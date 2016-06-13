Невидимый дом с интерьерами кантри

Эта невероятно атмосферная гостиная стала такой благодаря террасе с перголами и вьющимися по ним розами. Кроме того, дизайн интерьера здесь рассчитан как раз на атмосферу райского сада – такая гостиная станет не просто прекрасной комнатой, но самой любимой в доме.

Азиатский стиль в дизайне интерьера в современности предлагает нам эффектные решения по планировкам, панорамному остеклению, компактному расположению комнат и дизайну интерьера, который не требует лишних затрат. Этот проект – наглядное подтверждение тому, как традиции восточной культуры могут шикарно сыграть вам на руку в современном загородном доме.

Эта гостиная – атмосферная, стильная, полная солнечного света и семейного уюта – является настоящим оазисом спокойствия и равновесия. Здесь вы смотрите телевизор, отдыхаете за книгой или газетой, рядом играют дети, в саду поют птицы. А на следующей фотографии вы найдете стильную будку для собаки, двусветный формат самого помещения и большой телевизор, отлично вписавшийся в такой интерьер.