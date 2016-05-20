Дом мечты для пожилой пары

Старозаветная мораль предписывает нам по истечении известного срока попрощавшись с рабочим местом обратиться к поиску некой новой обетованной добродетели, чтобы ею заполнить лакуну, зияющую в грядущем. И по тому же предписанию взоры наши должно обратить к юдоли покоя и безмятежности, в пасторальный Эдем, с поправкой на возросшие аппетиты к комфортабельной, активной и пресыщенной впечатлениями жизни.

Собственный дом теперь, в пору осени – невероятно перспективное предприятие для тех, кто печётся о предстоящей новой жизни. Антонио Мартинс ( Antonio Martins Interior Design) предлагает своё видение идеального дома для пенсионеров, принимая во внимание все их потребности и удобство.