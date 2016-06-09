16 барбекю и дровяных печей, идеальных для вашего сада

В этой Книге Идей мы собрали для вас практичные проекты дизайна самих мангалов – кирпичных и глиняных и зон для барбекю – как с самодельными мангалами, так и с покупными.
Всего в нашей подборке 16 удачных решений, которые наверняка понравятся тем, кто планирует строительство или покупку мангала. Барбекю – это особая культура, позволяющая не только хорошо проводить время, но и объединять семьи! Давайте окунемся в нее вместе!
Мангал обычно подразумевает использование шампуров, барбекю – решетки, на американский манер, для жарки мяса, овощей и гарнира. Формами они традиционно тоже отличаются, но сейчас можно встретить барбекю в классическом формате мангала и наоборот.
Еще один очень красивый проект дровяного мангала-барбекю представлен нам в стиле шале. Из-за темного цвета кирпича и кровли он смотрится очень презентабельно плюс имеет декоративные светильники и аксессуары на полочках.
Этот шикарный проект можно возвести в ранг практически идеального. Купольная печь для копчения и жарки на шампурах, а также угольный гриль идеально подходят для полноценного комплекта летней кухни!
Созданная из кирпича и имеющая каменную композитную столешницу, такая кухня станет украшением любого традиционного коттеджа.
Для справки: угольный гриль покупается и интегрируется в кухню, а купольная печь собирается профессионалом или своими руками.
Эта удивительно красивая печь с вертелом оформлена мозаикой и имеет стильную композитную столешницу.
В этой шикарной кирпичной печи можно готовить как на барбекю с решеткой, так и как на мангале – с шампурами. Шикарный формат позволяет сделать из печи целую летнюю кухню с местом для сервировки.
Этот угольный гриль в дизайне сада в стиле минимализм смотрится просто шикарно! Для него реализована специальная площадка с мощением натуральным деревом.
Стоимость газовых грилей – около 100-200 тыс. рублей. Их интеграцией в кирпичную (огнеупорную) летнюю кухню вы можете заняться самостоятельно. Самые шикарные варианты, когда рядом проведено электричество для обычной плиты, миксера для коктейлей, чайника, и есть мини-раковина.
Газовый гриль от угольного можно отличить по наличию поворотных выключателей, в газовом вы можете контролировать огонь механическим путем.
Эта мульти-функциональная кирпичная печь отделана мелкой галькой и смотрится очень основательно.
Печь-барбекю может притвориться и камином, если вы любите элегантность белоснежных американских террас!
Стационарный газовый гриль может стать не только частью целой летней кухни, но и стоять сам по себе – в бюджетном варианте.
Более функционально – добавить к газовому грилю еще и газовую плиту, помогающую готовить гарниры и соусы.
Мангал или печь для барбекю можно построить и своими руками. Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их на Форуме.
Эта роскошная летняя кухня явно находится при дорогом коттедже – здесь есть винный холодильник, TV, барная стойка, раковины и шикарное барбекю!
Удивительный минималистичный дизайн этого барбекю смотрится просто поразительно! Здесь есть как решетка, так и поверхность для готовки.
Небольшие печи могут быть переносными. Правда, мобильность зависит не только от веса, но и от качества покрытия площадки.
Этот современный проект плиты для летней кухни кажется очень минималистичным и даже футуристичным!
На современной летней кухне найти кирпичный мангал не сложно, ведь он ценится всеми!
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