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Один уютный современный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Kubik Aqua, Anapoima, Colombia, Kubik Lab Kubik Lab Дома в стиле модерн
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Этот очень интересный колумбийский проект виллы наверняка понравится тем, кто уже мечтает об отпуске. Дом с бассейном и колоритным южным дизайном интерьера от студии KUBIK LAB смотрится, как настоящая мечта!

Всего в доме три спальни, гостиная и кухня, бассейн и террасы. Рассчитан он на сдачу туристам, поэтому две из спален имеют двуспальные кровати, а третья – двуспальную кровать и две односпальные для маленьких детей.

В таком домике отдохнуть от суеты приятно будет не только в качестве туриста, но и на постоянной основе. Он может стать прототипом вашего коттеджа или загородного летнего домика, дачи.

​Тропическая сказка

Kubik Aqua, Anapoima, Colombia, Kubik Lab Kubik Lab Дома в стиле модерн
Kubik Lab

Kubik Lab
Kubik Lab
Kubik Lab

Гостиная и кухня на фотографии выше смотрятся безмятежно – так, будто в них никогда и ни у кого не было плохого настроения. Декоративные деревянные ставни не распашные, а современные – складные, они позволяют открыть гостиную и кухню природе и красивым пейзажам.

В таком стиле можно пристроить веранду к даче или загородному дому. Летняя кухня со столовой и диваном смотрелись бы шикарно на вашем участке, особенно – с деревянными дверьми в тропическом стиле. Не забудьте про бежевые фасады и декоративные козырьки, а также террасу с шезлонгами.

​Ландшафтный дизайн

Kubik Aqua, Anapoima, Colombia, Kubik Lab Kubik Lab Дома в стиле модерн
Kubik Lab

Kubik Lab
Kubik Lab
Kubik Lab

Кроме того, на участке есть шикарные патио под навесом. Они находятся возле бассейна и являются дополнительным местом для досуга всей семьи. В саму террасу встроен модуль с деревянной отделкой – специально для обрамления дерева, которое решили не срубать, а оставить как часть дизайн-проекта.

​Дизайн фасадов

Kubik Aqua, Anapoima, Colombia, Kubik Lab Kubik Lab Дома в стиле модерн
Kubik Lab

Kubik Lab
Kubik Lab
Kubik Lab

Шикарная отделка камнем одной из частей забора выглядит фантастически на фоне зелени и столь минималистичного проекта дома. Очень удачная комбинация из бежевых фасадов, темных деревянных элементов (ставни, перила, двери) и каменной стены может быть скопирована вами и для вашего проекта дома. Получится очень уютно.

Еще одна прекрасная идея – организация клумб по периметру в качестве зеленого забора. В них высаживаются многолетники, кустарники, деревья, а также кусты под стрижку, что позволяет создать приватность на участке без эффекта замкнутого пространства.

​Дизайн спальни

Kubik Aqua, Anapoima, Colombia, Kubik Lab Kubik Lab Спальня в стиле модерн
Kubik Lab

Kubik Lab
Kubik Lab
Kubik Lab

Одна из спален имеет двуспальную кровать, площадь более 16 кв. метров и патио площадью около 7 кв. метров. Здесь тоже были использованы складные деревянные двери. Диван раскладной и может вместить двоих детей.

​Террасы

Kubik Aqua, Anapoima, Colombia, Kubik Lab Kubik Lab Дома в стиле модерн
Kubik Lab

Kubik Lab
Kubik Lab
Kubik Lab

Террасы у бассейна – особое место в этом проекте, они получились атмосферными и особенно летними. В них хороши не только профессиональное мощение, дизайнерская мебель и большой формат бассейна, но и прекрасный пейзажный вид на тропическую долину между холмов и шикарные деревья прямо рядом с участком.

Бассейн

Kubik Aqua, Anapoima, Colombia, Kubik Lab Kubik Lab Дома в стиле модерн
Kubik Lab

Kubik Lab
Kubik Lab
Kubik Lab

Сам бассейн выглядит как потрясающая тропическая лагуна!

​Когда ставни закрыты

Kubik Aqua, Anapoima, Colombia, Kubik Lab Kubik Lab Дома в стиле модерн
Kubik Lab

Kubik Lab
Kubik Lab
Kubik Lab

А вот так выглядит дом, когда в нем не останавливаются гости. С этого ракурса он похож на идеальную дачу!

Кстати, дачи в тропическом стиле набирают обороты в трендах по архитектуре загородных летних домов. Для осуществления такой мечты вам понадобится ландшафтный проект, бассейн, пальмы в кадках и дизайн интерьера, ориентированный на тропический азиатский, африканский или средиземноморский стиль.

Особенно атмосферной такую дачу сделает именно профессиональный дизайн-проект или качественный подход к дизайну собственного домика. Здесь нет излишеств, слишком ярких красок, домик лаконичен и при этом четко показывает стиль, в котором он построен.

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