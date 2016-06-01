До и После: Из старого домика в деревне в коттедж!

Итак, что же мы имеем в начале? Отсутствие бетонных полов, крышу, которую нужно полностью заменить, неопрятную с виду кладку, маленькие окна, отсутствие дорожки к дому и крыльца.

Кроме того, ранее в доме не было никаких коммуникаций – отопления, водоснабжения, электричества и уж тем более Интернета. В процессе реконструкции все они были проведены в дом.