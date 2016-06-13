Невидимый дом с интерьерами кантри

Этот скромный, будто прячущийся от окружающих проект загородного домика смотрится особенно хорошо внутри – в гостиной, полной солнечного света и уюта. Студия IWAKAWA сделала так, что стандартный и при этом ультра-бюджетный проект коттеджа благодаря очень продуманному ландшафтному дизайну и профессиональным интерьерам стал домиком с картинки.
Невидимый для взглядов с улицы, с шикарным деревянным навесом для автомобиля, мощеной площадкой для гостевых машин и детских игр, а также клумбами в палисаднике, он отлично смотрится для прохожих, при этом не лишая хозяев приватности.
Бежевые оштукатуренные фасады – простота в дизайне, которая всегда окупается. Не бойтесь лаконичных бежевого и серого, а также белого и шоколадного оттенков в современной архитектуре, на деле они смотрятся даже еще более стильно и современно, чем на фотографиях.
Эта невероятно атмосферная гостиная стала такой благодаря террасе с перголами и вьющимися по ним розами. Кроме того, дизайн интерьера здесь рассчитан как раз на атмосферу райского сада – такая гостиная станет не просто прекрасной комнатой, но самой любимой в доме.
Азиатский стиль в дизайне интерьера в современности предлагает нам эффектные решения по планировкам, панорамному остеклению, компактному расположению комнат и дизайну интерьера, который не требует лишних затрат. Этот проект – наглядное подтверждение тому, как традиции восточной культуры могут шикарно сыграть вам на руку в современном загородном доме.
Эта гостиная – атмосферная, стильная, полная солнечного света и семейного уюта – является настоящим оазисом спокойствия и равновесия. Здесь вы смотрите телевизор, отдыхаете за книгой или газетой, рядом играют дети, в саду поют птицы. А на следующей фотографии вы найдете стильную будку для собаки, двусветный формат самого помещения и большой телевизор, отлично вписавшийся в такой интерьер.
Таким атмосферным садом со множеством любимых растений, дорожками для прогулок и роскошным видом на дом издалека гордился бы любой хозяин.
Отчасти двусветный формат в гостиной образован благодаря лестничному холлу в соседнем помещении – теперь здесь есть балкончик с холла второго этажа.
На заднем плане вы можете увидеть обещанную будку для собаки, а также современный TV на фоне традиционного кантри-интерьера.
Современная кухня имеет место для работы за ноутбуком или выполнения домашнего задания под присмотром мамы.
Минималистичная восточная спальня в данном проекте все же имеет стандартную кровать, хотя во многих японских и южно-корейских семьях до сих пор используются традиционные матрасы-татами.
Лаконичный дизайн спальни, основанный на белом цвете стен и потолка и элементах из натурального дерева – залог хорошего, долгого и крепкого сна. Также очень важны окна и проветривание.
Интересная ванная комната по своей планировке является бюджетным вариантом стиля SPA. Окна комнат выходят на дизайнерский садик, создающий ощущение тропического изобилия в этих интерьерах.
Ванная комната, установленная на первом этаже, имеет весомое преимущество – вы можете организовать выход на террасу, окно с видом на лес, сад или специально огороженную клумбу. Вовлекая природу в интерьер, вы делаете его особенным, элегантным по-своему и будто всегда совершенным. Особенно удивительно принимать ванну во время дождя или цветения ваших любимых кустарников за окном. А какое чудо, если прилетит бабочка или стрекоза!
Шикарная терраса с навесом и перголами основана на бетонной площадке с отделкой керамической плиткой. Весьма практичное и удобное решение для лета. Двери-слайдеры в гостиной раскрываются в обе стороны, ведь модуль остекления состоит из 4 отдельных стекол и позволяет создать проем около 2,2 метров в ширину.
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