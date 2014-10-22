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homify 360°: Экодом в Гернси

Мой Homify Мой Homify
M House, JAMIE FALLA JAMIE FALLA Спальня в стиле модерн
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Этот замечательный семейный дом, который мы представляем сегодня в рубрике homify 360°, находится на британском острове Гернси, втором по величине из Нормандских островов в проливе Ла-Манш, недалеко от берегов Франции. Этот остров является популярным местом для жизни и проведения отпуска, благодаря мягкому, почти средиземноморскому климату. Как и в случае с домом на берегу Тирренского моря, это строение было когда-то складом для упаковок, и лишь несколько лет назад стараниями инженеров и архитекторов было преобразовано в энергосберегающий дом.

Фасад

M House JAMIE FALLA Дома в стиле модерн Дерево Коричневый
JAMIE FALLA

M House

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

В качестве облицовочного материала для этой постройки была использована лиственница. Доски из лиственницы являются черезвычайно прочными. Это дерево очень медленно растет, а благодаря высокому содержанию смолы, оно хорошо защищено от непогоды.  С течением времени цвет древесины подвергается незначительным изменениям и становится слегка сероватым, что придает фасаду дополнительный приятный для глаз блеск.

Планировка

M House JAMIE FALLA Дома в стиле модерн Дерево Коричневый
JAMIE FALLA

M House

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

Здание построено в форме буквы L. К главному корпусу слева пристроен дополнительный одноэтажный корпус, в котором находится несколько комнат. В самом центре дома вас встретят неверятные и единственные в своем роде раздвижные двери, высота которых превышает 3 м. Они были сделаны под заказ, специально для этого экодома. Рамы выкрашены в черный цвет, который отлично сочетается с цветом фасада. Из угловых окон открывается необыкновенно красивый панорамный вид. Дополнительным преимуществом таких окон является то, что они захватывают свет как с западной, так и с восточной сторон, что играет немаловажную роль для сооружения, основной особенностью которого является малое энергопотребление.

Вход

M House JAMIE FALLA Балкон и терраса в стиле модерн Дерево Коричневый
JAMIE FALLA

M House

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

Вход в дом выполнен из традиционного сочетания дерева и камня, которое отвечает как этическим, так и практическим требованиям. Ко входу пристроен козырек, часть которого покрыта досками, а часть – нет. Климат на острове способствует тому, чтобы жители проводили как можно больше времени на открытом воздухе, поэтому дополнительные лучи солца, встречающие вас на выходе, обязательно зарядят хорошим настроением на весь день.

Западное крыло

M House, JAMIE FALLA JAMIE FALLA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево
JAMIE FALLA

M House

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

Внутри энергосберегающий дом выглядит еще необычнее, чем снаружи. По центру расположились два бокса, представляющих собой отдельные комнаты, в которых можно уединиться, сконцентрироваться и поработать, не теряя при этом из виду всего происходящего в доме. Обычно такие боксы можно встретить в офисах технологических компаний, дизайн которых выполнен в индустриальном стиле. Как правило, в офисах они выполняют роль комнат отдыха или переговорочных, почему бы не использовать их в тех же целях и в жилом доме.

Проход между комнатами

Глядя на этот проход между комнатами, невольно вспоминаешь выражение, в тесноте, да не в обиде. Чтобы максимизировать пространство комнат, архитекторы решили сэкономить на ширине проходов. Вполне возможно, что такие проходы, хоть и незначительно, но все же уменьшают теплопотерю здания, что является одним из базовых принципов архитектурной концепции экодома.

Восточное крыло

M House JAMIE FALLA Кухня в стиле модерн
JAMIE FALLA

M House

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

На противоположной стороне дома нам открывается вполне привычный глазу интерьер. Как и положено в экосберегающих домах, хозяева отказались от привычных светильников, отдав предпочтение небольшим галогенным лампам, вмонтированные в основу антресольного этажа, который одновременно является потолком для этого уютного уголка отдыха. В нем расположились журнальный столик, диваны, круглый стол для семейных обедов. На переднем плане фото мы видим кухонный шкаф, намекающий на то, что в этой части зала находится кухня. Именно здесь жители дома собираются вместе, кушают, отдыхают и общаются. Антресольный этаж на фото пока не заполнен, однако его также можно использовать как дополнительную комнату.

Спальня

M House JAMIE FALLA Спальня в стиле модерн
JAMIE FALLA

M House

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

Что же находится в боковой пристройке этого сооружения? Эта часть дома была отдана под спальную и ванную комнаты. Спокойные белый и бежевые цвета, доминирующие в спальне, очень подходят для концепции экодома. Это цвета гармонии, умиротворения и созидания. Именно такая жизнь представляется идеальной и единственно возможной для всех, кто несмотря на некоторые неудобства, выбирает для себя и своей семьи проживание в энергосберегающем доме.

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