Современный дом с шикарным интерьером

Этот очень интересный проект загородного дома имеет форму буквы «П», внутренний дворик и деревянные экраны, элегантно скрывающие мини-сад от посторонних глаз. Реализован проект в часе езды от японского Токио студией STUDIO R1 ARCHITECTS OFFICE, которая любит находить оригинальные и смелые решения в рамках современного азиатского модерна.
Стоит упомянуть, что стиль модерн в Южной Корее и Японии, развиваясь, все же остается скромным на вид и достаточно простым. Восточные культурные традиции вносят коррективы в образ комнат, планировку и отделку, которая остается исключительно экологичной, а современные тренды в архитектуре проявляются удивительным образом.
Можно смело заявить, что в Южной Корее и Японии есть множество проектов, которые идут в ногу со временем, находят совершенно новые решения и реализуют креативные идеи в формате загородных домов. Например, как этот удивительный внутренний дворик внутри общего контура здания, который является очень смелым шагом в проектировании.
Сам дворик чудесным образом отделяет общественную зону в доме от приватной. Слева находится гостиная с кухней, кабинетом, библиотекой, столовой и игровой, а справа – спальни и еще одна детская игровая комната.
Почему архитектор выбрал именно такую планировку? Для этого есть множество объяснений. Во-первых, семья хотела сделать приватный дворик в густонаселенном районе. Во-вторых, эффектный кустарник располагался так, что подъездная площадка и парадный вход должны были быть по центру, а не с левого бока, чтобы сохранить растение. В-третьих, внутренний дворик – это аналог традиционных японских двориков с деревянными террасами и он любим семьей просто за то, что добавляет дому невероятное чувство традиционного уюта и комфорта.
На фотографии выше внутренний дворик находится за деревянными экранами, имеет двойную высоту и еще является парадным крыльцом.
В свете вечерней подсветки открытая дверь во внутренний дворик выглядит особенно интересно. На втором этаже есть балкончик, соединяющий оба пространства и позволяющий в плохую погоду переходить из одной части дома в другую. Сам дворик имеет лишь три стены, у него нет крыши и он полностью открыт погодных влияниям. Всем, кроме ветра.
Современный и стильный дизайн интерьера смотрится в этой двусветной гостиной лаконичным и очень привлекательным. Здесь – главное место для семейного досуга, просмотра TV, обедов и ужинов, слушания музыки и игр.
Просторная гостиная с двусветным освещением как центр всего веселья идеально подходит для семейного дома. Над ней на балкончике расположилась библиотека с зоной кабинета – там дети готовят уроки, рисуют и играют.
Столовая находится недалеко от гостиной и рассчитана на прием многочисленных родственников и друзей.
Мощение во внутреннем дворике произведено натуральной древесиной. В террасу интегрированы две клумбы для кустарников и луговых растений. Столь стильное решение продиктовано не только модными трендами в ландшафтном дизайне, но и удобством полива и ухода.
Такой внутренний дворик позволяет не только обустроить место для отдыха летом, но еще и занять на свежем воздухе детей на трехмесячных каникулах, что очень важно в современное время. Внутренние дворики и просто террасы – неотъемлемая часть современного дома, как и современный дизайн интерьера. От их размера напрямую зависит уровень комфорта и тип досуга в теплое время года.
Далее на homify:
— Дизайн кухни:инновации и тренды 2016;