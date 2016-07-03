12 проверенных комбинаций плитки для ванной комнаты

Дизайн ванной комнаты часто более всего зависит от выбранной вами плитки, декоративных панно и вставок мозаики, а не от мебели. Главное – это отделка ванной комнаты, определяющая и ее настроение, и ее практичность.

Советуем остановить свой выбор на керамической плитке – доступном и практичном материале, который поможет вам сделать ванную комнату красивой и удобной в уборке. Мы приготовили для вас 12 проверенных комбинаций плитки – по цвету или соотношению одноцветной плитки и декора, по разным типам и цветам самой плитки. Сверьте данные комбинации со своими возможностями и реальными продуктами в вашем магазине и вы найдете лучший для вас вариант!

При каждом из вариантов есть ориентировочная стоимость такого метода. Все цены очень приблизительные, но вы сможете понять, из чего они составляются.