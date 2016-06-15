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До и После: Из домика в Дом!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda Дома в стиле модерн
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Маленькое бунгало площадью до 100 кв. метров превращается в коттедж в стиле модерн как с картинки! И все благодаря студии LOITZENBAUER ARCHITEKTEN BDA, которая создала проект, преобразующий старое строение в новое так, что новый дом выглядит как голливудская вилла в миниатюре!

Это удивительное превращение маленького домика в большой, уютный, комфортабельный дом является не дешевым, но одним из самых приятных удовольствий. Только посмотрите на результат!

​До: бунгало ушедшего времени

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda Дома в стиле модерн
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

Когда-то бунгало были потрясающими в глазах тех, кто их покупал. Новые, с 2-3 спальнями, отдельной кухней и садом – предел мечтаний молодой семьи 60-х. Но время проходит, уровень жизни повышается, а старые бунгало открываются навстречу преобразованиям.

​После: стильный коттедж

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda Дома в стиле модерн
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

Стиль модерн как никакой другой подходит для подобных преобразований. Простые дополнительные объемы, геометричность, стиль и контраст между элементами отделки делают его идеальным балансировщиком старого и нового.

В данном проекте маленькое одноэтажное бунгало площадью до 100 кв. метров стало настоящим коттеджем площадью около 250 кв. метров. Дому была добавлена пристройка и второй этаж, что существенно расширило его возможности.

Спальни, гостиная и кухня на первом этаже были преобразованы в более просторные кухню, столовую и гостиную, а на втором теперь разместились современные спальни и ванные комнаты.

​После: новая столовая и лестница

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda Гостиная в стиле модерн
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

Удивительно красивая столовая и лестничный холл находятся в новой части здания – пристройке, залитой солнечным светом. Современный формат окон в пол, некоторые из которых являются распашными дверьми, смотрится здесь очень стильно. Парадная столовая в такой комнате – настоящая мечта!

Шикарная лестница объединяет современный стиль и традиционный благодаря использованию натуральных материалов и лаконичной формы.

​После: гостиная

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda Гостиная в стиле модерн
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

Сочетание старого и нового в интерьере всегда смотрится особенно интересно. В данном случае мы видим идеальное соответствие уровня пола между настоящим бунгало и пристройкой, что является показателем профессионализма.

С помощью системы «теплого пола» на всю новую площадь здания было заново проведено отопление. На первом этаже – открытая семейная планировка.

​После: второй этаж

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda Гостиная в стиле модерн
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

Пристройка на втором этаже выглядит не менее солнечно и белоснежно, чем на первом. А лестничный холл впоследствии станет домашним кинотеатром для всей семьи.

​После: домашний кинотеатр

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda Гостиная в стиле модерн
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

Вторая гостиная, которая также является домашним кинотеатром и детской игровой, смотрится шикарно. Вид из окна на зеленую улицу и окрестности – прекрасная возможность больше проводить времени за традиционным досугом, чем за телевизором или компьютером.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Изящный садик

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda Сад в стиле модерн
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

Современный ландшафтный проект представлен неприхотливым новым садом с извилистыми дорожками, прудиком, кустиками под стрижку и хорошо распланированными посадками многолетников.

Правильный ландшафтный проект – важная часть жизни в пригороде. Не уделив ему достаточно внимания, можно использовать свой новый статус лишь на 50%. Сад, места для отдыха на свежем воздухе – террасы, патио, летняя кухня, бассейн, беседка, все эти дополнения определяют ваш образ жизни летом.

​Вечерний вид

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda Дома в стиле модерн
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

Особенно шикарно выглядит весь дом вечером. Как мы уже знаем, в пристройке на первом этаже расположена столовая, на втором – гостиная, справа внизу – гостиная и кухня, а справа вверху – две спальни.

Шикарная круговая терраса, которую опоясывает мощеная дорожка из традиционной тротуарной плитки, смотрится здесь просто потрясающе! Такой дизайнерские прием стоит взять на заметку – полукруглые террасы, четкие стыки и геометричные клумбы, обрамленные стрижеными кустиками, всегда прекрасны!

Для тех, кто уже спешит на дачу:

— Модульный дом вашей мечты;

— Идеи дизайна балкона, веранды и террасы.

До и после: великолепная переделка кухни
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