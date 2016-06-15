До и После: Из домика в Дом!

Маленькое бунгало площадью до 100 кв. метров превращается в коттедж в стиле модерн как с картинки! И все благодаря студии LOITZENBAUER ARCHITEKTEN BDA, которая создала проект, преобразующий старое строение в новое так, что новый дом выглядит как голливудская вилла в миниатюре!
Это удивительное превращение маленького домика в большой, уютный, комфортабельный дом является не дешевым, но одним из самых приятных удовольствий. Только посмотрите на результат!
Когда-то бунгало были потрясающими в глазах тех, кто их покупал. Новые, с 2-3 спальнями, отдельной кухней и садом – предел мечтаний молодой семьи 60-х. Но время проходит, уровень жизни повышается, а старые бунгало открываются навстречу преобразованиям.
Стиль модерн как никакой другой подходит для подобных преобразований. Простые дополнительные объемы, геометричность, стиль и контраст между элементами отделки делают его идеальным балансировщиком старого и нового.
В данном проекте маленькое одноэтажное бунгало площадью до 100 кв. метров стало настоящим коттеджем площадью около 250 кв. метров. Дому была добавлена пристройка и второй этаж, что существенно расширило его возможности.
Спальни, гостиная и кухня на первом этаже были преобразованы в более просторные кухню, столовую и гостиную, а на втором теперь разместились современные спальни и ванные комнаты.
Удивительно красивая столовая и лестничный холл находятся в новой части здания – пристройке, залитой солнечным светом. Современный формат окон в пол, некоторые из которых являются распашными дверьми, смотрится здесь очень стильно. Парадная столовая в такой комнате – настоящая мечта!
Шикарная лестница объединяет современный стиль и традиционный благодаря использованию натуральных материалов и лаконичной формы.
Сочетание старого и нового в интерьере всегда смотрится особенно интересно. В данном случае мы видим идеальное соответствие уровня пола между настоящим бунгало и пристройкой, что является показателем профессионализма.
С помощью системы «теплого пола» на всю новую площадь здания было заново проведено отопление. На первом этаже – открытая семейная планировка.
Пристройка на втором этаже выглядит не менее солнечно и белоснежно, чем на первом. А лестничный холл впоследствии станет домашним кинотеатром для всей семьи.
Вторая гостиная, которая также является домашним кинотеатром и детской игровой, смотрится шикарно. Вид из окна на зеленую улицу и окрестности – прекрасная возможность больше проводить времени за традиционным досугом, чем за телевизором или компьютером.
Современный ландшафтный проект представлен неприхотливым новым садом с извилистыми дорожками, прудиком, кустиками под стрижку и хорошо распланированными посадками многолетников.
Правильный ландшафтный проект – важная часть жизни в пригороде. Не уделив ему достаточно внимания, можно использовать свой новый статус лишь на 50%. Сад, места для отдыха на свежем воздухе – террасы, патио, летняя кухня, бассейн, беседка, все эти дополнения определяют ваш образ жизни летом.
Особенно шикарно выглядит весь дом вечером. Как мы уже знаем, в пристройке на первом этаже расположена столовая, на втором – гостиная, справа внизу – гостиная и кухня, а справа вверху – две спальни.
Шикарная круговая терраса, которую опоясывает мощеная дорожка из традиционной тротуарной плитки, смотрится здесь просто потрясающе! Такой дизайнерские прием стоит взять на заметку – полукруглые террасы, четкие стыки и геометричные клумбы, обрамленные стрижеными кустиками, всегда прекрасны!
Для тех, кто уже спешит на дачу: