​10+ современных типов ванных чаш

Узнайте последние тенденции в дизайне, ознакомьтесь с расценками и дизайнерскими фирмами, которые изготавливают самые шикарные и современные ванные чаши. Новая технология минерального литья и дизайнерские акриловые ванные ждут вас в этой статье!

Стоимость акриловых дизайнерских ванн начинается примерно от 800 евро, стоимость ванных чаш из минерального литья начинается примерно от 1.800 евро.