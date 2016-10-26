TOP-6 современных деревянных лестниц

Всем тем, кто очень любит свой двухэтажный или мансардный дом посвящается! Представляем вам современные типы деревянных лестниц различных конфигураций с ценами и пояснениями!
Стоит добавить, что кроме деревянных лестниц есть еще бетонные с деревянной отделкой, металлические с деревянными ступенями и даже стеклянные лестницы! А пока – давайте остановимся на деревянных и их типах!
Дизайнерская консольная лестница стоит от 350 тыс. рублей и выглядит просто потрясающе! Она украсит абсолютно любой холл или гостиную наивысшим образом! Самые популярные стили – модерн и минимализм, они отличаются тонкостью линий и выбранной цветовой гаммой.
В среднем стоимость такой лестницы со ступенями из тонированной древесины (дуб) и стеклянными экранами составляет 650-700 тыс. рублей с монтажом. Правда, есть и более бюджетные варианты, например, бетонные консольные от 80 тыс. рублей без отделки ступеней.
Дизайнерская брендовая итальянская лестница, как на фотографии выше, стоит в районе 700 тыс. – 1,5 млн рублей.
Двухмаршевые лестницы обычно не деревянные, а бетонные, но тоже бывают и консольными, отделаны они натуральной древесиной. Такая лестница из бетона стоит около 400 тыс. рублей с отделкой, перилами и монтажом. А крупногабаритный люксовый вариант, как на фотографии выше – около 2-3 млн рублей.
Если вы хотите дизайнерскую лестницу, но не хотите тратить много денег, лучший вариант – это бетонная (с отделкой деревом ступеней), которая стоит не у стены, а, например, у окна. Стоимость такой, как на фотографии выше – около 200 000 рублей (при изготовлении местными рабочими). Она отлично подходит для использования в доме с маленькими детьми. Главный вопрос – ограждение, которое лучше сделать стеклянным, потому что с экранами с отверстиями ваши дети обязательно захотят испытать на себе каждый проем.
Уникальная бетонная лестница с дизайнерски подобранными материалами и древесиной и, например, садом под ней, встроенной подсветкой для ступеней и по стене (по мере восхождения) стоит от 400 тыс рублей до 2 млн рублей, в зависимости от высоты потолков и размера лестницы. В такой лестнице деревянные только ступени, основа бетонная, потому она идеально подходит для жизни с маленькими детьми. Стекло здесь не разобьется даже от сильного удара, а ступени крупные и не скользкие.
Металлический косоур тоже может быть оформлен «под дерево», но являться при этом очень надежным креплением для деревянных ступеней. Стоимость дизайнерской лестницы, как на фотографии выше, от итальянского бренда – около 400 тыс. рублей с монтажом. У местных мастеров можно заказать подобную на 15-30% дешевле.
Такая лестница шикарно смотрится в микро-лофтах, двухуровневых квартирах-студиях или в пентхаусах на 1-2 человек. Конечно же, она не подходит для использования маленьким детьми до 12-ти лет.
Криволинейные, витиеватые и винтовые лестницы могут быть как бюджетными вариантами, так и очень дорогими. Лестница, как на фотографии выше, обойдется вам в сумму от 2 млн рублей (от итальянского бренда) и около 1 млн рублей (от российских мастеров).
Обычная винтовая деревянная лестница из сосны, в дачном варианте, стоит около 25 тыс. рублей при самостоятельной сборке. Она неудобна и даже очень опасна для детей младше 10 лет, и поэтому ее использование не рекомендуется в семьях с маленькими детьми. Лучше тогда выбрать 2- или 3-маршевую бюджетную, чем винтовую.
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