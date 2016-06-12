​Деревянный дом в стиле шале

Шале в теплом климате? Как это выглядит, когда за окном не только горы, но и пальмы? Такой эксперимент решили провести на фоне удивительных бразильских пейзажей, которые в отличие от альпийских являются заповедником, где обитают тропические птицы и попугаи, обезьяны и большие дикие кошки.

Смесь холмистой местности на возвышенности и тропических настроений Бразилии сильно повлияла на образ этого дома, который спроектирован специально для этого региона. В нем остались элементы жаркого и в данном случае колониального стиля рустик и добавлены элементы швейцарского люксового шале.