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Дом мечты для пожилой пары

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Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Сад в эклектичном стиле
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Старозаветная мораль предписывает нам по истечении известного срока попрощавшись с рабочим местом обратиться к поиску некой новой обетованной добродетели, чтобы ею заполнить лакуну, зияющую в грядущем. И по тому же предписанию взоры наши должно обратить к юдоли покоя и безмятежности, в пасторальный Эдем, с поправкой на возросшие аппетиты к комфортабельной, активной и пресыщенной впечатлениями жизни.

Собственный дом теперь, в пору осени – невероятно перспективное предприятие для тех, кто печётся о предстоящей новой жизни. Антонио Мартинс ( Antonio Martins Interior Design) предлагает своё видение идеального дома для пенсионеров, принимая во внимание все их потребности и удобство.

Очарование сельской архитектуры

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Сад в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Изящество коннотаций и пластических завязок с местным естественным антуражем – это то, что делает этот проект по-настоящему особенным. Архитектура вдохновлена органичными сельскими мотивами. И совсем не трудно воочию убедиться в неподдельности созвучия, заставляющего резонировать стиль дома с окружением.

Каскады винограда, сходящие с козырька веранды, созидают непроговариваемое естество атмосферы дома. Простая, сферической формы садовая скульптура на газоне хранит ещё один секрет: она изготовлена из переработанного и пущенного во вторичное употребление материала. Это позволяет нам прочесть естество не только там, где оно очевидно или где под него искусно маскируются, но и в более тонких связях экологии и этики.

Послеполуденный отдых у бассейна

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Бассейны в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Представим себе осень жизни, каковой она рисуется добропорядочному современнику. Можно ли представить себе лучшую картину пенсионного покоя, чем блаженная праздность в шезлонге у собственного бассейна, в окружении самых близких людей и со всеми неизменными атрибутами буржуазной робинзонады заднего двора? 

Церемонные приёмы пищи на открытом воздухе и вечерние коктейли у воды – плоды изысканных и ненавязчивых дизайнерских находок: затенённой зоны близ дома и широких раздвижных дверей.

Вещи, старые и новые

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Гостиные в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Внутри, в гостиной атмосфера и особый живой порядок свидетельствуют о живой же истории хозяев дома. Antonio Martins Interior Design проделали потрясающую работу, чтобы интегрировать старую мебель и личные вещи владельца в эту современную обстановку.

Деликатный экзотизм сообщает о неравнодушии хозяина дома к винтажной мебели, искусству и изящным ремёслам. Здесь доминирует старинный сервант с его историческим авторитетом, подкреплённым коренастыми ногами.

Искусство действует

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Гостиные в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Ключевым запросом от будущего хозяина дома застройщику было пожелание: здесь должна быть динамическая lounge зона, где бы супруги-хозяева могли провести время вместе, в то время как где-то неподалёку могли бы развлекаться и веселиться гости, случись им приехать без приглашения.

Уют возложен по воле традиции  на долю камина. Несмотря на некоторую эксцентричность использованного здесь восстановленного листового металла, голубые тона только усиливают специфику атмосферы и никоим образом её не нарушают.

Простая функциональность

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Кухни в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Просторная кухня буквально забита эксклюзивной посудой, что однако не нарушает функционального статуса-кво помещения. Пространство кухни воспринимается воздушным и внушительным, все детали согласованы и преследуют одни и те же композиционные задачи.

Изобретательные дизайнерские решения гарантируют защищённость от дефицита свободного места. Разнообразие мест хранения, включая традиционные шкафы и подвесные системы, делает жизнь проще, когда дело доходит до упаковки вещей прочь после обеда.

Просыпаясь в саду

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Спальня в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Какова эта спальня? Совершенно очевидно, что здесь дизайнеры не согласились на простое и скучное решение. Сочетание кремовых, глубоких коричневых и нюансированных светлых, почти белых оттенков утверждает атмосферу успокоения и нежной привязанности.

Классический и не устаревающий приём, служащий той же цели поддержания особого расположения, необходимого для спальни пожилой семейной пары – усугубление естественности и близости к природу. В ночное время хозяева могут оставить дверь слегка приоткрытой, чтобы мягкий бриз и запахи сада, могли спокойно проникать в комнату.

Краеугольный камень

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Ванная комната в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Дом, о котором стоит мечтать в связи достойным выходом на пенсию, необходимо должен обладать известным шармом. И здесь дизайнеры многократно подтверждают свой профессионализм.

Положим, одним из исключительных примеров их эклектичного внимания в области изобразительности стал стим-панк объект в ванной комнате, комуфлирующийся под простую и незатейливую раковину. Тяжелая плита из итальянского белого мрамора попирает якобы дряхлое изящество витиеватого механизма прошлого века.

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