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TOP-6 современных деревянных лестниц

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Всем тем, кто очень любит свой двухэтажный или мансардный дом посвящается! Представляем вам современные типы деревянных лестниц различных конфигураций с ценами и пояснениями!

Стоит добавить, что кроме деревянных лестниц есть еще бетонные с деревянной отделкой, металлические с деревянными ступенями и даже стеклянные лестницы! А пока – давайте остановимся на деревянных и их типах!

Консольная

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Дизайнерская консольная лестница стоит от 350 тыс. рублей и выглядит просто потрясающе! Она украсит абсолютно любой холл или гостиную наивысшим образом! Самые популярные стили – модерн и минимализм, они отличаются тонкостью линий и выбранной цветовой гаммой.

В среднем стоимость такой лестницы со ступенями из тонированной древесины (дуб) и стеклянными экранами составляет 650-700 тыс. рублей с монтажом. Правда, есть и более бюджетные варианты, например, бетонные консольные от 80 тыс. рублей без отделки ступеней.

Дизайнерская брендовая итальянская лестница, как на фотографии выше, стоит в районе 700 тыс. – 1,5 млн рублей.

Двухмаршевая

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Двухмаршевые лестницы обычно не деревянные, а бетонные, но тоже бывают и консольными, отделаны они натуральной древесиной. Такая лестница из бетона стоит около 400 тыс. рублей с отделкой, перилами и монтажом. А крупногабаритный люксовый вариант, как на фотографии выше – около 2-3 млн рублей.

Бетонная «в воздухе»

Casa em Itu, Consuelo Jorge Arquitetos Consuelo Jorge Arquitetos Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Consuelo Jorge Arquitetos

Consuelo Jorge Arquitetos
Consuelo Jorge Arquitetos
Consuelo Jorge Arquitetos

Если вы хотите дизайнерскую лестницу, но не хотите тратить много денег, лучший  вариант – это бетонная (с отделкой деревом ступеней), которая стоит не у стены, а, например, у окна. Стоимость такой, как на фотографии выше – около 200 000 рублей (при изготовлении местными рабочими). Она отлично подходит для использования в доме с маленькими детьми. Главный вопрос – ограждение, которое лучше сделать стеклянным, потому что с экранами с отверстиями ваши дети обязательно захотят испытать на себе каждый проем.

Бетонная лестница с отделкой деревом

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Уникальная бетонная лестница с дизайнерски подобранными материалами и древесиной и, например, садом под ней, встроенной подсветкой для ступеней и по стене (по мере восхождения) стоит от 400 тыс рублей до 2 млн рублей, в зависимости от высоты потолков и размера лестницы. В такой лестнице деревянные только ступени, основа бетонная, потому она идеально подходит для жизни с маленькими детьми. Стекло здесь не разобьется даже от сильного удара, а ступени крупные и не скользкие.

Прямая на центральном косоуре

Apartament na Klecinie , Jeżewska & Zakrawacz Jeżewska & Zakrawacz Гостиная в стиле модерн
Jeżewska &amp; Zakrawacz

Jeżewska & Zakrawacz
Jeżewska &amp; Zakrawacz
Jeżewska & Zakrawacz

Металлический косоур тоже может быть оформлен «под дерево», но являться при этом очень надежным креплением для деревянных ступеней. Стоимость дизайнерской лестницы, как на фотографии выше, от итальянского бренда – около 400 тыс. рублей с монтажом. У местных мастеров можно заказать подобную на 15-30% дешевле.

Такая лестница шикарно смотрится в микро-лофтах, двухуровневых квартирах-студиях или в пентхаусах на 1-2 человек. Конечно же, она не подходит для использования маленьким детьми до 12-ти лет.

Одномаршевая криволинейная/винтовая

TUKANA, D C K D C K
D C K

D C K
D C K
D C K

Криволинейные, витиеватые и винтовые лестницы могут быть как бюджетными вариантами, так и очень дорогими. Лестница, как на фотографии выше, обойдется вам в сумму от 2 млн рублей (от итальянского бренда) и около 1 млн рублей (от российских мастеров).

Обычная винтовая деревянная лестница из сосны, в дачном варианте, стоит около 25 тыс. рублей при самостоятельной сборке. Она неудобна и даже очень опасна для детей младше 10 лет, и поэтому ее использование не рекомендуется в семьях с маленькими детьми. Лучше тогда выбрать 2- или 3-маршевую бюджетную, чем винтовую.

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