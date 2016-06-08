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​12 способов сделать ваш дом больше

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects Столовая комната в стиле модерн
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Хотите сделать дом больше, параднее, роскошнее, добавить квадратных метров и при этом не слишком много вложить средств? Тогда читайте наши 12 способов увеличить дом на минимальный бюджет, позволяющие вам зажить в старом доме по-новому!

​Пристройте веранду

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving Зимний сад в стиле модерн
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

Пристройка веранды дает вам 15-30 кв. метров жилой площади, не требует проведения коммуникаций и отопления. Таким образом, на лето вы получаете огромную парадную гостиную, детскую игровую, домашний кабинет или патио.

​Добавьте американское крыльцо

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Дома в стиле модерн
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Полноценное парадное крыльцо с парой кресел, тумбой для садового инвентаря, местом для велосипеда и роликов, детских игрушек и красивых растений – возможность сделать вашу парадную зону в доме очень красивой и удобной.

​Снесите перегородки между комнатами

Студия в стиле Икеа студия Design3F Гостиная в стиле минимализм Зеленый гостиная,студия,кухня
студия Design3F

Студия в стиле Икеа

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

Снос перегородок между гостиной и кухней, гостиной и лоджией или балконом, между главной спальней и ванной комнатой поможет вам на той же площади получить больше простора. Кроме того, сами стены тоже занимают место, которое затем окажется полностью в вашем распоряжении.

​Обустройте мансарду

Loft GK Architects Ltd Детская комнатаАксессуары и декор
GK Architects Ltd

Loft

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Обустройство мансарды начинается с утепления, проведения отопления и коммуникаций и отделки. Позвольте чердаку стать потрясающей детской игровой или домашним кинотеатром, даже если он имеет очень маленькую высоту потолка.

​Преобразуйте подвал

Домашний кинотеатр, Виталия Бабаева и Дарья Дикая Виталия Бабаева и Дарья Дикая Медиа комната в классическом стиле
Виталия Бабаева и Дарья Дикая

Домашний кинотеатр

Виталия Бабаева и Дарья Дикая
Виталия Бабаева и Дарья Дикая
Виталия Бабаева и Дарья Дикая

Цокольный этаж или подвал тоже может стать шикарным жилым пространством. В американской традиции принято обустраивать здесь комнаты развлечений, гостевой уголок или дополнительную детскую игровую на зиму, где можно даже играть в футбол.

В первом варианте вы можете организовать здесь домашний кинотеатр, барную стойку, гостиную и просто уголок для отдыха.

​Сконвертируйте гараж

Квартира в ЖК "Парадный квартал", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гаражи в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК Парадный квартал

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Тенденция использования не гаража, а практичного и удобного паркинга в современном стиле под навесом очень популярно для Германии и США. Здесь мы получаем 40 кв. метров площади, которую можно преобразовать в прачечную, художественную студию, кладовую хозяйственных предметов, новую котельную.

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​Используйте все вертикали

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

Если в вашем доме полно маленьких неиспользованных уголков – купите высокую и узкую мебель, позволяющую в каждом проходе организовать хранение или декоративную экспозицию.

Обустройте место под лестницей

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Место под лестницей часто бывает неучтенным или плохо спланированным, а ведь здесь можно сделать кабинет, гардеробную, место для хранения бытовых вещей (включая пылесос) в закрытых и удобных шкафах.

​Добавьте террасу

Auzz, Jular Madeiras Jular Madeiras Дома в стиле модерн Дерево Белый
Jular Madeiras

Jular Madeiras
Jular Madeiras
Jular Madeiras

Терраса – это веранда без стен и стандартной кровли. На ней может быть размещена столовая, патио, детская игровая или летняя кухня.

​Оборудуйте плоскую крышу

LuxDeco - The Riviera Collection LuxDeco Балкон, веранда и террасаМебель Ротанг / Лоза Коричневый outdoor,rattan,seating,outdoor furniture,garden furniture,garden seating
LuxDeco

LuxDeco – The Riviera Collection

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

Плоская крыша позволит вам сделать облик вашего дома более современным и добавить лишние 50-90 кв. метров к площади здания. Здесь может находиться место для занятий йогой, зона барбекю и джакузи, место для принятия солнечных ванн и детских игр.

​Используйте пространство вдоль окон

Спальня , Your royal design Your royal design Спальня в классическом стиле
Your royal design

Спальня

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Узкие консоли, мягкие уголки, удобные решения для хранения вдоль стены с окном – все это может существенно облегчить вам жизнь как в малогабаритной квартире, так и в коттедже. Пространство вдоль окон является лакомым кусочком в перепланировке и новом дизайн-проекте. Обычно здесь теряется до 30 кв. метров площади коттеджа и до 10 кв. метров площади квартиры.

​Демонтируйте чердачные перекрытия

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Столовая комната в стиле модерн
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Чердачные перекрытия в коттедже могут стать причиной того, что ваш дом со временем становится все менее и менее современным из-за небольшой высоты потолков. Их демонтаж с утеплением кровли и новой ее отделкой позволит сделать потолки высокими, а комнаты – стильными.

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