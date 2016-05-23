Энергоэффективный дом, отвечающий всем правилам дизайна

Современный дом должен не только иметь красивую оболочку, но и быть возведен в соответствии с принципами устойчивого развития. На homify вы можете найти много реализованных проектов, которые как раз отвечают этому требованию.

Данный проект был разработан с учетом всех нюансов современного дизайна и энергоэффективности, начиная с применения экологичных материалов при возведении конструкции до высокоэффективной оболочки здания. Кроме того, дом оборудован современными воздушными тепловыми и водяными насосами, встроенной системой вентиляции и подогревом пола, которые вместе создают здоровый и приятный климата в интерьере.

Давайте рассмотрим проект подробнее.