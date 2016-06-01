10 идей для дизайна фасада в стиле рустик

Особенный стиль Монтерей, популярный на французской Ривьере и в США (благодаря колонизации) дает нам четкий и цельный образ элегантного домика в стиле рустик. Он основан на белой штукатурке фасадов и отделке камнем. Колонны и углы оформляются при этом рустом. Окна должны быть вытянутые, узкие, на первом этаже – с выходом на террасу. Ставни (что обязательно!) должны быть небесно-голубого цвета, а крыша – черепичной или имитировать черепицу. Очень важны и белые элементы в дизайне фасадов, это позволяет сделать проект более современным.