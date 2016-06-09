До и После: Обустройство современного сада

Отдельного внимания заслуживает и роскошная клумба по периметру. В центре клумбы в линеечку посажены оливковые деревья, их окружают пряные многолетние травы и миниатюрные кустарники.

В умеренном климате такую клумбу вы можете создать на основе куста под стрижку (форму вы можете придать ему такую же, как у оливкового дерева) или туй. Пространство под деревьями или кустарниками лучше всего засадить пышными зелеными растениями с красивыми геометричными листьями. Важным в выборе растений является и цвет листьев. Сейчас очень модно сочетать бледно-мятную листву с темно-зеленой, насыщенной тропической.

Реечные экраны у забора смотрятся не менее эффектно и современно. Смешанный эффект омбре как никакой другой подходит для фона бледным листьям олив. Если вы хотите создать еще более современный образ такого забора, стоит присмотреться к оттенку венге, темному ореху или бледной, выбеленно-серой древесине.

При планировании современного сада помните, что он начинается не с плодово-овощных посадок, фруктовых деревьев или ягодных кустарников. Изначально нужно наметить зоны полноценного отдыха, затем – зеленые зоны и клумбы. При правильном планировании на 4 сотках можно организовать террасу, патио, место для игр детей, газонную площадку и оставить достаточно места для овощей и фруктовых деревьев.

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