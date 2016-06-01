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До и После: Из старого домика в деревне в коттедж!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Кухня в стиле кантри
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До того, как новые владельцы купили данный объект и решили его модернизировать, домик представлял собой довольно печальное зрелище. Он имел всего одну комнату , старую крышу, и лишь крепкие стены могли остаться в процессе реконструкции.

​До: интерьер старой мельницы

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Заглядывая вовнутрь, мы понимаем, что находимся… в старой мельнице! Удивительно, но это здание когда-то служило целому маленькому поселку. Так как же у архитекторов получится преобразовать столь старое, маленькое и некрасивое здание в коттедж?

​До: старый каменный сарай

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Итак, что же мы имеем в начале? Отсутствие бетонных полов, крышу, которую нужно полностью заменить, неопрятную с виду кладку, маленькие окна, отсутствие дорожки к дому и крыльца.

Кроме того, ранее в доме не было никаких коммуникаций – отопления, водоснабжения, электричества и уж тем более Интернета. В процессе реконструкции все они были проведены в дом.

После: коттедж из камня

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Дома в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Общая площадь дома равнялась около 40 кв. метров, высота потолков, правда, как во многих сараях, была двойная. Студия B+T ARQUITECTOS взялась за полный капитальный ремонт и создание дизайн-проекта в современном стиле, чтобы дом возродился из пепла, как Феникс.

​После: продуманный дизайн-проект

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Кухня в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Архитекторы и дизайнеры – профессионалы своего дела, они знают как спланировать жилое пространство так, чтобы оно было удобным, несмотря на количество квадратных метров. В этом домике они решили организовать два уровня, на первом расположилась гостиная, столовая и кухня (40 кв. метров), на втором – спальня.

Дизайн интерьера выполнен в современной манере, новые железные перекрытия для второго этажа подчеркнуты светильниками под атмосферу лофта, а старые каменные стены были вычищены и покрыты специальным экологичным раствором. А еще был залит бетонный пол.

​После: окна и потолки

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Кухня в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Отделка была произведена в бюджетной манере. Потолки сделаны из древесины, окна встроены прямо в каменные стены на месте бывших проемов, но меньшего размера.

После: вид из кухни

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Столовая комната в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Кухонный остров визуально разделяет зону кухни и столовой. В самом низу находится гостиная, она смотрится очень аутентично и интересно благодаря необычным светильниками и каменном кладке. Металлические перекрытия, что держат второй этаж, оформлены здесь красивыми деревянными потолками. Новое дерево всегда хорошо поддерживает атмосферу нового, стильного.

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После: спальня наверху

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Спальня в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

На втором этаже мы найдем приподнятую от первоначального уровня кровлю (более, чем на метр), спальню, скромную зону кабинета и гардеробной. Ванная комната расположилась здесь же, на втором уровне.

​После: кабинет и гардероб

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Рабочий кабинет в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

С помощью стеллажей от IKEA получилось красиво и просто зонировать пространство второго этажа. Так, спальня, гардеробная и кабинет отделены друг от друга.

​После: кабинет и гардероб

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Спальня в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

С помощью стеллажей от IKEA получилось красиво и просто зонировать пространство второго этажа. Так, спальня, гардеробная и кабинет отделены друг от друга.

​После: на втором этаже

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Рабочий кабинет в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Между кабинетом, лестницей, спальней и ванной комнатой – замечательный уголок с новым окном, дверью-слайдером и коллекцией фотографий. Здесь особенно ярко видно, как удивительно смотрится отреставрированное здание со свежим, красивым ремонтом.

Возможность реконструкции здания всегда определяет архитектор или инженер, оценивая первоначальные условия и сохранность несущих стен. Такую консультацию вы можете получить у любого специалиста вашего региона. Бюджет реконструкции старого дома в деревне всегда основывается на предполагаемых изменениях (организация второго этажа, пристройка веранды, новые большие окна, более высокие потолки), которые сильно влияют на стоимость.

Как правило, для косметического ремонта старого дома с проведением всех коммуникаций вам потребуется около 300 тыс. рублей. Для реконструкции более серьезного масштаба – около 800 тыс. рублей. Чтобы сделать реконструкцию, подобную этой, вам потребуется около 1-2 млн. рублей, в зависимости от ваших пожеланий и начального состояния здания.

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