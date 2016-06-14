​10 ошибок в обустройстве дома, которые совершают все

Некоторые идеи настолько далеки от нашего стандартного мировоззрения, что принимаются в штыки. Затем мы начинаем искать, почему не можем получить эту заветную картинку из наших фантазий. На самом деле практичный подход к любым вашим идеям в сотрудничестве с настоящим архитектором-профессионалом позволит воплотить вам абсолютно любую мечту в жизнь.

Подобные отговорки и оправдания звучат примерно так: «Это не подходит для нашего климата», «А что будет, если шторм/снег/отключение коммуникаций/зомби-апокалипсис», «Это не для Сибири/Урала/Дальнего Востока/России», «Большие окна трудно мыть», «Это не будет удобным в моих условиях», «Это слишком дорого, не для обычного/нормального человека», «На мою зарплату это не построишь». Давайте разберем каждый из возможных вариантов, чтобы понять, от чего мы убегаем и почему именно из-за наших предубеждений не получаем желаемого.

Дело в том, что это всего лишь – неосведомленность. Большие окна с новыми инструментами не сложнее мыть, чем 20 лет назад – самые обычные. Красивые дома с панорамным остеклением и плоскими крышами уже давно не являются картинками, а реальными проектами в Ленинградской области, Скандинавии (до -35 градусов со снегопадами), Исландии, в горах Швейцарии (до -25 градусов со снегопадами), Канаде, Сибири, на Урале.

Готовиться к экстремальным, нестандартным, необычным, на 99% невероятным условиям – высшая степень непрактичности при строительстве семейного загородного дома, хотя многим кажется, что как раз наоборот. В итоге это выливается в стремление создать бронебойный барак на печном отоплении.

Стоимость каждого конкретного проекта индивидуальна, но на практике стоит признать, что в любом люксовом проекте есть излишества, которые практически незаметны. Если вам понравился какой-то дорогой проект, стоит выделить то, что вам наиболее важно (панорамное остекление, двусветная гостиная, большая кухня) и реализовать в своем проекте. Так вы получите более половины от того, о чем мечтали.

Вопрос зарплаты стоит особенно остро. Многие готовы приводить стандартные заработные платы по своему региону или по определенным профессиям, чтобы показать, что определенные советы непрактичны, а идеи нереализуемы. На самом деле, данная ситуация касается вовсе не люксовых проектов и не связана с шикарными виллами и нью-йоркскими пентхаусами. На зарплату 10-15 тыс. рублей, естественно, вы не только не сможете построить загородный дом (любого формата), но и даже комната в общежитии покажется вам слишком дорогостоящей. Единственный выход – поиск новой, хорошей работы, где старания оцениваются по достоинству. Данная тема часто сподвигает переезжать в более крупные города и более цивилизованные страны.