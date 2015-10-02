Настенный декор

Люди во все времена пытались украшать свое жилище. Наскальные рисунки, картины известных художников, старинные гобелены и бабушкино панно с фотографиями – люди всегда пытались сделать свое жилище красивее и привлекательнее, украсить пустые стены чем-то интересным и значимым. Сегодня дизайнеры вовсю экспериментируют с настенным декором, придумывают новые композиции и сочетания.

Сейчас в домах можно встретить на стенах абсолютно неожиданные решения настенного декора. От обычных рамок для фото до простых настенных полочек, от изделий ручной работы до настенных тарелок и подносов, от необычных классических молдингов до плетеных неглубоких корзин разных форм и размеров. Люди ищут необычные и оригинальные украшения для стен своих домов, а производители ломают головы и пытаются придумать новые и оригинальные декоративные украшения для стен.

В этой статье мы рассмотрим основные приемы современного декора стен, которые позволяют создать неповторимый облик вашего дома.