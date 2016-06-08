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​10+ современных типов ванных чаш

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bädermax freistehende Badewanen aus Mineralguss, Maxxwell AG Maxxwell AG Ванная комнатаВанны и душевые Белый
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Узнайте последние тенденции в дизайне, ознакомьтесь с расценками и дизайнерскими фирмами, которые изготавливают самые шикарные и современные ванные чаши. Новая технология минерального литья и дизайнерские акриловые ванные ждут вас в этой статье! 

Стоимость акриловых дизайнерских ванн начинается примерно от 800 евро, стоимость ванных чаш из минерального литья начинается примерно от 1.800 евро.

​Футуристичная ванная чаша

Freistehende Badewanne aus Carbon/Kohlefaser Design by Torsten Müller Ванная комнатаВанны и душевые
Design by Torsten Müller

Freistehende Badewanne aus Carbon/Kohlefaser

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Эта корпусная ванная чаша изготовлена из углеродного волокна. Ее вес составляет всего 14 кг, и при этом она может быть расположена в любом месте в вашей ванной комнате. Облегченная структура создана специально для реконструкций старых поместий и особняков – такая ванная чаша не нуждается в дополнительном укреплении опоры или прочных межэтажных перекрытиях.

​Биодизайн из натурального дерева

​Holz-Badewanne Design by Torsten Müller Ванная комнатаВанны и душевые
Design by Torsten Müller

​Holz-Badewanne

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Люксовый стиль SPA полон удивительных дизайнерских ванных чаш из натурального дерева и даже более того – из ценных пород древесины. Чаще всего дизайн таких чаш напоминает листья, каштаны, орехи и другие биологические формы.

Ванная чаша с имитацией гальки

Naturstein-Badewanne Design by Torsten Müller Ванная комнатаВанны и душевые
Design by Torsten Müller

Naturstein-Badewanne

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Ванная чаша, будто созданная из гальки, выглядит еще более интересно, чем предыдущий вариант. Смотрится она идеально в интерьерах в стиле модерн и минимализм и особенно хорошо – в доме с пляжной атмосферой. Созданы они бывают из разных материалов, в том числе – композитного, с добавлением минеральной крошки.

​Подвесная чаша

Badewanne Objekte Design by Torsten Müller Ванная комнатаВанны и душевые
Design by Torsten Müller

Badewanne Objekte

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Футуристическая подвесная чаша в стиле минимализм является новшеством, которое только завоевывает свое место на рынке. Люксовая, гипнотизирующая и просто очень красивая, она становится украшением вилл, пентхаусов и особняков по всему миру.

​Глянцевая ванная в стиле SPA

Bädermax freistehende Badewanen aus Mineralguss, Maxxwell AG Maxxwell AG Ванная комнатаВанны и душевые Белый
Maxxwell AG

Maxxwell AG
Maxxwell AG
Maxxwell AG

Еще один шикарный вариант элитной ванной чаши имеет особенно привлекательную и гладкую форму. Ванная изготовлена на основе минерального литья (технология Mineralguss) фирмой Bädermax. Стоимость таких ванн от данной фирмы начинается от 1.790 евро.

​Встроенная ванная чаша

GALATEA OCEAN, GALATEA GmbH GALATEA GmbH Ванная комнатаВанны и душевые
GALATEA GmbH

GALATEA GmbH
GALATEA GmbH
GALATEA GmbH

Уникальные встроенные ванные чаши могут добавить атмосферы тропической лагуны или озера при водопаде любой ванной комнате. Чаще всего они присутствуют в интерьерах с использованием натуральных материалов (древесины и камня) или с искусной их имитацией.

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​Встроенные круглые чаши

GALATEA OCEAN, GALATEA GmbH GALATEA GmbH Ванная комнатаВанны и душевые
GALATEA GmbH

GALATEA GmbH
GALATEA GmbH
GALATEA GmbH

Еще более изумительно смотрятся встроенные круглые чаши. Они очень популярны в стиле SPA и минимализме и создают атмосферу полного расслабления.

​Классическая ванная на ножках

Bädermax freistehende Badewanen aus Mineralguss, Maxxwell AG Maxxwell AG Ванная комнатаВанны и душевые Белый
Maxxwell AG

Maxxwell AG
Maxxwell AG
Maxxwell AG

Используемая при люксовых шато во Франции, шикарных особняках в Великобритании и в США – от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, классические ванные на ножках переживают свое второе рождение и опять считаются современными.

​Оазис с тонкими бортиками

Bädermax freistehende Badewanen aus Mineralguss, Maxxwell AG Maxxwell AG Ванная комнатаВанны и душевые Белый
Maxxwell AG

Maxxwell AG
Maxxwell AG
Maxxwell AG

Особенного внимания заслуживают ванные чаши с тонкими бортиками, которые создают ощущение пребывания в настоящем оазисе стиля и релакса. Стоимость такой ванной чаши – около 3.300 евро.

​Чаша с имитацией натурального камня

homify Ванная комната в тропическом стиле
homify

homify
homify
homify

В азиатских интерьерах, в люксовых бунгало вТае, японских пентхаусах в мегаполисах и калифорнийских тематических виллах чаша с имитацией натурального камня смотрелась бы еще более эффектно, чем все остальные. Такие ванны могут быть использованы и на свежем воздухе.

​Элегантная современность

Kaldewei Meisterstücke Badewannen, Franz Kaldewei GmbH & Co. KG Franz Kaldewei GmbH & Co. KG Ванная комнатаВанны и душевые
Franz Kaldewei GmbH &amp; Co. KG

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Franz Kaldewei GmbH &amp; Co. KG
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

Элитная ванная чаша, подходящая под любой современный стиль интерьера – от минимализма до шале, от модерна до классики – выглядит именно так. Утонченная, элегантная и одновременно очень стильная, она смотрится хорошо при любых обстоятельствах.

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