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16 барбекю и дровяных печей, идеальных для вашего сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Балкон и терраса в стиле модерн
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В этой Книге Идей мы собрали для вас практичные проекты дизайна самих мангалов – кирпичных и глиняных и зон для барбекю – как с самодельными мангалами, так и с покупными.

Всего в нашей подборке 16 удачных решений, которые наверняка понравятся тем, кто планирует строительство или покупку мангала. Барбекю – это особая культура, позволяющая не только хорошо проводить время, но и объединять семьи! Давайте окунемся в нее вместе!

Мангал обычно подразумевает использование шампуров, барбекю – решетки, на американский манер, для жарки мяса, овощей и гарнира. Формами они традиционно тоже отличаются, но сейчас можно встретить барбекю в классическом формате мангала и наоборот.

​Мангал в стиле шале

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Еще один очень красивый проект дровяного мангала-барбекю представлен нам в стиле шале. Из-за темного цвета кирпича и кровли он смотрится очень презентабельно плюс имеет декоративные светильники и аксессуары на полочках.

​Купольная печь + угольный гриль

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Сад в средиземноморском стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Этот шикарный проект можно возвести в ранг практически идеального. Купольная печь для копчения и жарки на шампурах, а также угольный гриль идеально подходят для полноценного комплекта летней кухни!

Созданная из кирпича и имеющая каменную композитную столешницу, такая кухня станет украшением любого традиционного коттеджа.

Для справки: угольный гриль покупается и интегрируется в кухню, а купольная печь собирается профессионалом или своими руками.

​Печь с вертелом и отделкой мозаикой

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта удивительно красивая печь с вертелом оформлена мозаикой и имеет стильную композитную столешницу.

​Традиционная кирпичная печь для барбекю

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie Сад Грильницы
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

В этой шикарной кирпичной печи можно готовить как на барбекю с решеткой, так и как на мангале – с шампурами. Шикарный формат позволяет сделать из печи целую летнюю кухню с местом для сервировки.

​Угольный гриль

Ogród na 2-POZIOMOWYM TARASIE przy penthouse, Ogrodowa Sceneria Ogrodowa Sceneria Балкон и терраса в стиле модерн
Ogrodowa Sceneria

Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria

Этот угольный гриль в дизайне сада в стиле минимализм смотрится просто шикарно! Для него реализована специальная площадка с мощением натуральным деревом.

​Газовый гриль

Covered Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited Сад в стиле модерн
Design Outdoors Limited

Covered Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Стоимость газовых грилей – около 100-200 тыс. рублей. Их интеграцией в кирпичную (огнеупорную) летнюю кухню вы можете заняться самостоятельно. Самые шикарные варианты, когда рядом проведено электричество для обычной плиты, миксера для коктейлей, чайника, и есть мини-раковина.

Газовый гриль от угольного можно отличить по наличию поворотных выключателей, в газовом вы можете контролировать огонь механическим путем.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Кирпичная печь с мангалом, коптильней и раковиной

Barbecue au charbon 940, chemoa.fr chemoa.fr Сад Грильницы
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

Эта мульти-функциональная кирпичная печь отделана мелкой галькой и смотрится очень основательно.

​Печь-камин для террасы

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Печь-барбекю может притвориться и камином, если вы любите элегантность белоснежных американских террас!

​Стационарный газовый гриль

BBQ Area Design Outdoors Limited Сад Грильницы
Design Outdoors Limited

BBQ Area

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Стационарный газовый гриль может стать не только частью целой летней кухни, но и стоять сам по себе – в бюджетном варианте.

​Газовый гриль + газовая плита

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited Сад в рустикальном стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Более функционально – добавить к газовому грилю еще и газовую плиту, помогающую готовить гарниры и соусы.

​Кирпичный мангал своими руками

Fireplaces, La Fleche Design La Fleche Design ГостинаяАксессуары и декорации
La Fleche Design

La Fleche Design
La Fleche Design
La Fleche Design

Мангал или печь для барбекю можно построить и своими руками. Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их на Форуме.

​Шикарное барбекю с вертелом на летней кухне

homify Балкон и терраса в стиле модерн Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Эта роскошная летняя кухня явно находится при дорогом коттедже – здесь есть винный холодильник, TV, барная стойка, раковины и шикарное барбекю!

​Барбекю на газовой печи

Barbecues tout inox Design, chemoa.fr chemoa.fr Сад Грильницы
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

Удивительный минималистичный дизайн этого барбекю смотрится просто поразительно! Здесь есть как решетка, так и поверхность для готовки.

​Переносная печь-барбекю

A chaque loisirs son tapis : vélo, moto, barbecue, jeux..., ITAO ITAO Сад Грильницы
ITAO

ITAO
ITAO
ITAO

Небольшие печи могут быть переносными. Правда, мобильность зависит не только от веса, но и от качества покрытия площадки.

​Газовая плита для летней кухни

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот современный проект плиты для летней кухни кажется очень минималистичным и даже футуристичным!

​Кирпичный мангал на летней кухне

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На современной летней кухне найти кирпичный мангал не сложно, ведь он ценится всеми!

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