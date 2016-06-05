10 просторных балконов

Как только отступают холода, всем хочется подольше находиться на свежем воздухе. Полюбоваться оживающей природой может каждый, выйдя утром на собственный балкон с чашечкой кофе. Эти счастливые минуты можно сделать еще приятнее, если привести в порядок захламленный балкон, и сделать его местом, покидать которое не захочется, даже если на нем мало места.
Не только застекленный балкон может быть полноценно использован в летнее время. Открытый вариант также может быть достаточно комфортным, если избавить его от всех захламляющих предметов – старых санок, горшков из-под комнатных растений или кучи поношенной обуви. В связи с тем, что балкон является продолжением квартиры, к его оформлению и выбору стиля нужно подходить так же, как и к отделке любых других помещений в доме. Прежде чем затевать ремонт такого помещения, нужно решить, какие функции оно будет выполнять, выбрать его стиль, цветовую гамму и превратить маленький балкон в более просторное, стильное и комфортное помещение. Можно очень просто сделать просторный балкон небольших размеров, выбрав наиболее подходящий стиль из десяти предложенных ниже.
Особенно популярным в последние несколько лет стал эко стиль в оформлении интерьеров. Такой способ подходит и для маленького, но просторного балкона. Выбирать материалы для отделки нужно с учетом их экологичности. Пластик для этих целей применять не следует. Идеальными материалами будут натуральное дерево, бамбук и камень.
Чтобы балкон был более просторным, декорировать его нужно цветами и полезными растениями, выращенными в горшках и размещенными на вертикальных полках. Создание вертикального сада – прекрасная идея для маленького балкона. Он не будет занимать много места и сможет разместить большое количество растений. Если балкон не планируется делать закрытым, на его перилах в летнее время будут прекрасно себя чувствовать различные вазоны. А столешницу деревянного столика можно также закрепить на перилах. Она может быть откидной и в случае необходимости складываться.
Любителям белого цвета и натуральных материалов оформление просторного балкона в скандинавском стиле придется по душе. Этому стилю свойственно использование минимального количества предметов декора и мебели, поэтому такой вариант наиболее приемлем для небольшого пространства. Сочетание, к примеру, двух цветов – черного и белого в отделке стен и пола маленького балкона подчеркнут сдержанный скандинавский стиль, дополнить который можно картиной на одной из боковых стен.
В качестве мест для сидения можно выбрать ящик самой простой конструкции, внутри которого хранятся какие-либо предметы быта – просто и функционально. Подушки или плед также же желательно выбирать в цветовой гамме, использованной в отделке балкона.
Прекрасным райским уголком для отдыха в доме может стать застекленный просторный балкон, выполненный в восточном стиле. Чилаут на балконе – почему бы и нет? Можно построить специальный подиум, облицевав его плиткой в восточном стиле. Или же смастерить деревянный подиум, внутри которого можно хранить какие-либо вещи. В качестве дополнительного удобства можно сделать обогрев пола и застелив его ковриком с восточными мотивами.
Особое внимание нужно уделить подушкам, так как они будут занимать центральное место в стилистическом оформлении балкона, подобрав наволочки с типичными восточными узорами. Стены можно украсить декоративными тарелками, месяцами, солнышками, и можно считать, что интерьер небольшого балкона готов к использованию для отдыха и приятного времяпрепровождения. Здесь будет уютно и комфортно отдыхать, читать любимую книгу или общаться с близкими людьми.
Если маленький балкон не присоединяется к комнате, его можно утеплить и застеклить, оборудовав его как место отдыха для двоих. Романтическую атмосферу в этом случае создадут нежные и прохладные тона, примененные в отделке.
Мебель – маленький столик и пару стульев с ажурной ковкой. Окна можно занавесить воздушным текстилем, а на стенах разместить комнатные цветущие растения. Если позволяет место, можно установить небольшой комод.
Светлые цвета, мягкие и теплые оттенки – голубой, розовый или белый идеально расширят пространство, визуально сделают просторным балкон и создадут приятную, романтичную атмосферу, окунуться в которую и убежать от ежедневной суеты будет очень приятно.
Создать уютное пространство на маленьком балконе можно путем воплощения своей мечты. Одним из достойных вариантов такого оформления является стиль прованс. В этом стиле можно применить цветовую гамму, навеянную красочными пейзажами Прованса.
Бело-голубой цвет на стенах и в текстиле будет напоминать ароматы моря и цветущей лаванды. А цветовую гамму красочных домиков французского Прованса можно повторить в ярких картинках, развешанных на стенах, или в подушках, размещенных на сундуке и создающих уютную атмосферу во время чтения любимой книги. Комнатные растения на маленьком балконе лучше будут смотреться в подвешенном виде и на перилах балкона. Раскладной пластиковый столик с парой компактных стульев предоставят возможность тихого и приятного общения за бокалом ароматного вина.
Для воплощения идеи минимализма на маленьком балконе много аксессуаров не нужно. Чтобы сделать его более просторным нужно применять компактные предметы интерьера, и ничем не загромождать пространство внутри этого помещения.
Единственная картина или вазон на стене, крепящийся к подоконнику столик, который можно использовать для чаепития и работы – все это должно сливаться в цвете с основной отделкой балкона и выполняться с таких же материалов – пластик, дерево или стекло. Чтобы на маленьком балконе было удобно находиться, желательно все немногочисленные предметы приобретать или создавать в обтекаемых формах, без острых углов. Минимализм во всем обеспечит создание просторного балкона, поможет организовать спокойную обстановку и приятное времяпрепровождение.
Просторный балкон в стиле хайтек это проявление истинного вкуса, подчеркнутое элегантными вещами в модерновом стиле. Самый заурядный и крошечный балкон будет выглядеть просторным и шикарным. Применение складных панелей, смонтированных на стенах, позволяет сделать балкон более свободным.
Оригинальный способ прятать мебель маленького, но при этом просторного балкона в половых и стеновых панелях применяется очень часто. При этом балкон выглядит свободным и уютным.
Совершенно не сложно сделать просторным балкон маленьких размеров, применив для этого стиль лофт.
Стены могут быть выполнены в разных цветах, что создаст эффект зонирования. Необходимо обеспечить больше света при помощи фонарей, ламп, светодиодов, но делать это нужно в меру. Приветствуется сплошное остекление балкона от пола до потолка. Этому стилю характерны идеально ровные поверхности, четкие контуры, ярке цвета. Мебель должна быть не габаритной, отличаться по цвету от стен.
Этот стиль также подходит для отделки маленького балкона, который нужно сделать более просторным.
Для этого применяется светлый искусственный камень или кирпич. На окна балкона подойдут легкие практически прозрачные шторы или занавески. В качестве штор можно использовать ролетные варианты, они компактны и удобны в использовании. Для освещения применяются не громоздкие кованные светильники, закрепленные на цепочках. Пара деревянных скамеек, уголок с цветущими растениями вот и все, что создаст атмосферу средиземноморского стиля и поможет сделать балкон более просторным.
Этот стиль призван создавать семейный уют. Кресло-качалка, простые линии в оформлении маленького балкона создадут характерную стилю простоту, удобство и непритязательность интерьера. В обшивке маленького балкона в стиле бидермейер применяется только древесина светлых пород, причем она может быть практически не обработана, но покрытая лаком. Окна балкона должны быть большими, но не симметричными.
Предметы, устанавливаемые здесь, отдичаются функциональностью и практичностью. Это позволяет, не выходя за рамки стиля создать из маленького помещения просторный балкон и максимально объединить предметную и духовную жизнь хозяев дома.