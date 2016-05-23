Энергоэффективный дом, отвечающий всем правилам дизайна

Современный дом должен не только иметь красивую оболочку, но и быть возведен в соответствии с принципами устойчивого развития. На homify вы можете найти много реализованных проектов, которые как раз отвечают этому требованию.
Данный проект был разработан с учетом всех нюансов современного дизайна и энергоэффективности, начиная с применения экологичных материалов при возведении конструкции до высокоэффективной оболочки здания. Кроме того, дом оборудован современными воздушными тепловыми и водяными насосами, встроенной системой вентиляции и подогревом пола, которые вместе создают здоровый и приятный климата в интерьере.
Давайте рассмотрим проект подробнее.
Современный и стильный фасад впечатляет нас при первом же взгляде на дом. Белоснежный особняк в два уровня выгодно выделяется на фоне близлежащих домов. Белый цвет как нельзя лучше подходит современной архитектуре, а контраст обеспечивают оконные рамы, которые выполнены в черном цвете.
На главной крыше и на крыше гаража размещены солнечные батареи, которые как раз и обеспечивают владельцев дома экологически чистой энергией. Кроме того, от посторонних глаз скрыты массивные резервуары для сбора дождевой воды, которые заполняются через водосток.
Открытая зона c деревянным настилом является любимым местом отдыха владельцев дома в теплое время года. Раздвижные стеклянные двери, во время барбекю и других мероприятий на террасе, помогают объединить внутренне пространство дома с улицей, превращая их в единое целое.
Даже если погода становится хуже, гостям нет необходимости перемещаться внутрь, так как они остаются под защитой мощного навеса. Слева расположился сад с ровно подстриженным газоном и ухоженными цветниками.
Внутренний интерьер также разработан командой из WeberHaus. Кухня и столовая могут быть как совмещены, так и разделены при помощи деревянной перегородки-двери, что очень удобно. Современная подвесная люстра и ковер в столовой добавляют пространству уюта. Обеденный стол имеет динамичную форму, но при этом отлично вписывается в достаточно спокойный и лаконичный интерьер.
На кухне расположились удобные барные стулья вдоль небольшого стола-консоли, так что разговоры с гостями могут продолжаться и во время готовки. Кухня оборудована по последнему слову техники и является энергоэффективной.
Продолжая наш тур по дому мы перемещаемся в гостиную, которая выглядит как идеальное место для отдыха в кругу семьи в вечернее время. Два длинных кожаных дивана, расположенные по периметру, обеспечивают многочисленные посадочные места. Эта комната располагает к общению и мы можем себе представить, как гости устраиваются тут с напитками после ужина.
Освещение в гостиной предусмотрено на все случаи жизни. Имеются скрытые, направленные и напольные источники света.
Большой шкаф-купе в спальне обеспечивает более чем достаточно места для хранения одежды и аксессуаров хозяев. Он расположился от пола до потолка и имеет множество различных полок и ящиков.
На кровати мы видим шелковистые атласные простыни, которые придают интерьеру стильный вид, и ассоциируются с убранством высококлассного гостиничного номера. Графитовый цвет пастельного белья дополняют темные шторы. За счет своей прозрачности они не выглядят
тяжелыми, в тоже время обеспечивают конфиденциальность хозяев в вечернее время.
Одним из самых роскошных мест в доме является ванная. Вы только посмотрите на размер этой комнаты! Центральное место занимает потрясающая ванная большого размера, которая больше похожа на предмет искусства. Форма чаши позволяет наслаждаться прекрасным видом из окна во время купания. Ну и, конечно, самое главное – вода для ванны нагревается экологическим способом.
Энергоэффективность является ключевым аспектом строительства любого современного дома в наше время. Поэтому предлагаем вашему вниманию еще один проект homify 360°: Идеальный энергоэффективный дом.