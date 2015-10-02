Настенный декор

Люди во все времена пытались украшать свое жилище. Наскальные рисунки, картины известных художников, старинные гобелены и бабушкино панно с фотографиями – люди всегда пытались сделать свое жилище красивее и привлекательнее, украсить пустые стены чем-то интересным и значимым. Сегодня дизайнеры вовсю экспериментируют с настенным декором, придумывают новые композиции и сочетания.
Сейчас в домах можно встретить на стенах абсолютно неожиданные решения настенного декора. От обычных рамок для фото до простых настенных полочек, от изделий ручной работы до настенных тарелок и подносов, от необычных классических молдингов до плетеных неглубоких корзин разных форм и размеров. Люди ищут необычные и оригинальные украшения для стен своих домов, а производители ломают головы и пытаются придумать новые и оригинальные декоративные украшения для стен.
В этой статье мы рассмотрим основные приемы современного декора стен, которые позволяют создать неповторимый облик вашего дома.
Вставки на стене другого материала или текстуры. С помощью такого нехитрого приема стены не будут казаться пустыми и безжизненными. Просто поклейте часть стены другими обоями или выложите вставку декоративным камнем. Такая стена будет выглядеть интересно и сложно. В этом данном примере часть стены оформлена с помощью деревянных досок. Стена зрительно перестала быть пустой и скучной, приобрела свой характер и шарм. А настенные светильники и картины лишь улучшают внешний вид стены, добавляя в интерьер кучу новых мелочей.
Рамки для фотографий и композиции из рамок. Этот прием имеет свою долгую историю, рамки для фотографий люди вешали на стены с незапамятных времен. Стена не будет выглядеть пустой, если на нее повесить одну или несколько рамок с фотографиями, картинками или надписями. Здесь мы можем наблюдать самое простое оформление стен. Строгая, геометрически правильная организация картин на стене выглядит подчеркивающе сурово. Четкие линии и правильные углы сильно выделяются на фоне деревянной стены, но именно этот прием делает стену интересной и не пустой.
Рамки для фотографий можно располагать на стене как геометрически строго и правильно, выверять каждый сантиметр, так и в хаотичном порядке, создавая абсолютный беспорядок на стене. Этот прием создает определенное настроение в интерьере: эдакий творческий беспорядок с элементами хаоса. Но тем не менее такая стена выглядит интересно и свежо. Оригинальное расположение предметов заставляет разглядывать эту стену снова и снова. И каждый раз Вы будете находить что-то новое, то, что раньше Вы не замечали на этой стене.
Зеркала или композиции из зеркал. Если Вам захотелось чего-то новенького и необычного – попробуйте поэкспериментировать с зеркалами. Этот прием зрительно увеличит комнату, а сами зеркала будут выполнять роль картин с вечно меняющимся изображением. На этой картинке мы можем лицезреть один из вариантов такого оформления стен. Здесь зеркала не увеличивают комнату, но кусочки зеркал, выложенные в определенном порядке, безусловно делают этот интерьер интереснее и уникальнее.
Сделать стену не скучной помогут контрастного цвета полочки, прикрепленные к стене. На них можно положить кучу разных предметов, которые Вам будет приятно наблюдать в своем доме ежедневно. Любимые книги, резные шкатулки, ароматные свечи и красивые подсвечники, мягкие игрушки и милые сердцу вещицы – вот неполный перечень тех предметов, которыми можно украсить настенные полки в интерьере комнаты. Любимые предметы буду ежедневно радовать Ваш взор, а контрастный цвет полочек будет заметно выделяться на фоне стены и зрительно делать ее сложнее и насыщеннее.
Разнообразить скучный интерьер Вам помогут фотообои или объемные обои. С помощью фотообоев можно ощутить себя в любой точке мира, от прекрасной Венеции и романтичного Парижа до густого хвойного леса и горных снежных вершин. А колоссальная польза от объемных обоев особенно видна на этом фото. Здесь необычный визуальный эффект обоев зрительно увеличивает размеры комнаты. Это отличное и многофункциональное дополнение к интерьеру делает его уникальным и интересным, зрительно разгружает и расширяет пространство, а также занимает пустое пространство стен.
Более подробно почитать о видах декоративных обоев Вы можете, пройдя по этой ссылке.
Дизайнер этого интерьера комнаты постарался на славу, создавая такую уникальную декоративную стену. Выдвижные кубики одновременно служат и настенными полочками, и являются частью огромной стены, состоящей из множества таких кубиков. Композиционно это решение со стеной выглядит идеально, комната является целостной композицией, где очень грамотно подобраны цвета и материалы.
В этом классическом интерьере дизайнеры заполнили пустое пространство на стенах с помощью лепнины и молдингов такого же цвета, как и стены. Поэтому такое настенное украшение является почти незаметным декоративным элементом в интерьере, но стены все же не выглядят пустыми и скучными. Такой настенный декор выглядит стильно и изысканно, подчеркивая основной неоклассический стиль дизайна интерьера комнаты.
Московском
Еще одним хитрым дизайнерским ходом для заполнения пустоты на стене является роспись на стенах. Этот прием не имеет никакой полезной функциональной нагрузки, как настенные полочки, например. Зато такой рисунок будет украшать Вашу комнату круглый год и радовать глаз. Роспись можно заказать в специализированных салонах у профессионалов своего дела или же сделать самостоятельно. Конечно, если у Вас достаточно развит художественный навык или же Вы творческая и неординарная личность.
Сейчас в магазинах продается огромное количество готового настенного декора для любого дизайна интерьера. Вам остается только выбрать подходящий именно Вашему интерьеру. На этом фото мы можем видеть настенный декор в виде птиц. Такое украшение выглядит просто и ненавязчиво, разбавляет простые бежевые стены и заполняет пустое пространство в комнате.