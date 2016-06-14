Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​10 ошибок в обустройстве дома, которые совершают все

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Конференц-центры в стиле модерн
Loading admin actions …

Сегодня мы затронем важную тему ошибок в дизайне интерьера, строительстве и в целом принятии решений о том, как должен выглядеть ваш дом. Именно из-за них многие из нас так и не получили желаемого и все еще на пути к созданию идеального дома. Потому мы надеемся, что сможет предупредить некоторые из них, сэкономив вам время, средства и показав настоящий путь к дому вашей мечты.

Всем нам неприятно совершать ошибки. Многие из нас игнорируют их, чтобы не так жалеть о последствиях. Но приняв их, мы будет иметь и очень важный бонус – возможность все исправить. Так давайте же поговорим об ошибках и постараемся вернуться на правильный курс планирования своего дома…

Итак, возможно, вы тоже…

Ищите отговорки и оправдания

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Гостиная в стиле модерн
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Некоторые идеи настолько далеки от нашего стандартного мировоззрения, что принимаются в штыки. Затем мы начинаем искать, почему не можем получить эту заветную картинку из наших фантазий. На самом деле практичный подход к любым вашим идеям в сотрудничестве с настоящим архитектором-профессионалом позволит воплотить вам абсолютно любую мечту в жизнь.

Подобные отговорки и оправдания звучат примерно так: «Это не подходит для нашего климата», «А что будет, если шторм/снег/отключение коммуникаций/зомби-апокалипсис», «Это не для Сибири/Урала/Дальнего Востока/России», «Большие окна трудно мыть», «Это не будет удобным в моих условиях», «Это слишком дорого, не для обычного/нормального человека», «На мою зарплату это не построишь». Давайте разберем каждый из возможных вариантов, чтобы понять, от чего мы убегаем и почему именно из-за наших предубеждений не получаем желаемого. 

Дело в том, что это всего лишь – неосведомленность. Большие окна с новыми инструментами не сложнее мыть, чем 20 лет назад – самые обычные. Красивые дома с панорамным остеклением и плоскими крышами уже давно не являются картинками, а реальными проектами в Ленинградской области, Скандинавии (до -35 градусов со снегопадами), Исландии, в горах Швейцарии (до -25 градусов со снегопадами), Канаде, Сибири, на Урале. 

Готовиться к экстремальным, нестандартным, необычным, на 99% невероятным условиям – высшая степень непрактичности при строительстве семейного загородного дома, хотя многим кажется, что как раз наоборот. В итоге это выливается в стремление создать бронебойный барак на печном отоплении

Стоимость каждого конкретного проекта индивидуальна, но на практике стоит признать, что в любом люксовом проекте есть излишества, которые практически незаметны. Если вам понравился какой-то дорогой проект, стоит выделить то, что вам наиболее важно (панорамное остекление, двусветная гостиная, большая кухня) и реализовать в своем проекте. Так вы получите более половины от того, о чем мечтали. 

Вопрос зарплаты стоит особенно остро. Многие готовы приводить стандартные заработные платы по своему региону или по определенным профессиям, чтобы показать, что определенные советы непрактичны, а идеи нереализуемы. На самом деле, данная ситуация касается вовсе не люксовых проектов и не связана с шикарными виллами и нью-йоркскими пентхаусами. На зарплату 10-15 тыс. рублей, естественно, вы не только не сможете построить загородный дом (любого формата), но и даже комната в общежитии покажется вам слишком дорогостоящей. Единственный выход – поиск новой, хорошей работы, где старания оцениваются по достоинству. Данная тема часто сподвигает переезжать в более крупные города и более цивилизованные страны.

​Вы не мыслите масштабно

Apartamento Moderno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Гостиная в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Иногда мы пытаемся на заведомо неудачной основе создать то, что должно быть идеальным. Например, пытаемся на пустом и ровном участке нового коттеджного поселка без зеленых насаждений построить ультра-уютный домик вашей мечты, с атмосферой в стиле горного шале, домика в лесу или виллы на море.

Если вам нравятся проекты из Бразилии, Турции, Италии и Испании и вы не видите возможности реализовать что-то подобное в вашем климате и в ваших региональных условиях, то стоит мыслить более масштабно и подумать о реальном переезде. Для многих маленькая студия на побережье Красного моря (цена на которую редко превышает 1 млн рублей, например, в Хургаде) будет цениться больше, чем дом в Подмосковье (цена на который начинается с 20 млн рублей).

