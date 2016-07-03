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12 проверенных комбинаций плитки для ванной комнаты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Ванная в колониальном стиле
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Дизайн ванной комнаты часто более всего зависит от выбранной вами плитки, декоративных панно и вставок мозаики, а не от мебели. Главное – это отделка ванной комнаты, определяющая и ее настроение, и ее практичность.

Советуем остановить свой выбор на керамической плитке – доступном и практичном материале, который поможет вам сделать ванную комнату красивой и удобной в уборке. Мы приготовили для вас 12 проверенных комбинаций плитки – по цвету или соотношению одноцветной плитки и декора, по разным типам и цветам самой плитки. Сверьте данные комбинации со своими возможностями и реальными продуктами в вашем магазине и вы найдете лучший для вас вариант!

При каждом из вариантов есть ориентировочная стоимость такого метода. Все цены очень приблизительные, но вы сможете понять, из чего они составляются.

​Французская шахматка

homify Ванная в колониальном стиле
homify

homify
homify
homify

Удивительно красивой смотрится ванная комната с отделкой пола шахматкой. Вдоль стен используйте черный бордюр так же, как и для декора стен, обычно оформленных белой плиткой.

Стоимость: $$ (для удачного результата используйте брендовую плитку).

​Основа с горизонтальным декором

homify Ванная комната в рустикальном стиле Керамика
homify

homify
homify
homify

Основа (т. е. основная плитка для облицовки стен) в паре с горизонтально расположенным декором смотрится очень хорошо в ванных комнатах небольшого формата. Очень часто основа выбирается однотонной или с едва заметным, но изысканным рисунком, а декор – яркий и эффектный, заметный. Основа может быть глянцевой, если ваш бюджет это позволяет, а декоративных горизонтальных линий может быть несколько: одна по центру, другая – чуть выше.

Кроме того, такие декоративные плитки в современном варианте часто допускают полное отсутствие бордюра или окаймления между основой и декором. Важно знать, что в декоративной полосе может быть использована любая плитка, а не только та маленькая, что в магазинах обычно называется «бордюром» и «декором», в том числе и та, что просто имеет другой цвет, но один размер с основой.

Стоимость: $ (легкая облицовка, можно выбрать бюджетную основу).

​Акцентная стены для душа или ванной

Home Appia Antica, CAFElab studio CAFElab studio Ванная в стиле лофт
CAFElab studio

Home Appia Antica

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

Прекрасная возможность сделать ванную комнату современной и позволить себе элитную керамическую плитку – выбрать бюджетный и простейший вариант для всех стен, кроме одной, сделав ее акцентной.

Стоимость: $ (легкая облицовка, эффектный результат).

​Акцентная стена из мозаики

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Ванная комната в стиле модерн
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Имитация мозаика на акцентной стене – очень популярная возможность сделать по-настоящему эффектный интерьер. Остальная плитка может быть простая – белая, серая, под камень или бежевая.

Стоимость: $ (при имитации мозаики) и $$ (при настоящей мозаике).

​Черно-белая симфония

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Удивительная цветовая гамма из белого и черного отлично подходит под просторные ванные комнаты, она позволяет сделать комнату изысканной и стильной, но что самое главное – визуально аккуратной.

Стоимость: $$ (придется покупать дорогую плитку, так как дешевая белая и черная часто смотрится слишком просто).

​Имитация дерева и камня

BATHROOM Esra Kazmirci Mimarlik Ванная комната в стиле модерн
Esra Kazmirci Mimarlik

BATHROOM

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

В этой удивительной эклектичной ванной комнате мы найдем имитацию дерева на стенах и имитацию камня на полу. Такой вариант позволяет сделать интерьер более жилым и похожим на интерьер кухни или гостиной. Плюс к этому часто используется декоративная плитка в виде мозаики для душевой кабины.

Стоимость: $$.

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​Европейский современный стиль

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Один из самых популярных тандемов – белый и ванильный, для ванной комнаты его можно реализовать и в более современном формате. Найдите однотонную белую и бежевую с мелким рисунком, не используйте декор, а лишь создайте акцентные стены. Например, при раковине, унитазе и душевой сделайте бежевые стены, а остальные – белые.

Стоимость: $$ (выбирайте крупноформатную плитку, а не стандартную).

​Минимализм будущего

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Ванная комната в стиле минимализм
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Проверенный ультра-современный вариант – плитка на полу под дерево, с глянцевым отливом плитка для стен и частично просто белые оштукатуренные стены – станет прекрасным вариантом для ванной комнаты в новостройке или загородном доме.

Стоимость: $$-$$$ (зависит от выбранных моделей).

​Яркая геометрия

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Ванная комната в эклектичном стиле
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Акцентная стена для душевой в ярких красках и белый интерьер с цветным акцентом (который также присутствует на акцентной стене) является простым вариантом отделки стандартной ванной комнаты в современном стиле. В остальном используется белая или бледно-серая плитка для стен и пола.

Стоимость: $.

​50 оттенков серого

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Ванная комната в эклектичном стиле
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Этот шикарный интерьер вы можете создать на основе трех-четырех видов плитки. Создавая колонны или горизонтальные полосы декора, найдите удачное сочетание между чистым белым, чистым серым и серо-белым декором.

Стоимость: $-$$.

​Ванная комната принцессы

Bathroom in the bedroom "Provence", Your royal design Your royal design Ванная комната в эклектичном стиле
Your royal design

Bathroom in the bedroom Provence

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Блестящая мозаика, плитка с эффектом блеска, зеркальные вставки в декоре ванной комнаты – все это является проверенными способами сделать маленький интерьер более просторным, светлым и привлекательным.

Стоимость: $$-$$$.

​Семейный модерн

Bathroom, Your royal design Your royal design Ванная комната в стиле минимализм
Your royal design

Bathroom

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Выбрав самый простой вариант отделки и современную крупноформатную плитку, вы сможете создать практичный и позитивный вариант с точечным оформлением зоны ванны (или душа) и унитаза.

Стоимость: $$.

​Гламурный шик

Bathroom, Your royal design Your royal design Ванная комната в эклектичном стиле
Your royal design

Bathroom

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Дизайн ванной комнаты в стиле гламурный шик может основываться как на бело-розовой, так и на темно-пурпурной или темно-фиолетовой цветовой гамме. Здесь очень важны определенные узоры (растительные, арабские, восточные) и подсвеченные акценты на глянцевой плитке.

Стоимость: $$.

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