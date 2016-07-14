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​До и После: 5 фантастических ремонтов!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Гостиная в стиле модерн
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Эти комнаты, расположенные не в самых удачных местах нашей планеты, в старых домах и бедных районах, пережили потрясающие ремонты при участии настоящих профессионалов!

5 фантастических ремонтов – квартира в историческом центре города, особняк в стиле Гетсби, в котором не было ремонта более 50-ти лет, две квартиры в центре города в Испании и Польше и старый гараж в центре Лондона, превратившийся в футуристический модный лофт.

​До: исторический центр

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Эта квартира в очень старом здании пережила самые разные эпохи. Расположенная в когда-то очень аристократичном кирпичном доме, она имеет деревянные перекрытия, двери и окна и расположена в Милане, Италия.

Старые дома в Италии, Испании, Франции и Голландии очень часто преобразуются в стильные модные студии и квартиры для сдачи в аренду туристам. Из-за своей атмосферности с новым дизайном они выглядят очень эффектно.

​После: исторический центр

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Гостиная в стиле модерн
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Полностью посмотреть реконструкцию этой квартиры вы можете в нашей статье о скромном обаянии минимализма.. Эта удивительная работа, проделанная дизайнерами из студии ARCH. ANDREA PELLA, очень вдохновляет!

​До: особняк в стиле Гетсби

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Гостиная в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Золотая эпоха этого дома уже канула в лету, когда новые владельцы позвали архитекторов на помощь. В прошлом очень респектабельный, вызывающий зависть у соседей и гордость у хозяина, этот дом был настоящим королевским замком!

Сейчас ранее элитный ковролин покрылся пятнами, шикарная резная кухня стала просто старой, а сам дом больше похож на заброшенный в провинции, чем на элитный особняк.

​После: особняк в стиле Гетсби

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Гостиная в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Реконструкция и редизайн этого дома привели нас в новую эпоху 21-ого века. Теперь эта вилла может похвастаться эффектным внешним видом, новым ремонтом со встроенной подсветкой и брендовой мебелью, невероятно атмосферным камином и оазисом на заднем дворике!

​До: спальный район

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Столовая комната в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Старая квартира в центре города с еще работающим камином – то, что хочется отремонтировать хотя бы из-за вышедшего из моды цветы плитки!

​После: спальный район

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Гостиная в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Теперь эта стандартная квартира стала образцом дизайна интерьера в стиле модерн.

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​До: квартира в центре

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Эта польская гостиная выглядит презентабельно, но на поверку вся мебель в ней старая, паркет растрескался, а мягкая мебель является пережитком прошлого.

Тем не менее, владельцы хотели оставить гостиную классической, похожей на английский кабинет или особняк в викторианском доме, поэтому дизайнеры постарались создать идентичный, но современный дизайн-проект.

После: квартира в центре

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Рабочий кабинет в классическом стиле
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Ремонт помог сохранить нужную атмосферу, но все же была заменена вся мебель и материалы отделки. Этот интерьер выглядит гораздо более аристократичным, европейским, английским. Ранее в комнате чувствовалась имитация классического стиля, теперь же мы видим современное профессиональное копирование шикарной буржуазной атмосферы. Особенного внимания заслуживает здесь брендовый стеллаж для книг с лестницей и диван, позволяющие создать нужный антураж.

​До: старый гараж

BEFORE Patalab Architecture
Patalab Architecture

BEFORE

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

В этом гараже кто-то жил и до ремонта, но вряд ли можно назвать такой образ жизни здоровым и правильным. На первом этаже здесь располагается сам гараж, на втором – жилое пространство под крышей.

Посмотрим, что можно сделать из такого дома?

​После: старый гараж

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Гостиная в стиле модерн
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

Удивительный лофт в футуристичном стиле – это то, что создается профессионалами на основе заброшенных промышленных зданий, фабрик и заводов, гаражей и мастерских. Удивительно, но начальные вложения получаются совсем не велики, правда, сам дизайн-проект и его воплощение занимают более 50-80% бюджета, в зависимости от местоположения недвижимости.

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