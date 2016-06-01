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10 идей для дизайна фасада в стиле рустик

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Perspectiva 3D de casa estilo rustico , Realistic-design Realistic-design Дома в рустикальном стиле
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Стиль рустик, где присутствуют натуральные элементы из самых различных стилей, поможет вам красиво оформить дачу или загородный дом. Он привносит в проекты камень, дерево, керамическую плитку. Рустик является образцом натуральности и экологичности. Проекты в статье выполнены в разных стилях – минимализм, средиземноморский, модерн и кантри, но все они имеют удивительно атмосферное сочетание провинциальности и современных технологий.

​Рустик для дачи

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

В дизайне дачи очень красиво получается использовать блокхаус или шоколадный сайдинг для фасадов, деревянные декоративные ставни и окна, кровлю натурального (серого, шоколадного) оттенков и отделку камнем цоколя.

​Каменные заборы и деревянные навесы

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos Дома в стиле модерн
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

Забор из камня или бетонный, оформленный камнем – идеальная основа для атмосферного и аутентичного проекта. Деревянный навес для крыльца, террасы, в формате перголы или для паркинга в зоне палисадника будет эффектным дополнением камню.

​Отделка фасадов деревом

Treehouse Douro, Jular Madeiras Jular Madeiras Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Jular Madeiras

Jular Madeiras
Jular Madeiras
Jular Madeiras

Вертикальная, горизонтальная, на основе сайдинга, декоративных панелей, блокхауса или вагонки – все типы отделки фасадов деревом привнесут провинциальную атмосферу в дизайн вашего дома. А оформить сам проект вы можете в стиле модерн, минимализм, или, например, в стиле шале.

​Отделка камнем цоколя

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Дома в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Стильная отделка камнем цоколя, а также некоторых других элементов дома, например, одного из боковых фасадов, забора, ограждения для террасы, сарая или гаража подарит даже самому маленькому домику особенную атмосферность

​Деревянная терраса и навес

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Даже на стороне парадного фасада вы можете найти террасы и навесы, позволяющие организовать отдых на свежем воздухе в очень привлекательном формате. Дизайн фасада, конечно же, должен соответствовать материалам строительства террасы и навеса, а лучше – быть выполнен из идентичных материалов.

​Сочетание камня и штукатурки

CAN VALLS, munarq munarq Дома в рустикальном стиле
munarq

munarq
munarq
munarq

В провинциальных проектах в средиземноморском стиле очень популярно сочетание камня и штукатурки. Такой ход позволяет вам иметь одновременно и атмосферные брутальные фасады, и практичные (и при этом бюджетные!).

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​Дорожка или лестница из камня

Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto Дома в рустикальном стиле Гранит Металлический / Серебристый
Davide Domingues Arquitecto

Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto

Палисадник – важная часть вашего дома. Он создает облик не только для гостей или соседей, но и для вас, когда вы каждый раз возвращаетесь домой. Дорожка к дому из настоящих каменных плит, декоративный забор из камня или даже лестница позволяют добавить вашему проекту особенный элемент.

​Сочетание камня и дерева

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Дома в рустикальном стиле
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Отделка фасада из камня и дерева сэкономит средства, создав при этом максимально эффектный экстерьер дома. Камень вы можете использовать на двух боковых выступах, в дизайне эркера, дымохода, на первом этаже, а дерево – в центре, на остальном фасаде или на втором этаже. Таким образом, дополнив даже самую обычную вагонку камнем, вы получите стильный домик в стиле рустик.

​Стиль Монтерей

Perspectiva 3D de casa estilo rustico , Realistic-design Realistic-design Дома в рустикальном стиле
Realistic-design

Realistic-design
Realistic-design
Realistic-design

Особенный стиль Монтерей, популярный на французской Ривьере и в США (благодаря колонизации) дает нам четкий и цельный образ элегантного домика в стиле рустик. Он основан на белой штукатурке фасадов и отделке камнем. Колонны и углы оформляются при этом рустом. Окна должны быть вытянутые, узкие, на первом этаже – с выходом на террасу. Ставни (что обязательно!) должны быть небесно-голубого цвета, а крыша – черепичной или имитировать черепицу. Очень важны и белые элементы в дизайне фасадов, это позволяет сделать проект более современным.

​Современность и рустик

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN ALGAIDA, JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo Дома в рустикальном стиле Камень
JAIME SALVÁ, Arquitectura &amp; Interiorismo

JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo
JAIME SALVÁ, Arquitectura &amp; Interiorismo
JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo

Создавая проект дома с атмосферой рустика, вы можете не ограничивать себя в использовании панорамного остекления, простых белых оштукатуренных фасадов и расширении пространства. А вот от пластмассы, стеклоблоков и других элементов, не сочетающихся со стилем рустик, лучше отказаться.

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— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;

— Шикарные классические кухни.

До и После: Из старого домика в деревне в коттедж!
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