в использовании панорамного остекления, простых белых оштукатуренных фасадов и расширении пространства. А вот от пластмассы, стеклоблоков и других элементов, не сочетающихся со стилем рустик, лучше отказаться.
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