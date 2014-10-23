Как всегда быть в хорошем настроении осенью?

Нравится нам это или нет, но осень в самом разгаре. Кто-то до сир пор жалуется, что так и не успел по-настоящему насладиться быстро прошедшим летом. Чему же радоваться теперь? Закончилось время долгих прокулок на открытом воздухе и начался период затяжных дождей и слякоти. Где искать источники хорошего настроения? Как научиться радоваться осени?
В этой Книге идей мы решили слегка отойти от привычной темы дизайна и заняться поиском источников вдохновения, которые помогут вам по-другому взглянуть на эту удивительную пору года, которая является мостиком между знойным летом и холодной зимой. Чем может порадовать нас осень? Конечно же, красочными листьями, сочными яблоками и уютными посиделками у камина. В этой поре года так много прекрасного, стоит лишь одеться потеплее и отправиться гулять по любимому городу. Поверьте, увлекательные приключения, которые могут произойти только осенью, не заставят себя ждать.
Не нужно думать, что раз день стал короче, а воздух холоднее, значит, пришло время проводить выходные у телевизора. Наслаждайтесь природой, как можно чаще бывайте на свежем воздухе, ведь, не за горами зима, а значит, температура станет еще ниже, а природа на несколько месяцев потеряет свои яркие краски, укрывшись мягким белым снегом. Не пропустите этот уникальный и такой короткий период, когда листья на деревьях становятся золотыми, оранжевыми, темно-красными. Такое уникальное сочетание цветов дарит нам только осень.
Если вы или кто-то из ваших друзей живут в частном доме, не упускайте возможность собраться всем вместе и уютно провести время у костра. Длинные увлекательные беседы, вкусная, подогретая на костре еда, песни под гитару – все, как летом, только воздух чуть-чуть хододнее. Посиделки у костра осенью могут быть не менее романтичными, чем летом. Опять же поторопитесь, ведь, зимой этот вид отдыха также станет недоступным.
Где-то в вашем городе или недалеко за его пределами обязательно найдется яблочный сад. Собирайте компанию и отправляйтесь на сбор яблок. Это увлекательное занятие подарит вам незабываемые часы веселья и наслаждения природой. А еще вы скорее всего вспомните детство, поездки к бабушке в деревню, первые попытки забраться на деревья, вкус спелых осенних яблок, сорванных с дерева, которое растет прямо рядом с вашим домом. Теперь, когда вы уже давно выросли и беззаботное детство осталось позади, у вас есть шанс еще раз пережить эти волшебные чувства.
Еще один рецепт хорошего настроения осенью – устроиться поудобнее вечером у камина, завернуться в плед, взять в руки любимую книжку и погрузиться в чтение. Потрескивающий огонь успокаивает нас, в то время как за окном шумит ветер и идет дождь. Летом нам всегда хочется быть на свежем воздухе, сидеть дома, когда за окном светит солнце, кажется непростительным, а осенью можно вполне себе это позволить.
Летом мы предпочтитаем кушать легкую, холодную пищу. Осенью же все чаще возникает потребность съесть что-то тепленькое и сытное. Не откажите себе в удовольствии поискать в интернете несколько рецептов, характерных именно для осеннего периода. Это может быть гуляш, суп с бобами, винегрет, блюда с грибами или тыквенный суп. Готовьте блюда с использованием продуктов, которые характерны именно для осени, и вы сможете по-настоящему насладиться великолепием этой поры года.
И все же давайте не будем забывать про дизайн. Ведь, ничто так не улучшает настроение как красивые вещи. Старайтесь быть креативными во всем. Осень дарит нам несколько праздников, которые мы будем проводить в кругу друзей и семьи. Постарайтесь порадовать себя и родных необычными сувенирами, которые украсят домашнюю вечеринку. Например, стаканы для пива, продемонстрированные на фото. Для тех, кто очень бурно провел лето, и решил вести чуть более здоровый образ жизни, предлагаем обратить внимание на забавные пивные стаканы, которые помогут вам или некоторым из ваших друзей потреблять чуть меньше алкоголя во время домашних праздников.