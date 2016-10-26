TOP-6 современных деревянных лестниц

Всем тем, кто очень любит свой двухэтажный или мансардный дом посвящается! Представляем вам современные типы деревянных лестниц различных конфигураций с ценами и пояснениями!

Стоит добавить, что кроме деревянных лестниц есть еще бетонные с деревянной отделкой, металлические с деревянными ступенями и даже стеклянные лестницы! А пока – давайте остановимся на деревянных и их типах!