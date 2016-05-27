​До и После: Из однушки в студию на 38 кв. метрах

Что нужно для того, чтобы качественно провести ремонт квартиры? Подходящий бюджет, профессионалы-отделочники и дизайн-проект, в котором все будет учтено. В ремонте этой квартиры использовались все три названных выше пункта, а результат весьма порадовал хозяев.
Студия TRANSITION INTERIOR DESIGN разработала дизайн-проект, нашла подходящие материалы для отделки, мебель, декор. Также она создала вариант перепланировки, где из однокомнатной квартиры получается просторная и светлая студия со стеклянной перегородкой.
Маленькая кухня без окна – не лучшая часть этой квартиры до ремонта. В процессе перепланировки к ней была присоединена кладовка, прихожая, коридор и жилая комната. Посмотрим, что получилось в итоге?
Тот же самый уголок после преобразования получил современный компактного формата модуль у стены и кухонный остров. Номинально площадь кухни изменилась всего на 1-2 кв. метра, но ощущается она будто бы в два раза больше, и ниже вы увидите почему.
На этой фотографии вы можете видеть, что к кухне была присоединена площадь прихожей и коридора, а также главной комнаты. Всего в квартире как до, так и после перепланировки три очень маленьких окна. Одно в спальне и два в зоне кухни-гостиной. Так, в большей ее части образована открытая зона из кухни и гостиной, а за легкой стеклянной перегородкой находится спальня.
Общая площадь кухни-гостиной равняется примерно 23 кв. метрам, ванной комнаты – 4 кв. метрам, спальне досталось 10, а туалету – 1,5 кв. метра. Общая площадь квартиры – около 38,5 кв. метров.
Солнечная, просторная, стильная и современная – что еще можно просить у столь маленькой квартиры с бюджетной отделкой?
Ниже мы покажем вам, как эта серая комната без ремонта превратилась в шикарную квартиру-студию.
В этой шикарной квартире нашлось специальное место для гардероба в спальне. Около прохода из гостиной за тканевой занавеской прячется объем, сопоставимый с размером большого шкафа-купе до потолка. За ним – ванная комната, вход в которую реализован из спальни, а туалет находится за зоной TV, возле входа в квартиру.
Очень важной деталью является снос перегородок. Количество окон здесь нестандартное – их три, но согласитесь, если бы в гостиной было одно стандартное окно большой комнаты в однокомнатной квартире, а не два маленьких, она выглядела бы не хуже.
В прошлом спальня имела достаточно темную и мрачную атмосферу, ей не хватало свежести и солнечного света.
Теперь она выглядит совершенно по-другому! Стильная и модная, она смотрится эклектично и очень заманчиво для жизни. Кажется, что даже вид из окна стал веселее!
Ванная комната площадью 4 кв. метра вместила ванну с функцией душа, модуль для стиральной машины (закрытый, в углу справа) и раковину. Туалет находится в другой комнате.
Состояние туалета удручало. Удивительно, что после редизайна он стал меньше, добавив площади гостиной, но стал даже привлекательнее.
Белоснежный туалет с унитазом со встроенным сливом и функцией биде, а также отдельной раковиной смотрится достаточно современно!
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