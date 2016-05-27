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​До и После: Из однушки в студию на 38 кв. метрах

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Дерево Бежевый
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Что нужно для того, чтобы качественно провести ремонт квартиры? Подходящий бюджет, профессионалы-отделочники и дизайн-проект, в котором все будет учтено. В ремонте этой квартиры использовались все три названных выше пункта, а результат весьма порадовал хозяев.

Студия TRANSITION INTERIOR DESIGN разработала дизайн-проект, нашла подходящие материалы для отделки, мебель, декор. Также она создала вариант перепланировки, где из однокомнатной квартиры получается просторная и светлая студия со стеклянной перегородкой.

​До: кухня 5 кв. метров

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Маленькая кухня без окна – не лучшая часть этой квартиры до ремонта. В процессе перепланировки к ней была присоединена кладовка, прихожая, коридор и жилая комната.  Посмотрим, что получилось в итоге?

​После: кухня открытого плана

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Тот же самый уголок после преобразования получил современный компактного формата модуль у стены и кухонный остров. Номинально площадь кухни изменилась всего на 1-2 кв. метра, но ощущается она будто бы в два раза больше, и ниже вы увидите почему.

​После: перепланировка

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Дерево Бежевый
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

На этой фотографии вы можете видеть, что к кухне была присоединена площадь прихожей и коридора, а также главной комнаты. Всего в квартире как до, так и после перепланировки три очень маленьких окна. Одно в спальне и два в зоне кухни-гостиной. Так, в большей ее части образована открытая зона из кухни и гостиной, а за легкой стеклянной перегородкой находится спальня.

Общая площадь кухни-гостиной равняется примерно 23 кв. метрам, ванной комнаты – 4 кв. метрам, спальне досталось 10, а туалету – 1,5 кв. метра. Общая площадь квартиры – около 38,5 кв. метров.

​После: образец для подражания

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Дерево Бежевый
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Солнечная, просторная, стильная и современная – что еще можно просить у столь маленькой квартиры с бюджетной отделкой?

До: удручающее состояние

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Ниже мы покажем вам, как эта серая комната без ремонта превратилась в шикарную квартиру-студию.

​После: фотография после ремонта

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Железо / Сталь
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

В этой шикарной квартире нашлось специальное место для гардероба в спальне. Около прохода из гостиной за тканевой занавеской прячется объем, сопоставимый с размером большого шкафа-купе до потолка. За ним – ванная комната, вход в которую реализован из спальни, а туалет находится за зоной TV, возле входа в квартиру.

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​После: снос перегородок

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Кварц
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Очень важной деталью является снос перегородок. Количество окон здесь нестандартное – их три, но согласитесь, если бы в гостиной было одно стандартное окно большой комнаты в однокомнатной квартире, а не два маленьких, она выглядела бы не хуже.

​До: спальня

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

В прошлом спальня имела достаточно темную и мрачную атмосферу, ей не хватало свежести и солнечного света.

​После: спальня

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Кирпичи
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Теперь она выглядит совершенно по-другому! Стильная и модная, она смотрится эклектично и очень заманчиво для жизни. Кажется, что даже вид из окна стал веселее!

​После: ванная комната

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Белый
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Ванная комната площадью 4 кв. метра вместила ванну с функцией душа, модуль для стиральной машины (закрытый, в углу справа) и раковину. Туалет находится в другой комнате.

​До: туалетная комната

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Состояние туалета удручало. Удивительно, что после редизайна он стал меньше, добавив площади гостиной, но стал даже привлекательнее.

​После: туалетная комната

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Белоснежный туалет с  унитазом со встроенным сливом и функцией биде, а также отдельной раковиной смотрится достаточно современно!

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