До и После: Из домика в Дом!

Маленькое бунгало площадью до 100 кв. метров превращается в коттедж в стиле модерн как с картинки! И все благодаря студии LOITZENBAUER ARCHITEKTEN BDA, которая создала проект, преобразующий старое строение в новое так, что новый дом выглядит как голливудская вилла в миниатюре!

Это удивительное превращение маленького домика в большой, уютный, комфортабельный дом является не дешевым, но одним из самых приятных удовольствий. Только посмотрите на результат!