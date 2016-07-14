​До и После: 5 фантастических ремонтов!

Эти комнаты, расположенные не в самых удачных местах нашей планеты, в старых домах и бедных районах, пережили потрясающие ремонты при участии настоящих профессионалов!

5 фантастических ремонтов – квартира в историческом центре города, особняк в стиле Гетсби, в котором не было ремонта более 50-ти лет, две квартиры в центре города в Испании и Польше и старый гараж в центре Лондона, превратившийся в футуристический модный лофт.