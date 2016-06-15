До и После: Из пустой крыши в тропический оазис!

Самый простой и самый легкий по весу вариант – это дизайнерский проект с деревянным настилом, растениями в контейнерах и компактной летней мебелью. В данном случае был реализован именно такой тип озеленения крыш. Кроме подобного существуют крыши с настоящими грядками, в которых можно даже вырастить небольшие деревья и крупные кустарники.

Аликанте – город-мечта, город-сказка на побережье Средиземного моря. Он может похвастаться многоквартирными домами с плоскими крышами с навесами. Их обустройство может добавить квартире не только летнюю столовую с мангалом, но и гостиную, детскую игровую, зону джакузи, сад или место для принятия солнечных ванн.

В данном случае ландшафтным дизайном сада на крыше занималась студия MYHOMEDESIGN (https://www.homify.ru/specialisty/88735/myhomedesign). Профессионалы сделали эту городскую крышу похожей на шикарную террасу при бутик-отеле где-нибудь в Таиланде. Тропическая темная древесина, серая мягкая мебель и пальмы в контейнерах – лучшее решение для городской крыши.