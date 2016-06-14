​10 ошибок в обустройстве дома, которые совершают все

Сегодня мы затронем важную тему ошибок в дизайне интерьера, строительстве и в целом принятии решений о том, как должен выглядеть ваш дом. Именно из-за них многие из нас так и не получили желаемого и все еще на пути к созданию идеального дома. Потому мы надеемся, что сможет предупредить некоторые из них, сэкономив вам время, средства и показав настоящий путь к дому вашей мечты.
Всем нам неприятно совершать ошибки. Многие из нас игнорируют их, чтобы не так жалеть о последствиях. Но приняв их, мы будет иметь и очень важный бонус – возможность все исправить. Так давайте же поговорим об ошибках и постараемся вернуться на правильный курс планирования своего дома…
Итак, возможно, вы тоже…
Некоторые идеи настолько далеки от нашего стандартного мировоззрения, что принимаются в штыки. Затем мы начинаем искать, почему не можем получить эту заветную картинку из наших фантазий. На самом деле практичный подход к любым вашим идеям в сотрудничестве с настоящим архитектором-профессионалом позволит воплотить вам абсолютно любую мечту в жизнь.
Подобные отговорки и оправдания звучат примерно так: «Это не подходит для нашего климата», «А что будет, если шторм/снег/отключение коммуникаций/зомби-апокалипсис», «Это не для Сибири/Урала/Дальнего Востока/России», «Большие окна трудно мыть», «Это не будет удобным в моих условиях», «Это слишком дорого, не для обычного/нормального человека», «На мою зарплату это не построишь». Давайте разберем каждый из возможных вариантов, чтобы понять, от чего мы убегаем и почему именно из-за наших предубеждений не получаем желаемого.
Дело в том, что это всего лишь – неосведомленность. Большие окна с новыми инструментами не сложнее мыть, чем 20 лет назад – самые обычные. Красивые дома с панорамным остеклением и плоскими крышами уже давно не являются картинками, а реальными проектами в Ленинградской области, Скандинавии (до -35 градусов со снегопадами), Исландии, в горах Швейцарии (до -25 градусов со снегопадами), Канаде, Сибири, на Урале.
Готовиться к экстремальным, нестандартным, необычным, на 99% невероятным условиям – высшая степень непрактичности при строительстве семейного загородного дома, хотя многим кажется, что как раз наоборот. В итоге это выливается в стремление создать бронебойный барак на печном отоплении.
Стоимость каждого конкретного проекта индивидуальна, но на практике стоит признать, что в любом люксовом проекте есть излишества, которые практически незаметны. Если вам понравился какой-то дорогой проект, стоит выделить то, что вам наиболее важно (панорамное остекление, двусветная гостиная, большая кухня) и реализовать в своем проекте. Так вы получите более половины от того, о чем мечтали.
Вопрос зарплаты стоит особенно остро. Многие готовы приводить стандартные заработные платы по своему региону или по определенным профессиям, чтобы показать, что определенные советы непрактичны, а идеи нереализуемы. На самом деле, данная ситуация касается вовсе не люксовых проектов и не связана с шикарными виллами и нью-йоркскими пентхаусами. На зарплату 10-15 тыс. рублей, естественно, вы не только не сможете построить загородный дом (любого формата), но и даже комната в общежитии покажется вам слишком дорогостоящей. Единственный выход – поиск новой, хорошей работы, где старания оцениваются по достоинству. Данная тема часто сподвигает переезжать в более крупные города и более цивилизованные страны.
Иногда мы пытаемся на заведомо неудачной основе создать то, что должно быть идеальным. Например, пытаемся на пустом и ровном участке нового коттеджного поселка без зеленых насаждений построить ультра-уютный домик вашей мечты, с атмосферой в стиле горного шале, домика в лесу или виллы на море.
Если вам нравятся проекты из Бразилии, Турции, Италии и Испании и вы не видите возможности реализовать что-то подобное в вашем климате и в ваших региональных условиях, то стоит мыслить более масштабно и подумать о реальном переезде. Для многих маленькая студия на побережье Красного моря (цена на которую редко превышает 1 млн рублей, например, в Хургаде) будет цениться больше, чем дом в Подмосковье (цена на который начинается с 20 млн рублей).
Большое внимание гостиной вы можете уделять в том случае, если боитесь создать более сложные и продуманные проекты для ванной комнаты, кухни, спален и гардеробных. Каждая часть дома должна получить должное внимание.
Мелкая мебель, купленная просто по сиюминутному желанию или чтобы исправить недостаток в дизайн-проекте (например, пластмассовый комод для кухни, детской или ванной комнаты) может все испортить. Решайте проблемы на уровне дизайн-проекта, а не мелких покупок.
Слишком темные, эффектные, заметные обои с крупным или ярким мелким рисунком портят многие квартиры и дома. В Западной Европе традиция клеить обои и вовсе сходит на нет – ее заменяет штукатурка с покраской в модные оттенки, а обои остаются лишь на акцентных стенах.
Если за вашим окном царит ностальгия исторического центра города, ощущение нового коттеджного поселка или открывается вид на город, используйте соответствующие по настроению стили.
Планирование гардеробной, кладовой, обустроенной лоджии, кабинета для работы не менее важно, чем выбор дивана или спального гарнитура.
Перепланировка для квартиры или свободная открытая планировка для коттеджа – реальная возможность использовать ваш бюджет на все 100%. Реализуйте совмещенные кухни-гостиные, перепланировки в стиле «Из однушки – в двушку» и вы получите больше, чем ожидали.
Простые на вид стили, такие как скандинавский, минимализм, модерн, полные белых и серых оттенков, иногда кажутся чересчур лаконичными. На самом деле, если вы решитесь на современный ремонт, вы никогда о нем не пожалеете и выйдете на новый уровень комфорта.
Незапланированные покупки декора могут сыграть с вами злую шутку, даже если процесс шоппинга прошел очень весело. Всегда старайтесь придерживаться цветовой гаммы и стиля, даже подбирая сувениры в магазинчике в Анталии.
Слишком беспокоиться о ремонте тоже не стоит. Просто избавьтесь от предубеждений, обратитесь к профессионалу – и вы получите свою мечту на блюдечке. Например, вот такую спальню по дизайну талантливой Елены Марченко в Киеве, которая безумно вдохновляет!
Конечно же, нельзя получить все сразу. Скорее всего, шикарный дом площадью 500 кв. метров в голливудском стиле не будет вам по карману. Но это вовсе не значит, что вы не можете жить достойно, на современном уровне. Например, один блок дверей-слайдеров в гостиной, дизайн интерьера в стиле минимализм и современная техника для кухни, а также встроенные и элегантные сливы для ванной – вполне в вашем поле зрения.
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— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;