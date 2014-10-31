Смелые сочетания цветов в дизайне интерьера

Сочетание этих цветов ассоциируется с романтикой морского флота, греческим флагом, морем, небом, свободой и легкостью. Это абсолютно беспроигрышная цветовая комбинация. С белым отлично будут смотреться любые оттенки голубого и синего цветов. Даже если вы живете вдалеке от морского климата, с помощью этого цветового дуэта вы сможете легко воспроизвести в квартире атмосферу бунгало на берегу лагуны.

Однако помните, что для того, чтобы эффект от сочетания этих цветов не потерялся, не стоит добавлять в интерьер другие яркие цвета. Маскимум, что вы можете себе позволить – это несколько мягких постельных тонов: бежевый, бледно-розовый или ванильный. Тоже самое касается и напольного покрытия. Для морской комнаты больше всего подойдет пол из светлых досок. Избегайте паркета или ламината темных оттенков, чтобы не нарушить цветовой баланс. Ничто не должно отвлекать внимание от легкого морского бриза, надолго поселившегося в вашей комнате.