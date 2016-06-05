10 просторных балконов

Как только отступают холода, всем хочется подольше находиться на свежем воздухе. Полюбоваться оживающей природой может каждый, выйдя утром на собственный балкон с чашечкой кофе. Эти счастливые минуты можно сделать еще приятнее, если привести в порядок захламленный балкон, и сделать его местом, покидать которое не захочется, даже если на нем мало места.

Не только застекленный балкон может быть полноценно использован в летнее время. Открытый вариант также может быть достаточно комфортным, если избавить его от всех захламляющих предметов – старых санок, горшков из-под комнатных растений или кучи поношенной обуви. В связи с тем, что балкон является продолжением квартиры, к его оформлению и выбору стиля нужно подходить так же, как и к отделке любых других помещений в доме. Прежде чем затевать ремонт такого помещения, нужно решить, какие функции оно будет выполнять, выбрать его стиль, цветовую гамму и превратить маленький балкон в более просторное, стильное и комфортное помещение. Можно очень просто сделать просторный балкон небольших размеров, выбрав наиболее подходящий стиль из десяти предложенных ниже.