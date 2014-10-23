Как всегда быть в хорошем настроении осенью?

Нравится нам это или нет, но осень в самом разгаре. Кто-то до сир пор жалуется, что так и не успел по-настоящему насладиться быстро прошедшим летом. Чему же радоваться теперь? Закончилось время долгих прокулок на открытом воздухе и начался период затяжных дождей и слякоти. Где искать источники хорошего настроения? Как научиться радоваться осени?

В этой Книге идей мы решили слегка отойти от привычной темы дизайна и заняться поиском источников вдохновения, которые помогут вам по-другому взглянуть на эту удивительную пору года, которая является мостиком между знойным летом и холодной зимой. Чем может порадовать нас осень? Конечно же, красочными листьями, сочными яблоками и уютными посиделками у камина. В этой поре года так много прекрасного, стоит лишь одеться потеплее и отправиться гулять по любимому городу. Поверьте, увлекательные приключения, которые могут произойти только осенью, не заставят себя ждать.