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10+ крутых дизайнерских душевых кабин

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House Serengeti , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Ванная комната в стиле модерн
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Потрясающие душевые кабины, которые делают честь их дизайнерам, собраны для вас в нашей новой Книге Идей. Дизайн душевой кабины шагнул далеко от самых дешевых вариантов за 8-18 тысяч рублей, которые мы всегда видим в строительных и мебельных магазинах.

Душевые кабины стали больше, интереснее, минималистичнее, правда, такие варианты сейчас и стоят относительно дорого. Дизайнерская душевая кабина может стоить в Европе или США даже 1 млн рублей, во что просто невозможно поверить. Самый доступный по цене сегмент дизайнерских душевых кабин начинается примерно от 60-200 тысяч рублей, а на фотографиях представлен средний – в формате 200-400 тысяч рублей и выше. Давайте посмотрим на эти уникальные душевые кабины и оценим их дизайн!

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

​Душевая кабина с невероятной подсветкой. Смотрится, как капсула на космическом корабле класса люкс

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

А эта душевая кабина смотрится так, будто ее прислали нам из будущего!

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS Ванная комната в стиле минимализм
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

Потрясающий душ со стеклянной дверцей, декорированной орнаментом. А рядом еще и стоит ванная чаша!

STAMPA DIRETTA SU VETRO, lizea sas lizea sas Ванная комнатаДекор Стекло Прозрачный
lizea sas

lizea sas
lizea sas
lizea sas

Просто нереально красивый душ с минималистичным деревянным поддоном

ARCHEDA, Graphosds Graphosds Ванная комнатаХранение
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

Шикарный душ за стеклянными тонированными дверцами, похожий на витрину

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Ванная комната в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Еще один потрясающий душ с тонированными экранами и ванной чашей, которая напоминает камень!

House Serengeti , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Ванная комната в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Serengeti

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Красивый душ и интересный вариант ванной чаши для маленькой ванной комнаты! Выглядит чудесно!

homify Ванная комната в стиле модерн Мрамор
homify

homify
homify
homify

А вот эта ванная является одной из самых популярных фотографий на homify! Признайтесь, вам она тоже нравится!

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Ванная комната в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Эта ванная комната выглядит очень люксового, а душевая кабина тут почти незаметна

Traum in Blau und Weiß, Innenarchitektin Katrin Reinhold Innenarchitektin Katrin Reinhold Ванная комната в стиле модерн
Innenarchitektin Katrin Reinhold

Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold

В домике из контейнера стоит вот такая ванная комната! Кто бы мог подумать!

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Невероятно красивая мансарда с очень красивым душем

Clarendon Works, Notting Hill, London, Moreno Masey Moreno Masey Ванная комната в стиле модерн
Moreno Masey

Clarendon Works, Notting Hill, London

Moreno Masey
Moreno Masey
Moreno Masey

Еще одна эффектная ванная комната. На стене за душем – стеклянное панно с панорамой пляжа

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Ванная комната в стиле модерн
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

Эта ванная комната вызывает в нас самые теплые чувства, несмотря на сдержанную палитру оттенков

Dom - Konstancin, Ndesign Ndesign Ванная комната в эклектичном стиле
Ndesign

Ndesign
Ndesign
Ndesign

Еще один очень красивый и почти незаметный душ в мансарде старого деревенского дома

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарный душ огромных габаритов, который смотрится очень красиво в отделке из камня

LA Apartment, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores Дома в стиле модерн
David Guerra Arquitetura e Interiores

LA Apartment

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

Потрясающее место для релакса и спокойствия – сауна на цоколе, где можно забыть обо всех проблемах

Spa & Bad-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller Ванная комната в эклектичном стиле
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
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