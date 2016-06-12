​Деревянный дом в стиле шале

Шале в теплом климате? Как это выглядит, когда за окном не только горы, но и пальмы? Такой эксперимент решили провести на фоне удивительных бразильских пейзажей, которые в отличие от альпийских являются заповедником, где обитают тропические птицы и попугаи, обезьяны и большие дикие кошки.
Смесь холмистой местности на возвышенности и тропических настроений Бразилии сильно повлияла на образ этого дома, который спроектирован специально для этого региона. В нем остались элементы жаркого и в данном случае колониального стиля рустик и добавлены элементы швейцарского люксового шале.
Бассейн при шале с подогревом? Потрясающая идея! Особенно, если учесть, что в январе в Белу-Оризонти, который находится в южном полушарии, средняя температура равняется +26 градусам по Цельсию.
Как видно на фотографии выше, правая часть построена по технологии фахверк и является общественной, левая (бетонная стилизованная) – модуль для спален и ванных комнат.
Студия DAVID GUERRA ARQUITETURA E INTERIORES реализовала этот проект в горах недалеко от города Белу-Оризонти. Здесь в июне температура воздуха ночью падает лишь до +12 градусов, что все равно несравненно ниже, чем в тропических райских джунглях в городках ближе к океану.
Конструкция создана на основе технологии фахверк и простых бетонных монолитных стен. Отделка произведена с помощью натурального камня, декоративного кирпича или оставлена натуральной деревянной.
Сам дом имеет два крыла, левое создано в стиле фахверк, правое – из бетона. Такой прием позволяет добавить атмосферности для гостиной, кухни и столовой и выдержать стильный современный дизайн для остальной части дома.
В модуле, построенном по технологии фахверк, мы найдем одну большую комнату, которая вместила две гостиных, расположенных напротив друг друга, столовую и кухню. Все зоны достаточно просторные, а объединяет их расположенный в центре дымоход для реального камина и современный стиль шале в дизайне интерьера. Красные нотки марсала, камень и дерево, оттенки натуральной древесины и бежевого – все элементы имитируют реальные интерьеры шале в Альпах.
Шикарный формат остекления в гостиной поражает каждого вошедшего сюда гостя. Благодаря теплому климату большую часть года двери-слайдеры на веранду просто открыты настежь.
Вечером, когда краски сгущаются, этот дом по-настоящему похож на реальное шале. Та же атмосфера, то же теплое гостеприимство. Правда, покупая такой дом в Бразилии, вы также получаете жаркое, идеальное тропическое лето.
При доме мы найдем множество патио и террас вокруг дома и бассейн для отдыха и развлечений. На горизонте – джунгли, горы и леса, а также заповедная зона.
Патио и террасы в Бразилии часто занимают более 40 кв. метров общей площади на участке, так как климат позволяет проводить на свежем воздухе достаточно много времени всей семье.
Спальни расположены в линеечку во втором модуле дома. Они имеют вид на бассейн и горы, а также двери с выходом на террасу. Интерьер выдержан в стиле модерн с использованием элементов рустика, что позволяет найти баланс между удобством 21-ого века и интересным внешним видом.
Особенная главная ванная комната реализована в стиле SPA. Дизайнерская встроенная чаша, вид на тропические джунгли и этнические тропические мотивы в оформлении делают такую ванную любимым местом отдыха.
Далее на homify:
— Дизайн кухни:инновации и тренды 2016;