Уделяете слишком много внимания гостиной

JacobsHaus, Cubus Projekt GmbH Cubus Projekt GmbH Гостиная в стиле модерн
Cubus Projekt GmbH

Cubus Projekt GmbH
Cubus Projekt GmbH
Cubus Projekt GmbH

Большое внимание гостиной вы можете уделять в том случае, если боитесь создать более сложные и продуманные проекты для ванной комнаты, кухни, спален и гардеробных. Каждая часть дома должна получить должное внимание.

Выбираете мелкую мебель, не задумываясь о стиле

Apartamento GL, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Спальня в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Мелкая мебель, купленная просто по сиюминутному желанию или чтобы исправить недостаток в дизайн-проекте (например, пластмассовый комод для кухни, детской или ванной комнаты) может все испортить. Решайте проблемы на уровне дизайн-проекта, а не мелких покупок.

Любите крупные принты, яркие, эффектные обои

Amazonia Light Wallpaper, Witch and Watchman Witch and Watchman Стены и полОбои
Witch and Watchman

Amazonia Light Wallpaper

Witch and Watchman
Witch and Watchman
Witch and Watchman

Слишком темные, эффектные, заметные обои с крупным или ярким мелким рисунком портят многие квартиры и дома. В Западной Европе традиция клеить обои и вовсе сходит на нет – ее заменяет штукатурка с покраской в модные оттенки, а обои остаются лишь на акцентных стенах.

Затеваете войну с пейзажем за окном

Descender Fronts installed at an Events Venue homify Конференц-центры в стиле модерн Галереи
homify

Descender Fronts installed at an Events Venue

homify
homify
homify

Если за вашим окном царит ностальгия исторического центра города, ощущение нового коттеджного поселка или открывается вид на город, используйте соответствующие по настроению стили.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Забываете про дополнительные комнаты

Гардеробная комната Giovani Design Studio Гардеробная в стиле минимализм
Giovani Design Studio

Гардеробная комната

Giovani Design Studio
Giovani Design Studio
Giovani Design Studio

Планирование гардеробной, кладовой, обустроенной лоджии, кабинета для работы не менее важно, чем выбор дивана или спального гарнитура.

Не выходите за рамки старых решений

Apartament Verbi , Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле минимализм
Polygon arch&amp;des

Apartament Verbi

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Перепланировка для квартиры или свободная открытая планировка для коттеджа – реальная возможность использовать ваш бюджет на все 100%. Реализуйте совмещенные кухни-гостиные, перепланировки в стиле «Из однушки – в двушку» и вы получите больше, чем ожидали.

Боитесь простоты, как синонима бедности

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Гостиная в скандинавском стиле
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Простые на вид стили, такие как скандинавский, минимализм, модерн, полные белых и серых оттенков, иногда кажутся чересчур лаконичными. На самом деле, если вы решитесь на современный ремонт, вы никогда о нем не пожалеете и выйдете на новый уровень комфорта.

Любите незапланированный шоппинг

Modern gemütlich und funktional, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen Столовая комнатаСтолы Дерево Коричневый
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Незапланированные покупки декора могут сыграть с вами злую шутку, даже если процесс шоппинга прошел очень весело. Всегда старайтесь придерживаться цветовой гаммы и стиля, даже подбирая сувениры в магазинчике в Анталии.

Не доверяете профессионалам

Классическая спальня Елена Марченко (Киев) Спальня в классическом стиле
Елена Марченко (Киев)

Классическая спальня

Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)

Слишком беспокоиться о ремонте тоже не стоит. Просто избавьтесь от предубеждений, обратитесь к профессионалу – и вы получите свою мечту на блюдечке. Например, вот такую спальню по дизайну талантливой Елены Марченко в Киеве, которая безумно вдохновляет!

​Неправильно расставляете приоритеты

delikatne wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Конечно же, нельзя получить все сразу. Скорее всего, шикарный дом площадью 500 кв. метров в голливудском стиле не будет вам по карману. Но это вовсе не значит, что вы не можете жить достойно, на современном уровне. Например, один блок дверей-слайдеров в гостиной, дизайн интерьера в стиле минимализм и современная техника для кухни, а также встроенные и элегантные сливы для ванной – вполне в вашем поле зрения.

Далее на homify:

— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;

— Шикарные классические кухни.

10 простых ландшафтных идей для парадной клумбы
А вы нашли себя в этой статье?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо