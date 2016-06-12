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​Деревянный дом в стиле шале

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Mountain House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
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Шале в теплом климате? Как это выглядит, когда за окном не только горы, но и пальмы? Такой эксперимент решили провести на фоне удивительных бразильских пейзажей, которые в отличие от альпийских являются заповедником, где обитают тропические птицы и попугаи, обезьяны и большие дикие кошки.

Смесь холмистой местности на возвышенности и тропических настроений Бразилии сильно повлияла на образ этого дома, который спроектирован специально для этого региона. В нем остались элементы жаркого и в данном случае колониального стиля рустик и добавлены элементы швейцарского люксового шале.

​Вид с дворика

Mountain House 2 David Guerra Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House 2

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

Бассейн при шале с подогревом? Потрясающая идея! Особенно, если учесть, что в январе в Белу-Оризонти, который находится в южном полушарии, средняя температура равняется +26 градусам по Цельсию.

Как видно на фотографии выше, правая часть построена по технологии фахверк и является общественной, левая (бетонная стилизованная) – модуль для спален и ванных комнат.

Основа проекта

Mountain House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

Студия DAVID GUERRA ARQUITETURA E INTERIORES реализовала этот проект в горах недалеко от города Белу-Оризонти. Здесь в июне температура воздуха ночью падает лишь до +12 градусов, что все равно несравненно ниже, чем в тропических райских джунглях в городках ближе к океану.

Конструкция создана на основе технологии фахверк и простых бетонных монолитных стен. Отделка произведена с помощью натурального камня, декоративного кирпича или оставлена натуральной деревянной.

Два крыла дома

Mountain House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

Сам дом имеет два крыла, левое создано в стиле фахверк, правое – из бетона. Такой прием позволяет добавить атмосферности для гостиной, кухни и столовой и выдержать стильный современный дизайн для остальной части дома.

​Открытая планировка

Mountain House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

В модуле, построенном по технологии фахверк, мы найдем одну большую комнату, которая вместила две гостиных, расположенных напротив друг друга, столовую и кухню. Все зоны достаточно просторные, а объединяет их расположенный в центре дымоход для реального камина и современный стиль шале в дизайне интерьера. Красные нотки марсала, камень и дерево, оттенки натуральной древесины и бежевого – все элементы имитируют реальные интерьеры шале в Альпах.

​Панорамное остекление

Mountain House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

Шикарный формат остекления в гостиной поражает каждого вошедшего сюда гостя. Благодаря теплому климату большую часть года двери-слайдеры на веранду просто открыты настежь.

​Вечерняя атмосфера шале

Mountain House 3 David Guerra Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House 3

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

Вечером, когда краски сгущаются, этот дом по-настоящему похож на реальное шале. Та же атмосфера, то же теплое гостеприимство. Правда, покупая такой дом в Бразилии, вы также получаете жаркое, идеальное тропическое лето.

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Патио и террасы

Mountain House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

При доме мы найдем множество патио и террас вокруг дома и бассейн для отдыха и развлечений. На горизонте – джунгли, горы и леса, а также заповедная зона.

Патио и террасы в Бразилии часто занимают более 40 кв. метров общей площади на участке, так как климат позволяет проводить на свежем воздухе достаточно много времени всей семье.

Дизайн спальни

Mountain House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

Спальни расположены в линеечку во втором модуле дома. Они имеют вид на бассейн и горы, а также двери с выходом на террасу. Интерьер выдержан в стиле модерн с использованием элементов рустика, что позволяет найти баланс между удобством 21-ого века и интересным внешним видом.

​Ванная комната

Mountain House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

Особенная главная ванная комната реализована в стиле SPA. Дизайнерская встроенная чаша, вид на тропические джунгли и этнические тропические мотивы в оформлении делают такую ванную любимым местом отдыха.

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