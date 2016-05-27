​До и После: Из однушки в студию на 38 кв. метрах

Что нужно для того, чтобы качественно провести ремонт квартиры? Подходящий бюджет, профессионалы-отделочники и дизайн-проект, в котором все будет учтено. В ремонте этой квартиры использовались все три названных выше пункта, а результат весьма порадовал хозяев.

Студия TRANSITION INTERIOR DESIGN разработала дизайн-проект, нашла подходящие материалы для отделки, мебель, декор. Также она создала вариант перепланировки, где из однокомнатной квартиры получается просторная и светлая студия со стеклянной перегородкой.