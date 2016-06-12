Ультра-современный деревянный дом

Этот просто обворожительный проект от студии SCHROETTER-LENZI ARCHITEKTEN наверняка понравится всем любителям современной эстетики. Он построен по каркасной технологии и смотрится очень современно!

Актуальная форма, интересный формат, модная планировка и просто роскошный вариант остекления – то, что делает его лакомым кусочком в океане проектов современных коттеджей.

Кроме того, он может похвастаться шикарной террасой, минималистичным дизайном, подходящим под современный образ жизни, и отделкой натуральным деревом в виде реечных декоративных панелей.