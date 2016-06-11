​До и После: Дизайн двушки 52 кв. метров

Типовая двушка с кухней в 7 квадратов, общей площадь в 52 кв. метра, маленьким балконом, узким коридором и очень старым ремонтом тоже заслуживает редизайна! Студия BETTER HOME считает так же, поэтому и взялась за стандартный проект с минимальным бюджетом, который все-таки позволил на современный лад обустроить эту квартиру.

Главное – это избавиться от всего старого. Не жалейте тумбочки и мебель, особенно текстиль и мягкую мебель, демонтируйте все в ванной комнате и не бойтесь убрать слишком много. Обязательно нужно очистить пространство, сделать новый простой бюджетный ремонт – бумажные обои, стандартный ламинат, новые окна, а мебель можно докупить со временем.

В данном проекте бюджет был настолько скромен, что ремонт ванной комнаты не стали проводить вовсе, но дизайнеры все равно смогли добиться более свежего, приятного ощущения от квартиры!

Современный дизайн двушки без перепланировки – задача вполне выполнимая! Оставляя отдельную кухню и две приватные комнаты, вы можете позволить себе больше, чем вам кажется!