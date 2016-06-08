​12 способов сделать ваш дом больше

Цокольный этаж или подвал тоже может стать шикарным жилым пространством. В американской традиции принято обустраивать здесь комнаты развлечений, гостевой уголок или дополнительную детскую игровую на зиму, где можно даже играть в футбол.

В первом варианте вы можете организовать здесь домашний кинотеатр, барную стойку, гостиную и просто уголок для отдыха.