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Семейный дом с элегантным интерьером

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Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
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Этот большой красивый дом является идеальным местом для семейной жизни. Он принадлежит современной семье, вмещает в себя большую гостиную и столовую, где все могут собраться вместе и насладиться обществом друг друга, а также отдельные комнаты, где можно побыть наедине с собой, если есть необходимость. Хотя архитектура дома и представляет собой единое целое, каждому члену семьи отведено свое личное пространство. 

За проектирование и строительство отвечала команда из Licht-Design. Давайте же подробнее познакомимся с их вариантом современного семейного дома. 

Окружение

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

В спокойном районе баварской сельской местности расположился этот новый семейный дом. Благодаря миксу традиционной и современной архитектуры, архитекторам удалось создать интересный дом с оригинальным фасадом, который выделяется на фоне близлежащих домов.

Наиболее заметным аспектом внешнего фасада является наличие древесины. Расположенное горизонтально, дерево выглядит красивой и естественной частью дизайна. Черно-белое сочетание – всегда выигрышный выбор и этот фасад тому подтверждение. Черные оконные рамы превосходно смотрятся на белом фоне.

Зеленые акценты

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Гостиная в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

На этом фото нашему вниманию представлен интерьер гостиной, переходящей в столовую и кухню. Ключевая идея планировки этого дома – линейность и простота. Она позволяет жильцам чувствовать себя внутри свободно и уютно.

Благодаря удобной мебели и игривым аксессуарам гостиная становится любимым местом отдыха всей семьи. Главным акцентом в интерьере этого пространства является зеленый цвет. В гостиной он присутствует в виде ковра на полу и обивки кресла.

Все о столовой

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Гостиная в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Столовая и кухня имеют очень удачное расположение. Они как бы отделены от общего пространства первого этажа, в тоже время к ним имеется легкий доступ. В интерьере преобладает простой и стильный декор. Мебель и отделка объединены идеей лаконичности.

Архитекторы из Licht-Design большие поклонники интригующего смешения стилей. Поэтому в кухне-столовой они умело сочетали брутальный деревянный стол, изящные стулья и ряд светильников промышленного типа.

Рабочая кухня

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Кухня в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Прекрасно оборудованная кухня с белыми глянцевыми поверхностями и нижней подсветкой поистине впечатляет.

Материалы, выбранные для отделки создают теплую, но при этом современную атмосферу – акцентом, несомненно, является великолепный деревянный пол. Электроприборы и фурнитура металлического цвета прекрасно вписывается в белую схему кухни.

Все оттенки синего в спальне

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Спальня в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Элегантный и мечтательный интерьер спальни воплощает в себе все лучшие черты, которые делают ее уютной и манящей. Идея была в том, чтобы сохранить цветовую палитру нейтральной. В качестве акцентного цвета выбран успокаивающий голубой, точнее его разные оттенки.

Комплект постельного белья является важным элементом в оформления этой спальни и помогает хозяевам отдыхать с комфортом .

Ванная

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Ванная комната в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Главная ванная комната по размерам не уступает родительской спальне. Эта комната безукоризненно оборудована для того, чтобы сделать утренние процедуры одним из самых ярких событий дня.

В распоряжении хозяев находится как ванная, так и душевая кабина. Для пола выбрана плитка с нескользящей поверхностью, которая является безопасной даже во влажном состоянии.

Розовый восторг в детской

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Спальня в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Последней комнатой, которую мы с вами исследуем, будет одна из детских спален наверху. Она до краев наполнена весельем и игривыми декоративными элементами. Дети просто обожают розовую цветовую гамму, которая приносит столько энергии в пространство. В этой комнате розовый цвет повсюду!

В целом, этот просторный дом является идеальным местом для жизни молодой семьи, где она сможет прожить много счастливых лет вместе.

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