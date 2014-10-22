homify 360°: Экодом в Гернси

Внутри энергосберегающий дом выглядит еще необычнее, чем снаружи. По центру расположились два бокса, представляющих собой отдельные комнаты, в которых можно уединиться, сконцентрироваться и поработать, не теряя при этом из виду всего происходящего в доме. Обычно такие боксы можно встретить в офисах технологических компаний, дизайн которых выполнен в индустриальном стиле. Как правило, в офисах они выполняют роль комнат отдыха или переговорочных, почему бы не использовать их в тех же целях и в жилом доме.