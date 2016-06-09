До и После: Обустройство современного сада

Простейший участок земли с деревянным дощатым забором и парой кустарников. Что может быть более вдохновляющим для ландшафтного дизайнера, которому показывают место для его будущей работы?
Студия REIS LONDON LTD создала дизайн этого сада с любовью к комфорту и геометричности, минимализму и качественным материалам. В этом саду, который еще совсем недавно был просто участком земли, мы найдем дизайнерскую эстетику и воплощение мировых трендов в ландшафтном проектировании.
Если вы хотите создать ландшафтный дизайн-проект для своего участка, вам стоит начать с планирования различных зон. Газонной площадки, мощения, дорожек, посадок, террасы. Они определят нужные вам коммуникации, типа системы полива, фундаменты, залитые бетоном пространства и места, где вам понадобится подсветка.
Дизайн-проект стоит начинать с выбора стиля, в этом вам поможет наша новая статья о стилях в ландшафтном дизайне. Или же вы можете остановить свой выбор на стиле модерн – универсальном и современном.
Затем вам следует перейти к выбору типа забора, материалов мощения, дорожек, клумб. Приглушенные, темные, будто тропические или серые, урбанистичные оттенки сейчас в моде, как и натуральный камень.
В этом маленьком и очень красивом саду мы найдем забор из реечных деревянных экранов, клумбу по периметру с оформлением бетонного бордюра керамической плиткой и мощение, составленное из двух типов плитки и натурального дерева.
Шикарно выглядят выровненные площадки в разных частях сада, они будто бы находятся внутри, а не снаружи дома.
Лавочка и навес из натурального дерева созданы местным мастером по эксклюзивному проекту. Такое место для отдыха идеально для большого детского праздника или вечеринки. А за лавочкой можно приготовить шашлык или барбекю на супер-машине.
Еще в этом саду мы нашли шикарный камин, созданный специально для зоны арабского патио с низкой мягкой мебелью. Он очень стильный и выглядит довольно современно. В контейнерах по бокам от него очень симпатично расположились кустарнички под обрезку – геометрично, под стать саду в стиле модерн.
Отдельного внимания заслуживает и роскошная клумба по периметру. В центре клумбы в линеечку посажены оливковые деревья, их окружают пряные многолетние травы и миниатюрные кустарники.
В умеренном климате такую клумбу вы можете создать на основе куста под стрижку (форму вы можете придать ему такую же, как у оливкового дерева) или туй. Пространство под деревьями или кустарниками лучше всего засадить пышными зелеными растениями с красивыми геометричными листьями. Важным в выборе растений является и цвет листьев. Сейчас очень модно сочетать бледно-мятную листву с темно-зеленой, насыщенной тропической.
Реечные экраны у забора смотрятся не менее эффектно и современно. Смешанный эффект омбре как никакой другой подходит для фона бледным листьям олив. Если вы хотите создать еще более современный образ такого забора, стоит присмотреться к оттенку венге, темному ореху или бледной, выбеленно-серой древесине.
При планировании современного сада помните, что он начинается не с плодово-овощных посадок, фруктовых деревьев или ягодных кустарников. Изначально нужно наметить зоны полноценного отдыха, затем – зеленые зоны и клумбы. При правильном планировании на 4 сотках можно организовать террасу, патио, место для игр детей, газонную площадку и оставить достаточно места для овощей и фруктовых деревьев.
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