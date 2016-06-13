Один уютный современный дом

Этот очень интересный колумбийский проект виллы наверняка понравится тем, кто уже мечтает об отпуске. Дом с бассейном и колоритным южным дизайном интерьера от студии KUBIK LAB смотрится, как настоящая мечта!

Всего в доме три спальни, гостиная и кухня, бассейн и террасы. Рассчитан он на сдачу туристам, поэтому две из спален имеют двуспальные кровати, а третья – двуспальную кровать и две односпальные для маленьких детей.

В таком домике отдохнуть от суеты приятно будет не только в качестве туриста, но и на постоянной основе. Он может стать прототипом вашего коттеджа или загородного летнего домика, дачи.