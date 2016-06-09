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До и После: Обустройство современного сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
The Belsize Project, IS AND REN STUDIOS LTD IS AND REN STUDIOS LTD
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Простейший участок земли с деревянным дощатым забором и парой кустарников. Что может быть более вдохновляющим для ландшафтного дизайнера, которому показывают место для его будущей работы?

Студия REIS LONDON LTD создала дизайн этого сада с любовью к комфорту и геометричности, минимализму и качественным материалам. В этом саду, который еще совсем недавно был просто участком земли, мы найдем дизайнерскую эстетику и воплощение мировых трендов в ландшафтном проектировании.

​До: с чего начать

Before IS AND REN STUDIOS LTD grass,lawn,before,landscape
IS AND REN STUDIOS LTD

Before

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Если вы хотите создать ландшафтный дизайн-проект для своего участка, вам стоит начать с планирования различных зон. Газонной площадки, мощения, дорожек, посадок, террасы. Они определят нужные вам коммуникации, типа системы полива, фундаменты, залитые бетоном пространства и места, где вам понадобится подсветка.

Дизайн-проект стоит начинать с выбора стиля, в этом вам поможет наша новая статья о стилях в ландшафтном дизайне. Или же вы можете остановить свой выбор на стиле модерн – универсальном и современном.

Затем вам следует перейти к выбору типа забора, материалов мощения, дорожек, клумб. Приглушенные, темные, будто тропические или серые, урбанистичные оттенки сейчас в моде, как и натуральный камень.

​После: результат

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IS AND REN STUDIOS LTD

Addition of a Loft Conversion, Rear Extension with bi folding doors and a contemporary garden

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

В этом маленьком и очень красивом саду мы найдем забор из реечных деревянных экранов, клумбу по периметру с оформлением бетонного бордюра керамической плиткой и мощение, составленное из двух типов плитки и натурального дерева.

Шикарно выглядят выровненные площадки в разных частях сада, они будто бы находятся внутри, а не снаружи дома.

​После: место отдыха

Al Fresco Dining IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Al Fresco Dining

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Лавочка и навес из натурального дерева созданы местным мастером по эксклюзивному проекту. Такое место для отдыха идеально для большого детского праздника или вечеринки. А за лавочкой можно приготовить шашлык или барбекю на супер-машине.

После: дизайн камина

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IS AND REN STUDIOS LTD

A chilly night by the fire

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Еще в этом саду мы нашли шикарный камин, созданный специально для зоны арабского патио с низкой мягкой мебелью. Он очень стильный и выглядит довольно современно. В контейнерах по бокам от него очень симпатично расположились кустарнички под обрезку – геометрично, под стать саду в стиле модерн.

​После: главная клумба

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IS AND REN STUDIOS LTD

Raised Flower Beds and Ever Greens

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Отдельного внимания заслуживает и роскошная клумба по периметру. В центре клумбы в линеечку посажены оливковые деревья, их окружают пряные многолетние травы и миниатюрные кустарники.

В умеренном климате такую клумбу вы можете создать на основе куста под стрижку (форму вы можете придать ему такую же, как у оливкового дерева) или туй. Пространство под деревьями или кустарниками лучше всего засадить пышными зелеными растениями с красивыми геометричными листьями. Важным в выборе растений является и цвет листьев. Сейчас очень модно сочетать бледно-мятную листву с темно-зеленой, насыщенной тропической.

Реечные экраны у забора смотрятся не менее эффектно и современно. Смешанный эффект омбре как никакой другой подходит для фона бледным листьям олив. Если вы хотите создать еще более современный образ такого забора, стоит присмотреться к оттенку венге, темному ореху или бледной, выбеленно-серой древесине.

При планировании современного сада помните, что он начинается не с плодово-овощных посадок, фруктовых деревьев или ягодных кустарников. Изначально нужно наметить зоны полноценного отдыха, затем – зеленые зоны и клумбы. При правильном планировании на 4 сотках можно организовать террасу, патио, место для игр детей, газонную площадку и оставить достаточно места для овощей и фруктовых деревьев.

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