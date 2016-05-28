Райский сад современного дома

Не каждый обнаруживает в себе страсть к садоводству и желание ухаживать за растениями. Но если вы располагаете прекрасным участком, то почему бы этим не воспользоваться? Вместо шикарного проекта дома мы вдохновим вас не менее шикарным садом. Если правильно организовать это пространство, то в скором времени оно порадует вас яркими цветами.
Этот прекрасный проект озеленения показывает, насколько замечательно ваше открытое пространство может выглядеть, затратив немного времени и выбрав эффективное планирование, так что давайте окунемся в природу и окружим себя прекрасным ландшафтным дизайном!
Этот удивительный проект озеленения, сделанный Ijla, был выполнен с таким нежным отношением, что внешнее пространство отлично сочетается с домом. Кажется, что каждая деталь выглядит так, как будто она всегда была на этом месте и выполняла свои функции.
Серая терраса является идеальным партнером для красивой черепичной крыши дома. Только фасад медового цвета выступает в качестве разделителя между домом и садом. Какое поразительно точное использование материалов! Мы не можем ждать, чтобы увидеть больше!
Этот проект не был сосредоточен только на заднем дворе, так что передняя часть дома также была украшена красивым озеленением и продуманными дополнениями. Но опять же, мы видим потрясающий серый шиферный сланец, который становится акцентом этого дома, он разбавлен белым цветом и яркими всплесками зелени.
Использование идеально подстриженных деревьев, мягких струящихся кустарников и интересных цветов прекрасно дополняет строгую современность фасада дома и предлагает достаточно мягкости, чтобы жители дома могли чувствовать себя комфортно, уютно и прежде всего, стильно.
Как и любой другой сад, который был тщательно спланирован, было бы стыдно не включить красивую область, предназначенную исключительно для общения. Прекрасные солнечные деньки так и зовут провести их на отдыхе, используя мангалы и барбекю, собираясь всей семьей.
Используемая мебель на этой террасе очень практична, гармонирует с имеющимся напольным покрытием и подходит общей стилистике дома. Такая терраса будет хорошо выглядеть круглый год.
Какая польза в создании поистине потрясающего и красочного сада, если вы не будете иметь возможность наслаждаться этим, даже когда погода станет ненастной? Естественно, вид на сад изнутри дома должен быть великолепным, и мы рады видеть, что это получилось сделать в этом удивительном проекте!
Вне зависимости от того, сидите ли вы за обеденным столом, наслаждаясь семейной трапезой, или лежите, свернувшись калачиком, на диване, вы всегда можете в полной красоте и спокойствии наблюдать за садом круглый год. Благодаря использованию стекла в таких объемах сад представлен, как гигантское произведение искусства, но почему бы и нет?
Если для вас связь с природой важна, то все пространство на улице должно быть четко спланировано и тщательно разработано. Понятно, что жители этого дома хотели наслаждаться непрерывной связью с природой как внутри дома, так и снаружи, поэтому сразу начинается терраса, как только вы выходите из дверей!
Так как есть возможность быстро переходить от внешнего пространства к внутреннему, то это разделение не выглядит слишком большим. А благодаря зеленым насаждениям разбавляется серость террасы. Жители этого дома в любой момент могут соприкоснуться с природой. Это такое удовольствие!
Показателем действительно красивого, функционального и успешного проекта озеленения является то, может ли сад использоваться вечером, когда солнце садится, а также днем в прекрасное теплое летнее время. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что этот сказочный сад 24 часа выглядит великолепно! Благодаря ошеломляющему освещению и удивительно хорошо продуманным растениям, это пространство отлично выглядит при свете луны. Если бы терраса обогревалась, то вряд ли кому-либо захотелось бы вернуться в закрытое помещение.
Если вы чувствуете, что готовы изменить ваш сад, то взгляните на эту книгу идей - как создать английский сад?