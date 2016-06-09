16 барбекю и дровяных печей, идеальных для вашего сада

В этой Книге Идей мы собрали для вас практичные проекты дизайна самих мангалов – кирпичных и глиняных и зон для барбекю – как с самодельными мангалами, так и с покупными.

Всего в нашей подборке 16 удачных решений, которые наверняка понравятся тем, кто планирует строительство или покупку мангала. Барбекю – это особая культура, позволяющая не только хорошо проводить время, но и объединять семьи! Давайте окунемся в нее вместе!

Мангал обычно подразумевает использование шампуров, барбекю – решетки, на американский манер, для жарки мяса, овощей и гарнира. Формами они традиционно тоже отличаются, но сейчас можно встретить барбекю в классическом формате мангала и наоборот.