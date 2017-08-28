10+ крутых дизайнерских душевых кабин

Потрясающие душевые кабины, которые делают честь их дизайнерам, собраны для вас в нашей новой Книге Идей. Дизайн душевой кабины шагнул далеко от самых дешевых вариантов за 8-18 тысяч рублей, которые мы всегда видим в строительных и мебельных магазинах.

Душевые кабины стали больше, интереснее, минималистичнее, правда, такие варианты сейчас и стоят относительно дорого. Дизайнерская душевая кабина может стоить в Европе или США даже 1 млн рублей, во что просто невозможно поверить. Самый доступный по цене сегмент дизайнерских душевых кабин начинается примерно от 60-200 тысяч рублей, а на фотографиях представлен средний – в формате 200-400 тысяч рублей и выше. Давайте посмотрим на эти уникальные душевые кабины и оценим их дизайн!