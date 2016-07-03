12 проверенных комбинаций плитки для ванной комнаты

Дизайн ванной комнаты часто более всего зависит от выбранной вами плитки, декоративных панно и вставок мозаики, а не от мебели. Главное – это отделка ванной комнаты, определяющая и ее настроение, и ее практичность.
Советуем остановить свой выбор на керамической плитке – доступном и практичном материале, который поможет вам сделать ванную комнату красивой и удобной в уборке. Мы приготовили для вас 12 проверенных комбинаций плитки – по цвету или соотношению одноцветной плитки и декора, по разным типам и цветам самой плитки. Сверьте данные комбинации со своими возможностями и реальными продуктами в вашем магазине и вы найдете лучший для вас вариант!
При каждом из вариантов есть ориентировочная стоимость такого метода. Все цены очень приблизительные, но вы сможете понять, из чего они составляются.
Удивительно красивой смотрится ванная комната с отделкой пола шахматкой. Вдоль стен используйте черный бордюр так же, как и для декора стен, обычно оформленных белой плиткой.
Стоимость: $$ (для удачного результата используйте брендовую плитку).
Основа (т. е. основная плитка для облицовки стен) в паре с горизонтально расположенным декором смотрится очень хорошо в ванных комнатах небольшого формата. Очень часто основа выбирается однотонной или с едва заметным, но изысканным рисунком, а декор – яркий и эффектный, заметный. Основа может быть глянцевой, если ваш бюджет это позволяет, а декоративных горизонтальных линий может быть несколько: одна по центру, другая – чуть выше.
Кроме того, такие декоративные плитки в современном варианте часто допускают полное отсутствие бордюра или окаймления между основой и декором. Важно знать, что в декоративной полосе может быть использована любая плитка, а не только та маленькая, что в магазинах обычно называется «бордюром» и «декором», в том числе и та, что просто имеет другой цвет, но один размер с основой.
Стоимость: $ (легкая облицовка, можно выбрать бюджетную основу).
Прекрасная возможность сделать ванную комнату современной и позволить себе элитную керамическую плитку – выбрать бюджетный и простейший вариант для всех стен, кроме одной, сделав ее акцентной.
Стоимость: $ (легкая облицовка, эффектный результат).
Имитация мозаика на акцентной стене – очень популярная возможность сделать по-настоящему эффектный интерьер. Остальная плитка может быть простая – белая, серая, под камень или бежевая.
Стоимость: $ (при имитации мозаики) и $$ (при настоящей мозаике).
Удивительная цветовая гамма из белого и черного отлично подходит под просторные ванные комнаты, она позволяет сделать комнату изысканной и стильной, но что самое главное – визуально аккуратной.
Стоимость: $$ (придется покупать дорогую плитку, так как дешевая белая и черная часто смотрится слишком просто).
В этой удивительной эклектичной ванной комнате мы найдем имитацию дерева на стенах и имитацию камня на полу. Такой вариант позволяет сделать интерьер более жилым и похожим на интерьер кухни или гостиной. Плюс к этому часто используется декоративная плитка в виде мозаики для душевой кабины.
Стоимость: $$.
Один из самых популярных тандемов – белый и ванильный, для ванной комнаты его можно реализовать и в более современном формате. Найдите однотонную белую и бежевую с мелким рисунком, не используйте декор, а лишь создайте акцентные стены. Например, при раковине, унитазе и душевой сделайте бежевые стены, а остальные – белые.
Стоимость: $$ (выбирайте крупноформатную плитку, а не стандартную).
Проверенный ультра-современный вариант – плитка на полу под дерево, с глянцевым отливом плитка для стен и частично просто белые оштукатуренные стены – станет прекрасным вариантом для ванной комнаты в новостройке или загородном доме.
Стоимость: $$-$$$ (зависит от выбранных моделей).
Акцентная стена для душевой в ярких красках и белый интерьер с цветным акцентом (который также присутствует на акцентной стене) является простым вариантом отделки стандартной ванной комнаты в современном стиле. В остальном используется белая или бледно-серая плитка для стен и пола.
Стоимость: $.
Этот шикарный интерьер вы можете создать на основе трех-четырех видов плитки. Создавая колонны или горизонтальные полосы декора, найдите удачное сочетание между чистым белым, чистым серым и серо-белым декором.
Стоимость: $-$$.
Provence
Блестящая мозаика, плитка с эффектом блеска, зеркальные вставки в декоре ванной комнаты – все это является проверенными способами сделать маленький интерьер более просторным, светлым и привлекательным.
Стоимость: $$-$$$.
Выбрав самый простой вариант отделки и современную крупноформатную плитку, вы сможете создать практичный и позитивный вариант с точечным оформлением зоны ванны (или душа) и унитаза.
Стоимость: $$.
Дизайн ванной комнаты в стиле гламурный шик может основываться как на бело-розовой, так и на темно-пурпурной или темно-фиолетовой цветовой гамме. Здесь очень важны определенные узоры (растительные, арабские, восточные) и подсвеченные акценты на глянцевой плитке.
Стоимость: $$.
Далее на homify:
— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;