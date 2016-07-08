Современный дом с шикарным интерьером

Этот очень интересный проект загородного дома имеет форму буквы «П», внутренний дворик и деревянные экраны, элегантно скрывающие мини-сад от посторонних глаз. Реализован проект в часе езды от японского Токио студией STUDIO R1 ARCHITECTS OFFICE, которая любит находить оригинальные и смелые решения в рамках современного азиатского модерна.

Стоит упомянуть, что стиль модерн в Южной Корее и Японии, развиваясь, все же остается скромным на вид и достаточно простым. Восточные культурные традиции вносят коррективы в образ комнат, планировку и отделку, которая остается исключительно экологичной, а современные тренды в архитектуре проявляются удивительным образом.

Можно смело заявить, что в Южной Корее и Японии есть множество проектов, которые идут в ногу со временем, находят совершенно новые решения и реализуют креативные идеи в формате загородных домов. Например, как этот удивительный внутренний дворик внутри общего контура здания, который является очень смелым шагом в проектировании.