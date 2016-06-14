10 простых ландшафтных идей для парадной клумбы

Для маленьких пространств и скромных бюджетов мы подобрали шикарные варианты оформления парадной клумбы или украшения входа в ваш дом. Уверены, вас порадуют атмосферные идеи из люксовых проектов, которые можно реализовать и у себя дома.

Эти идеи могут быть реализованы с предметами из различных материалов, в разных цветовых гаммах, могут иметь чуть меньший или чуть больший масштаб. Учитывайте это, когда будете примерять их к собственному крыльцу или палисаднику. Также помните, что все растения, которые не растут в вашем климате, можно заменить похожими. Нужно просто найти главную эффектную характеристику, например, особую форму листьев, форму самого растения, оттенок листвы или настроение, чтобы повторить его в формате другого растения.