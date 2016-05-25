Дома, которые вам определенно понравятся

Есть определенные типы домов, которые прямо созданы для того, чтобы их размещали подальше от оживленных мест, и дома-кабинки как раз являются одним из них. Небольшие деревянные домики чаще всего располагаются в лесных местностях, но также очень актуально их строить на каких-нибудь больших свободных локациях. О таких домах часто мечтают небольшие и чувственные семьи, которым не надо много пространства.

Такие дома зачастую состоят из небольших комнаток-кают без больших выходных разъёмов; зачастую такие дома используются для отдыха на природе, различных пикников и готовки на свежем воздухе. Наверное, именно поэтому отсутствие соседей придает обстановке некой эстетичности и практичности. Еще одним большим плюсом таких домов являются крыши, которые выполнены под небольшим углом: это дает некое ощущение того, что вы находитесь где-то в горной местности, что позволяет полностью ощутить все прелести пребывания в таком одиночном домике. Одним из прелестных примеров таких домов является экземпляр от архитекторов компании Tangentes Architects: он демонстрирует все преимущества, которые были описаны выше.