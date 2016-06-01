До и После: Из старого домика в деревне в коттедж!

До того, как новые владельцы купили данный объект и решили его модернизировать, домик представлял собой довольно печальное зрелище. Он имел всего одну комнату , старую крышу, и лишь крепкие стены могли остаться в процессе реконструкции.
Заглядывая вовнутрь, мы понимаем, что находимся… в старой мельнице! Удивительно, но это здание когда-то служило целому маленькому поселку. Так как же у архитекторов получится преобразовать столь старое, маленькое и некрасивое здание в коттедж?
Итак, что же мы имеем в начале? Отсутствие бетонных полов, крышу, которую нужно полностью заменить, неопрятную с виду кладку, маленькие окна, отсутствие дорожки к дому и крыльца.
Кроме того, ранее в доме не было никаких коммуникаций – отопления, водоснабжения, электричества и уж тем более Интернета. В процессе реконструкции все они были проведены в дом.
Общая площадь дома равнялась около 40 кв. метров, высота потолков, правда, как во многих сараях, была двойная. Студия B+T ARQUITECTOS взялась за полный капитальный ремонт и создание дизайн-проекта в современном стиле, чтобы дом возродился из пепла, как Феникс.
Архитекторы и дизайнеры – профессионалы своего дела, они знают как спланировать жилое пространство так, чтобы оно было удобным, несмотря на количество квадратных метров. В этом домике они решили организовать два уровня, на первом расположилась гостиная, столовая и кухня (40 кв. метров), на втором – спальня.
Дизайн интерьера выполнен в современной манере, новые железные перекрытия для второго этажа подчеркнуты светильниками под атмосферу лофта, а старые каменные стены были вычищены и покрыты специальным экологичным раствором. А еще был залит бетонный пол.
Отделка была произведена в бюджетной манере. Потолки сделаны из древесины, окна встроены прямо в каменные стены на месте бывших проемов, но меньшего размера.
Кухонный остров визуально разделяет зону кухни и столовой. В самом низу находится гостиная, она смотрится очень аутентично и интересно благодаря необычным светильниками и каменном кладке. Металлические перекрытия, что держат второй этаж, оформлены здесь красивыми деревянными потолками. Новое дерево всегда хорошо поддерживает атмосферу нового, стильного.
На втором этаже мы найдем приподнятую от первоначального уровня кровлю (более, чем на метр), спальню, скромную зону кабинета и гардеробной. Ванная комната расположилась здесь же, на втором уровне.
С помощью стеллажей от IKEA получилось красиво и просто зонировать пространство второго этажа. Так, спальня, гардеробная и кабинет отделены друг от друга.
С помощью стеллажей от IKEA получилось красиво и просто зонировать пространство второго этажа. Так, спальня, гардеробная и кабинет отделены друг от друга.
Между кабинетом, лестницей, спальней и ванной комнатой – замечательный уголок с новым окном, дверью-слайдером и коллекцией фотографий. Здесь особенно ярко видно, как удивительно смотрится отреставрированное здание со свежим, красивым ремонтом.
Возможность реконструкции здания всегда определяет архитектор или инженер, оценивая первоначальные условия и сохранность несущих стен. Такую консультацию вы можете получить у любого специалиста вашего региона. Бюджет реконструкции старого дома в деревне всегда основывается на предполагаемых изменениях (организация второго этажа, пристройка веранды, новые большие окна, более высокие потолки), которые сильно влияют на стоимость.
Как правило, для косметического ремонта старого дома с проведением всех коммуникаций вам потребуется около 300 тыс. рублей. Для реконструкции более серьезного масштаба – около 800 тыс. рублей. Чтобы сделать реконструкцию, подобную этой, вам потребуется около 1-2 млн. рублей, в зависимости от ваших пожеланий и начального состояния здания.
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