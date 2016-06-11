​До и После: Дизайн двушки 52 кв. метров

Типовая двушка с кухней в 7 квадратов, общей площадь в 52 кв. метра, маленьким балконом, узким коридором и очень старым ремонтом тоже заслуживает редизайна! Студия BETTER HOME считает так же, поэтому и взялась за стандартный проект с минимальным бюджетом, который все-таки позволил на современный лад обустроить эту квартиру.
Главное – это избавиться от всего старого. Не жалейте тумбочки и мебель, особенно текстиль и мягкую мебель, демонтируйте все в ванной комнате и не бойтесь убрать слишком много. Обязательно нужно очистить пространство, сделать новый простой бюджетный ремонт – бумажные обои, стандартный ламинат, новые окна, а мебель можно докупить со временем.
В данном проекте бюджет был настолько скромен, что ремонт ванной комнаты не стали проводить вовсе, но дизайнеры все равно смогли добиться более свежего, приятного ощущения от квартиры!
Современный дизайн двушки без перепланировки – задача вполне выполнимая! Оставляя отдельную кухню и две приватные комнаты, вы можете позволить себе больше, чем вам кажется!
Старая спальня тоже имела паркет на полу и была полностью заставлена старой грязной мебелью.
После ремонта здесь тоже был постелен новый ламинат, куплена кровать и шторы, текстиль и пара бюджетных постеров. В дешевом варианте интерьера спальни очень важно постельное белье, не бойтесь потратить в 3-4 раза больше на качественные материалы, которые будут освещать своей красотой всю комнату.
Разномастная мебель, которая стоит у многих на кухне – попытка добиться максимальной функциональности бюджетными средствами и поэтапными вложениями. В данном случае дизайнеры решили начать с выноса всей мебели, заменили напольное покрытие, выровняли потолок, покрасили стены, вмонтировали новое окно.
Из оставленной мебели остались плита, холодильник и тумба под окном, которая была частью квартиры еще со времен постройки. Здесь – главная рабочая поверхность с новой столешницей – очень удобным широким подоконником.
Самое главное в старой гостиной – демонтировать старые материалы отделки. Паркет, когда-то считавшийся элитным, сейчас – всего лишь гора деревянных досок, на которых бессчетное количество раз проливали жидкости и на которых выросли маленькие дети.
Демонтаж паркета и его замена даже на самый дешевый ламинат – практически всегда правильное решение. Исключение составляют лишь эксклюзивные паркеты в особняках и шато, которые содержались должным образом и представляют историческую ценность как часть памятника архитектуры. Обычный квартирный паркет вовсе не прекрасен через 20-30 лет использования.
Новый ламинат, окно, штукатурка и побелка, а также использование старой мебели для создания дружественной и бюджетной обстановки – прекрасное решение. Если добавить в комнату шкаф-купе и тумбу под TV, будет и вовсе почти идеально для старта новой жизни в старой квартире!
Отделка произведена с помощью дешевого ламината (около 400 рублей за кв. метр), плинтусов, обычной штукатурки стен и покраски. Здесь даже нет обоев. Обычно дешевые обои делают квартиру на вид бюджетной, тогда как простая белая краска может сыграть вам на руку при всей своей невеликой цене.
Простейший балкон был завален старыми вещами и мелочами.
После уборки на нем образовалось место для отдыха.
Старый коридор тоже отремонтирован, демонтирован паркет и дверь на кухню.
Новый коридор имеет маленький стеллажик для мелочей и аксессуаров и ламинат на полу.
Минимальный бюджет не позволил сделать что-то существенное в ванной комнате, но плитка была подчищена специальными растворами.
После чистки и уборки она выглядит более свежей. Очень важно выбросить действительно все мелочи и аксессуары и заменить сантехнику.
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