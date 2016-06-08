​12 способов сделать ваш дом больше

Хотите сделать дом больше, параднее, роскошнее, добавить квадратных метров и при этом не слишком много вложить средств? Тогда читайте наши 12 способов увеличить дом на минимальный бюджет, позволяющие вам зажить в старом доме по-новому!
Пристройка веранды дает вам 15-30 кв. метров жилой площади, не требует проведения коммуникаций и отопления. Таким образом, на лето вы получаете огромную парадную гостиную, детскую игровую, домашний кабинет или патио.
Полноценное парадное крыльцо с парой кресел, тумбой для садового инвентаря, местом для велосипеда и роликов, детских игрушек и красивых растений – возможность сделать вашу парадную зону в доме очень красивой и удобной.
Снос перегородок между гостиной и кухней, гостиной и лоджией или балконом, между главной спальней и ванной комнатой поможет вам на той же площади получить больше простора. Кроме того, сами стены тоже занимают место, которое затем окажется полностью в вашем распоряжении.
Обустройство мансарды начинается с утепления, проведения отопления и коммуникаций и отделки. Позвольте чердаку стать потрясающей детской игровой или домашним кинотеатром, даже если он имеет очень маленькую высоту потолка.
Цокольный этаж или подвал тоже может стать шикарным жилым пространством. В американской традиции принято обустраивать здесь комнаты развлечений, гостевой уголок или дополнительную детскую игровую на зиму, где можно даже играть в футбол.
В первом варианте вы можете организовать здесь домашний кинотеатр, барную стойку, гостиную и просто уголок для отдыха.
Парадный квартал
Тенденция использования не гаража, а практичного и удобного паркинга в современном стиле под навесом очень популярно для Германии и США. Здесь мы получаем 40 кв. метров площади, которую можно преобразовать в прачечную, художественную студию, кладовую хозяйственных предметов, новую котельную.
Если в вашем доме полно маленьких неиспользованных уголков – купите высокую и узкую мебель, позволяющую в каждом проходе организовать хранение или декоративную экспозицию.
Место под лестницей часто бывает неучтенным или плохо спланированным, а ведь здесь можно сделать кабинет, гардеробную, место для хранения бытовых вещей (включая пылесос) в закрытых и удобных шкафах.
Терраса – это веранда без стен и стандартной кровли. На ней может быть размещена столовая, патио, детская игровая или летняя кухня.
Плоская крыша позволит вам сделать облик вашего дома более современным и добавить лишние 50-90 кв. метров к площади здания. Здесь может находиться место для занятий йогой, зона барбекю и джакузи, место для принятия солнечных ванн и детских игр.
Узкие консоли, мягкие уголки, удобные решения для хранения вдоль стены с окном – все это может существенно облегчить вам жизнь как в малогабаритной квартире, так и в коттедже. Пространство вдоль окон является лакомым кусочком в перепланировке и новом дизайн-проекте. Обычно здесь теряется до 30 кв. метров площади коттеджа и до 10 кв. метров площади квартиры.
Чердачные перекрытия в коттедже могут стать причиной того, что ваш дом со временем становится все менее и менее современным из-за небольшой высоты потолков. Их демонтаж с утеплением кровли и новой ее отделкой позволит сделать потолки высокими, а комнаты – стильными.
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