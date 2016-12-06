Семейный дом с элегантным интерьером

Этот большой красивый дом является идеальным местом для семейной жизни. Он принадлежит современной семье, вмещает в себя большую гостиную и столовую, где все могут собраться вместе и насладиться обществом друг друга, а также отдельные комнаты, где можно побыть наедине с собой, если есть необходимость. Хотя архитектура дома и представляет собой единое целое, каждому члену семьи отведено свое личное пространство.

За проектирование и строительство отвечала команда из Licht-Design. Давайте же подробнее познакомимся с их вариантом современного семейного дома.