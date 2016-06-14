10 простых ландшафтных идей для парадной клумбы

Для маленьких пространств и скромных бюджетов мы подобрали шикарные варианты оформления парадной клумбы или украшения входа в ваш дом. Уверены, вас порадуют атмосферные идеи из люксовых проектов, которые можно реализовать и у себя дома.
Эти идеи могут быть реализованы с предметами из различных материалов, в разных цветовых гаммах, могут иметь чуть меньший или чуть больший масштаб. Учитывайте это, когда будете примерять их к собственному крыльцу или палисаднику. Также помните, что все растения, которые не растут в вашем климате, можно заменить похожими. Нужно просто найти главную эффектную характеристику, например, особую форму листьев, форму самого растения, оттенок листвы или настроение, чтобы повторить его в формате другого растения.
С одной стороны от дорожки вы можете организовать красивый декоративный рокарий. Обычно для его создания используются цветущие многолетники, хвойные кустарники и низкорослые деревья, камни и кустарники под стрижку, а также луковичные (для весны).
Вдоль парадного фасада дома (между домом и дорогой и вместо забора) вы можете создать высокую парадную клумбу и заполнить ее любимыми растениями. В данном случае посадки велись в четыре яруса: нижний – на уровне грунта, первый – в клумбе, третий – на высокой клумбе и четвертый – в виде вьющихся растений. В плане дизайна следует провести подсветку, сделать клумбы стильными и современными с помощью модного оттенка (серые и пепельные – сейчас фавориты в ландшафтном дизайне) и добавить фокусную точку – кустарник или дерево.
Геометричность такого декора настолько сильно облагораживает внешний вид вашего дома, что вы можете после его установки даже укорить себя за то, что не додумались до такой идеи раньше.
Несмотря на свою простоту, она прекрасно справляется с декором в самых различных пространствах – на даче, у дорогого коттеджа, у стандартного домика в пригороде, у люксовой виллы на побережье (смотрите фото).
Главное – учесть идентичность растений и выбрать кашпо с растением в подходящем к дизайну вашей двери, дома и дорожки стиле. А лучше всего задать себе простой вопрос: «Какой цветок, встречая у порога, радовал бы меня каждый раз?»
Декоративные кустарники или деревья с подсвеченными стволами смотрятся еще более эффектно. Для подсветки лучше всего подойдут растения с четко очерченной формой, без густой и смешанной с цветками листвы. Например, с помощью гортензий или пионов вы добьетесь лишь готичной атмосферы, тогда как настроение вечного лета помогут создать кордилина южная в горшке, различные злаки и осоки.
Удивительно, но палисадник в стиле модерн практически идеален для коттеджей. Он не имеет гнетущего забора, прихотливых растений, всегда зелен и кажется идеальным решением, так как не требует практически никаких усилий для создания.
Вам понадобятся 4-5 геометричных (прямоугольных, вытянутых) клумб с линейными посадками мелких декоративных растений. Плюс к этому для создания уюта на участке должны присутствовать два-три дерева. Декоративные клумбы в линейной форме могут оформлять дорожку, дом по периметру, подъездную дорогу для автомобиля, а между ними пусть будет аккуратный газон. Для современного дизайна таких клумб вам отлично подойдут злаковые и осоки или цветущие многолетники нужного формата.
Оригинальным решением для декора парадного входа могут стать крупные декоративные кустарники под стрижку (или нет) и деревья в кашпо. Это могут быть растения, выносимые на воздух лишь в теплое время года и по сути являющиеся тропическими, тогда ваш сад заиграет красками вечного лета, как минимум – летом.
Еще раз возвращаясь к злакам и осокам, стоит выделить их в отдельную идею по дизайну палисадника или парадной клумбы. Удивительно, но данные растения идеально подходят для стилей модерн, минимализм, лофт, костал, рустик и средиземноморского.
В этом привлекательном палисаднике, составленном из кустов под стрижку, нашлось место и для по-настоящему гениальной идеи – вьющимся поверх крыльца декоративном растении.
По периметру классических английских и французских особняков мы можем встретить кустарники под стрижку, которые являются единственным зеленым украшением палисадника или парадного фасада. У окон кустарники имеют маленькую высоту, между окнами и по бокам дверей – большую.
Посмотрите на украшение этого парадного входа – в глубине крыльца мы найдем два растения в кашпо (гортензии), а на переднем плане – еще два хвойных. Одни из них стоят здесь круглый год, другие же постоянно меняются, отцветая. С растениями в кашпо будет гораздо меньше хлопот, чем с настоящей клумбой, а смотрятся они даже более привлекательно.
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