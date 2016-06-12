Ультра-современный деревянный дом

Этот просто обворожительный проект от студии SCHROETTER-LENZI ARCHITEKTEN наверняка понравится всем любителям современной эстетики. Он построен по каркасной технологии и смотрится очень современно!
Актуальная форма, интересный формат, модная планировка и просто роскошный вариант остекления – то, что делает его лакомым кусочком в океане проектов современных коттеджей.
Кроме того, он может похвастаться шикарной террасой, минималистичным дизайном, подходящим под современный образ жизни, и отделкой натуральным деревом в виде реечных декоративных панелей.
Построенный в тихом пригороде, он позволяет наслаждаться панорамными видами на живописные пейзажи. Созданный для идеальной семейной жизни, он просторен, полон солнца и воздуха, а также очень эргономичен.
Шикарный формат остекления подразумевает не только двери-слайдеры с выходом на террасу из кухни, но и потрясающие панорамные окна для гостиной, спальни и даже ванной комнаты.
Панорамное остекление играет ключевую роль в восприятии проекта как снаружи, так и изнутри. Жить в доме, наполненным светом и имеющим приятный вид на окружающий мир – значит иметь гармоничные будни и спокойные выходные. Панорамное остекление очень сильно влияет на наше самочувствие и то, как мы смотрим на мир – красота вокруг очень важна для создания определенного образа вашей жизни.
Так, в современных проектах панорамное остекление часто становится ключевым элементом в дизайне из-за своей способности менять не просто облик дома, но и нас самих в лучшую сторону.
Привлекателен и минималистичный современный дизайн гостиной с выходом на собственный внутренний дворик – идеальный уголок для отдыха и игр всех членов молодой семьи. Летом, когда дверь во дворик постоянно открыта, граница между внешним и внутренним практически стирается и дети получают полноценную комнату для игр по цене мощеной площадки.
По всему дому использован одинаковый материал для отделки пола – керамическая плитка под древесину с проведенной под ней системой «теплого пола». Такой вид отопления – отличный вариант для домов с панорамным остеклением, позволяющий не планировать расположение радиаторов.
Ультра-стильные кухня и столовая выполнены в очень современной манере. Белоснежная кухня с дополнением черных акцентов техники и светильников, а также красиво контрастирующая с черными оконными рамами и темным материалом отделки пола создает почти футуристичное настроение в этом интерьере?
Удобная конфигурация кухонного гарнитура, созданная на основе длинного и узкого острова с плитой и раковиной и большого модуля вдоль стены, очень современна и практична в эксплуатации.
Необычная по дизайну и очень современная спальня выделяется нестандартным выбором постельного белья для съемки, но сама по себе прекрасно придерживается формата минималистичного дома с легкой динамикой лофта.
Панорамное остекление от пола до потолка – важная часть интерьера, ведь оно позволяет сделать комнату площадью 13 кв. метров большой, просторной и очень уютной.
Ванная комната смотрится еще более удивительно, чем остальные интерьеры. Площадь ее составляет около 16 кв. метров, а остекление по визуальным ощущениям будто прибавляет еще столько же.
Дизайн этой ванной комнаты основан на брендовой мебели – ванной чаше и душевой кабине, которые сами по себе являются дизайнерскими объектами. Для них был создан соответствующий минималистично-живописный фон, чтобы подчеркнуть их элегантность и современность.
Ванная комната с панорамным остеклением – прекрасный вариант для семейного дома, который должен быть в каждой зоне максимально удобным. Так ванная становится еще одной полноценной комнатой, в которой можно провести много времени – расслабиться, привести себя в порядок, и все это в окружении красоты и элегантного дизайна.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— 13 красивых, практичных и доступных домов;