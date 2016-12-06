Семейный дом с элегантным интерьером

Этот большой красивый дом является идеальным местом для семейной жизни. Он принадлежит современной семье, вмещает в себя большую гостиную и столовую, где все могут собраться вместе и насладиться обществом друг друга, а также отдельные комнаты, где можно побыть наедине с собой, если есть необходимость. Хотя архитектура дома и представляет собой единое целое, каждому члену семьи отведено свое личное пространство.
За проектирование и строительство отвечала команда из Licht-Design. Давайте же подробнее познакомимся с их вариантом современного семейного дома.
В спокойном районе баварской сельской местности расположился этот новый семейный дом. Благодаря миксу традиционной и современной архитектуры, архитекторам удалось создать интересный дом с оригинальным фасадом, который выделяется на фоне близлежащих домов.
Наиболее заметным аспектом внешнего фасада является наличие древесины. Расположенное горизонтально, дерево выглядит красивой и естественной частью дизайна. Черно-белое сочетание – всегда выигрышный выбор и этот фасад тому подтверждение. Черные оконные рамы превосходно смотрятся на белом фоне.
На этом фото нашему вниманию представлен интерьер гостиной, переходящей в столовую и кухню. Ключевая идея планировки этого дома – линейность и простота. Она позволяет жильцам чувствовать себя внутри свободно и уютно.
Благодаря удобной мебели и игривым аксессуарам гостиная становится любимым местом отдыха всей семьи. Главным акцентом в интерьере этого пространства является зеленый цвет. В гостиной он присутствует в виде ковра на полу и обивки кресла.
Столовая и кухня имеют очень удачное расположение. Они как бы отделены от общего пространства первого этажа, в тоже время к ним имеется легкий доступ. В интерьере преобладает простой и стильный декор. Мебель и отделка объединены идеей лаконичности.
Архитекторы из Licht-Design большие поклонники интригующего смешения стилей. Поэтому в кухне-столовой они умело сочетали брутальный деревянный стол, изящные стулья и ряд светильников промышленного типа.
Прекрасно оборудованная кухня с белыми глянцевыми поверхностями и нижней подсветкой поистине впечатляет.
Материалы, выбранные для отделки создают теплую, но при этом современную атмосферу – акцентом, несомненно, является великолепный деревянный пол. Электроприборы и фурнитура металлического цвета прекрасно вписывается в белую схему кухни.
Элегантный и мечтательный интерьер спальни воплощает в себе все лучшие черты, которые делают ее уютной и манящей. Идея была в том, чтобы сохранить цветовую палитру нейтральной. В качестве акцентного цвета выбран успокаивающий голубой, точнее его разные оттенки.
Комплект постельного белья является важным элементом в оформления этой спальни и помогает хозяевам отдыхать с комфортом .
Главная ванная комната по размерам не уступает родительской спальне. Эта комната безукоризненно оборудована для того, чтобы сделать утренние процедуры одним из самых ярких событий дня.
В распоряжении хозяев находится как ванная, так и душевая кабина. Для пола выбрана плитка с нескользящей поверхностью, которая является безопасной даже во влажном состоянии.
Последней комнатой, которую мы с вами исследуем, будет одна из детских спален наверху. Она до краев наполнена весельем и игривыми декоративными элементами. Дети просто обожают розовую цветовую гамму, которая приносит столько энергии в пространство. В этой комнате розовый цвет повсюду!
В целом, этот просторный дом является идеальным местом для жизни молодой семьи, где она сможет прожить много счастливых лет вместе.
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