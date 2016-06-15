До и После: Из пустой крыши в тропический оазис!

Создание сада на крыше – это не только декор, но и много работы для архитектора и дизайнера. Сначала нужно оценить устойчивость перекрытий и капитальных конструкций (стен, навесов, потолков, лестницы) и лишь затем начинать планировать сам сад.
В этом уникальном крохотном саду мы найдем много эстетики, летнее настроение и даже капельку люкса. Наблюдать за его становлением даже более приятно, чем за редизайном сада при особняке.
Самый простой и самый легкий по весу вариант – это дизайнерский проект с деревянным настилом, растениями в контейнерах и компактной летней мебелью. В данном случае был реализован именно такой тип озеленения крыш. Кроме подобного существуют крыши с настоящими грядками, в которых можно даже вырастить небольшие деревья и крупные кустарники.
Аликанте – город-мечта, город-сказка на побережье Средиземного моря. Он может похвастаться многоквартирными домами с плоскими крышами с навесами. Их обустройство может добавить квартире не только летнюю столовую с мангалом, но и гостиную, детскую игровую, зону джакузи, сад или место для принятия солнечных ванн.
В данном случае ландшафтным дизайном сада на крыше занималась студия MYHOMEDESIGN (https://www.homify.ru/specialisty/88735/myhomedesign). Профессионалы сделали эту городскую крышу похожей на шикарную террасу при бутик-отеле где-нибудь в Таиланде. Тропическая темная древесина, серая мягкая мебель и пальмы в контейнерах – лучшее решение для городской крыши.
Деревянный настил, мебель из техноротанга, серые кашпо и покраска части стен в серый – в этом уютном современном саду были использованы все характерные атрибуты стиля модерн.
Как вы можете видеть, вся мягкая часть мебели является съемной и легко хранится на лестнице во время холодного времени года. А подушки и матрасы очень легкие и быстро сохнут, поэтому их легко перенести, а маленький дождик им даже не страшен.
Контейнеры со стильными растениями с темной листвой очень эффектно выделяются на фоне светло-песочных стен. В стиле модерн как раз популярно использование растений с насыщенной листвой и геометричной формой кроны.
Кроме трио для патио (диван и два кресла), стола, кофейных столиков, контейнеров для растений и шезлонгов на этой крыше мы нашли особенные арабские пуфики. Широкие, (примерно 70x70 см), с мягким сиденьем, они шли в комплекте с прочей мебелью для патио.
Такие пуфики не только многофункциональны и очень практичны, но и еще особенно любимы детьми. На них легко присесть гостю, они могут быть использованы для того, чтобы аккуратно разложить вещи, например, шляпку от солнца.
Для такого сада в теплом климате очень желателен навес. Натянутый с помощью тросов, он выглядит как парусник, а террасе на крыше стала оазисом посреди жаркого лета.
В кадках были использованы разные типы растений – два типа пальм, банан и другие. В Испании они всегда остаются на свежем воздухе, даже в холодное время года, а при террасе у загородного дома, дачи или квартиры на первом этаже их можно заносить в гостиную на время с сентября по апрель.
Потрясающий вид на Средиземное море на горизонте выглядит просто шикарно. Но даже более интересными для нас выглядят маленькие растения, засыпанные в контейнере белой галькой, или низкорослые кустарнички с шарообразной кроной. Все это – современные тренды в дизайне, которые стоит учесть при дизайне собственной террасы.
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