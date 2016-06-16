7 причин купить дом из контейнера

Вы уже думали о том, что можно быстро и просто создать дачу или даже дом на основе контейнера? Этому может научить вас Стефан Брандт в своей электронной книге. Но главное, почему столь многие в современном мире выбирают именно такой вариант, исключая традиционный из списка?
10 причин купить дачу из контейнера покажут вам преимущества и характерные особенности покупки. Некоторые фирмы делают дома из контейнеров «под ключ», привозят и устанавливают их на участок, подключая к коммуникациям и даже наполняя мебелью. В этой статье мы рассмотрим как раз вариант покупки такой дачи.
Обычно дачи из контейнера поставляются с отделкой, мебелью, техникой, электроникой. Если учесть то, что по комфорту они иногда превосходят стандартную городскую квартиру в не новом спальном районе, то можно смело сказать, что такую дачу самостоятельно вы бы построили лишь за цену, в два раза превышающую цену от производителя.
Примерно столько уходит у рядового непрофессионального строителя дачи на то, чтобы из участка сделать уютное жилье. И если возвести коробку, поставить крышу и произвести отделку маленького домика можно и быстрее, особенно с помощью других членов семьи, то в итоге после устранения неполадок, наполнения ее мебелью, предметами быта, декоративными дополнениями и другими деталями, вы все равно получите примерно 90 выходных, которые были заняты этой проблемой.
Потерять сезон – это потерять весь год. Заказав такую дачу как готовый модуль для жизни, отдыха и садоводства, вы экономите целый сезон, ведь некоторые фирмы обозначают дату от 2 недель с момента оплаты заказа, как возможное время въезда в ваш новый дом.
Если вы покупаете дом из контейнеров как стартовый дом для семьи, то вы экономите на старте благодаря небольшому размеру модулей и возможности выбрать любую компактную планировку. Например, для молодой семьи подойдет формат из двух контейнеров по 16 кв. метров – 32 кв. метра с кухней-гостиной, спальней и ванной комнатой, тогда как при строительстве коттеджа всегда хочется заранее расширить свои горизонты, теряя при этом столь важные в начале средства.
Создавая дачу или дом из контейнеров в специальной фирме по готовым модулям, вы в любом случае получите более современную и эргономичную планировку, чем в маленьком стандартом коттедже. Профессионалы работают так, что результат их настолько же поражает, как гениальные однушки в стиле бразильяно.
Кто не хочет, чтобы сразу все розетки были там, где нужно, все окна располагались в оптимальном месте, а вся мебель была мульти-функциональной, учитывала особенности маленького пространства и могла быть одновременно и тем, и другим?
Продуманность до мелочей – важная часть проектов маленьких домов из контейнеров, и она гарантирует вам использование площади на 100%.
При строительстве собственного дома желание сэкономить очень сильно давит на вас, особенно на этапе выбора материалов отделки и декора, когда большая часть бюджета на строительство уже потрачена. Планируя свой собственный дом и строительство своими руками, вы никогда не можете быть уверены, что вам хватит на современный дизайн интерьера и модную мебель. Покупая весь комплект разом, вы точно знаете, что получите в итоге и даже то, как все это будет выглядеть.
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