Смелые сочетания цветов в дизайне интерьера

Мы часто сталкиваемся с предубеждением, что чувство цвета – это нечто врожденное. Кому-то легко удается подбирать удачные цветовые комбинации в одежде и интерьере, а кому-то это дается c трудом. Однако это не значит, что научиться создавать удачные сочетания цветов невозможно. Отбросьте все стереотипы, наблюдайте за профессионалами, прислушивайтесь к своей интуиции и экспериментируйте. В этой Книге идей мы приведем вам несколько примеров очень простых и удачных цветовых комбинаций, которые вы с легкостью сможете воспроизвести в интерьерах ваших домов и квартир.
Сочетание этих цветов ассоциируется с романтикой морского флота, греческим флагом, морем, небом, свободой и легкостью. Это абсолютно беспроигрышная цветовая комбинация. С белым отлично будут смотреться любые оттенки голубого и синего цветов. Даже если вы живете вдалеке от морского климата, с помощью этого цветового дуэта вы сможете легко воспроизвести в квартире атмосферу бунгало на берегу лагуны.
Однако помните, что для того, чтобы эффект от сочетания этих цветов не потерялся, не стоит добавлять в интерьер другие яркие цвета. Маскимум, что вы можете себе позволить – это несколько мягких постельных тонов: бежевый, бледно-розовый или ванильный. Тоже самое касается и напольного покрытия. Для
морской комнаты больше всего подойдет пол из светлых досок. Избегайте паркета или ламината темных оттенков, чтобы не нарушить цветовой баланс. Ничто не должно отвлекать внимание от легкого морского бриза, надолго поселившегося в вашей комнате.
Серый цвет обладает уникальным качеством – он сочетается практически с каждым цветом. Его недаром называют цветом-хамелеоном, из-за его свойства подстраиваться практически под любые цветовые решения. В свою очередь, желтый цвет является бесспорным лидером в любой комбинации, этот цвет солнца и праздника всегда приковывает к себе внимание. Эти два абсолютно противоположных по характеру цвета идеально дополняют друг друга. Серый цвет смягчает возможно излишнюю крикливость желтого, в то время как желтый провоцирует консервативный и умиротворенный серый. Вместе они образуют очень стильный и современный цветовой дуэт.
Сочетание черного и белого цветов часто используется в интерьере. Черный цвет подобен глубочайшей тени, в то время как белый символизирует свет. Эти два цвета абсолютно противоположны по своей природе и по создаваемому настроению. Атмосфера комнаты напрямую зависит от того, какому из этих цветов будет отдана главная роль. Если это право получит черный, помещение будет выглядеть как комната индивидуалиста, амбициозного и скрытного человека, а если доминирующим цветом интерьера станет белый, квартира наполнится светом и легкостью.
Черно-белый интерьер сейчас необычайно популярен. Эта комбинация подойдет для абсолютно любых помещений. Если вы также подумываете об интерьере в стиле ин-янь, но вас пугает слишком резкий контраст этого сочетания, добавьте несколько приглушенных цветов, таких как стальной, серовато-белый и темно-серый. Таким образом, вы слегка сгладите резкий контраст, который создают белый и черный.
Комбинация бежевого и коричневого часто встречается в природе. Эти два цвета не противодействуют, а, наоборот, самым естественным образом гармонируют друг с другом. Бежевый и коричневый – это надежная, многократно проверенная и, пожалуй, одна из наиболее легко достижимых цветовых комбинаций. Для всех, кто любит спокойствие и умиротворенность, которую дарят цвета дерева, выбирайте эти классические цвета для обустройства своего уютного уголка.
Цвета интригующей, яркой и богатой на события эпохи барокко – бордо и золото – являются избалованной гламурной парочкой, украшающей интерьеры недешевых домов, гостиниц и ресторанов. Если люксус, роскошь, жизнь на широкую ногу, яркость, декаданс, эпатаж так или иначе привлекают вас, значит, стоит обратить внимание на эту громкую цветовую комбинацию. Хорошо мы чувствуем себя, как правило, в интерьере, который резонирует с нашим характером.
Сочетание этих двух цветов можно порекомендовать тем, кто слегка подустал от классики, минимализма, кантри, но пока не готов к сумасшедшим цветовым экспериментам. Зеленый и розовый цвета представляют собой два ярких цвета, ассоциирующихся с весной, ростом, новым начинанием и радостью. Для тех, кто сомневается в том, что они могут составить друг другу отличную компанию, взгляните на изображение выше и, возможно, именно такое цветовое решение вы захотите видеть в своих четырех стенах.