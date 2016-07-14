​До и После: 5 фантастических ремонтов!

Эти комнаты, расположенные не в самых удачных местах нашей планеты, в старых домах и бедных районах, пережили потрясающие ремонты при участии настоящих профессионалов!
5 фантастических ремонтов – квартира в историческом центре города, особняк в стиле Гетсби, в котором не было ремонта более 50-ти лет, две квартиры в центре города в Испании и Польше и старый гараж в центре Лондона, превратившийся в футуристический модный лофт.
Эта квартира в очень старом здании пережила самые разные эпохи. Расположенная в когда-то очень аристократичном кирпичном доме, она имеет деревянные перекрытия, двери и окна и расположена в Милане, Италия.
Старые дома в Италии, Испании, Франции и Голландии очень часто преобразуются в стильные модные студии и квартиры для сдачи в аренду туристам. Из-за своей атмосферности с новым дизайном они выглядят очень эффектно.
Полностью посмотреть реконструкцию этой квартиры вы можете в нашей статье о скромном обаянии минимализма.. Эта удивительная работа, проделанная дизайнерами из студии ARCH. ANDREA PELLA, очень вдохновляет!
Золотая эпоха этого дома уже канула в лету, когда новые владельцы позвали архитекторов на помощь. В прошлом очень респектабельный, вызывающий зависть у соседей и гордость у хозяина, этот дом был настоящим королевским замком!
Сейчас ранее элитный ковролин покрылся пятнами, шикарная резная кухня стала просто старой, а сам дом больше похож на заброшенный в провинции, чем на элитный особняк.
Реконструкция и редизайн этого дома привели нас в новую эпоху 21-ого века. Теперь эта вилла может похвастаться эффектным внешним видом, новым ремонтом со встроенной подсветкой и брендовой мебелью, невероятно атмосферным камином и оазисом на заднем дворике!
Старая квартира в центре города с еще работающим камином – то, что хочется отремонтировать хотя бы из-за вышедшего из моды цветы плитки!
Теперь эта стандартная квартира стала образцом дизайна интерьера в стиле модерн.
Эта польская гостиная выглядит презентабельно, но на поверку вся мебель в ней старая, паркет растрескался, а мягкая мебель является пережитком прошлого.
Тем не менее, владельцы хотели оставить гостиную классической, похожей на английский кабинет или особняк в викторианском доме, поэтому дизайнеры постарались создать идентичный, но современный дизайн-проект.
Ремонт помог сохранить нужную атмосферу, но все же была заменена вся мебель и материалы отделки. Этот интерьер выглядит гораздо более аристократичным, европейским, английским. Ранее в комнате чувствовалась имитация классического стиля, теперь же мы видим современное профессиональное копирование шикарной буржуазной атмосферы. Особенного внимания заслуживает здесь брендовый стеллаж для книг с лестницей и диван, позволяющие создать нужный антураж.
В этом гараже кто-то жил и до ремонта, но вряд ли можно назвать такой образ жизни здоровым и правильным. На первом этаже здесь располагается сам гараж, на втором – жилое пространство под крышей.
Посмотрим, что можно сделать из такого дома?
Удивительный лофт в футуристичном стиле – это то, что создается профессионалами на основе заброшенных промышленных зданий, фабрик и заводов, гаражей и мастерских. Удивительно, но начальные вложения получаются совсем не велики, правда, сам дизайн-проект и его воплощение занимают более 50-80% бюджета, в зависимости от местоположения недвижимости.
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