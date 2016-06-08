​10+ современных типов ванных чаш

Узнайте последние тенденции в дизайне, ознакомьтесь с расценками и дизайнерскими фирмами, которые изготавливают самые шикарные и современные ванные чаши. Новая технология минерального литья и дизайнерские акриловые ванные ждут вас в этой статье!
Стоимость акриловых дизайнерских ванн начинается примерно от 800 евро, стоимость ванных чаш из минерального литья начинается примерно от 1.800 евро.
Эта корпусная ванная чаша изготовлена из углеродного волокна. Ее вес составляет всего 14 кг, и при этом она может быть расположена в любом месте в вашей ванной комнате. Облегченная структура создана специально для реконструкций старых поместий и особняков – такая ванная чаша не нуждается в дополнительном укреплении опоры или прочных межэтажных перекрытиях.
Люксовый стиль SPA полон удивительных дизайнерских ванных чаш из натурального дерева и даже более того – из ценных пород древесины. Чаще всего дизайн таких чаш напоминает листья, каштаны, орехи и другие биологические формы.
Ванная чаша, будто созданная из гальки, выглядит еще более интересно, чем предыдущий вариант. Смотрится она идеально в интерьерах в стиле модерн и минимализм и особенно хорошо – в доме с пляжной атмосферой. Созданы они бывают из разных материалов, в том числе – композитного, с добавлением минеральной крошки.
Футуристическая подвесная чаша в стиле минимализм является новшеством, которое только завоевывает свое место на рынке. Люксовая, гипнотизирующая и просто очень красивая, она становится украшением вилл, пентхаусов и особняков по всему миру.
Еще один шикарный вариант элитной ванной чаши имеет особенно привлекательную и гладкую форму. Ванная изготовлена на основе минерального литья (технология Mineralguss) фирмой Bädermax. Стоимость таких ванн от данной фирмы начинается от 1.790 евро.
Уникальные встроенные ванные чаши могут добавить атмосферы тропической лагуны или озера при водопаде любой ванной комнате. Чаще всего они присутствуют в интерьерах с использованием натуральных материалов (древесины и камня) или с искусной их имитацией.
Еще более изумительно смотрятся встроенные круглые чаши. Они очень популярны в стиле SPA и минимализме и создают атмосферу полного расслабления.
Используемая при люксовых шато во Франции, шикарных особняках в Великобритании и в США – от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, классические ванные на ножках переживают свое второе рождение и опять считаются современными.
Особенного внимания заслуживают ванные чаши с тонкими бортиками, которые создают ощущение пребывания в настоящем оазисе стиля и релакса. Стоимость такой ванной чаши – около 3.300 евро.
В азиатских интерьерах, в люксовых бунгало вТае, японских пентхаусах в мегаполисах и калифорнийских тематических виллах чаша с имитацией натурального камня смотрелась бы еще более эффектно, чем все остальные. Такие ванны могут быть использованы и на свежем воздухе.
Элитная ванная чаша, подходящая под любой современный стиль интерьера – от минимализма до шале, от модерна до классики – выглядит именно так. Утонченная, элегантная и одновременно очень стильная, она смотрится хорошо при любых обстоятельствах.
Далее на homify:
— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;