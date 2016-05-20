Дом мечты для пожилой пары

Старозаветная мораль предписывает нам по истечении известного срока попрощавшись с рабочим местом обратиться к поиску некой новой обетованной добродетели, чтобы ею заполнить лакуну, зияющую в грядущем. И по тому же предписанию взоры наши должно обратить к юдоли покоя и безмятежности, в пасторальный Эдем, с поправкой на возросшие аппетиты к комфортабельной, активной и пресыщенной впечатлениями жизни.
Собственный дом теперь, в пору осени – невероятно перспективное предприятие для тех, кто печётся о предстоящей новой жизни. Антонио Мартинс ( Antonio Martins Interior Design) предлагает своё видение идеального дома для пенсионеров, принимая во внимание все их потребности и удобство.
Изящество коннотаций и пластических завязок с местным естественным антуражем – это то, что делает этот проект по-настоящему особенным. Архитектура вдохновлена органичными сельскими мотивами. И совсем не трудно воочию убедиться в неподдельности созвучия, заставляющего резонировать стиль дома с окружением.
Каскады винограда, сходящие с козырька веранды, созидают непроговариваемое естество атмосферы дома. Простая, сферической формы садовая скульптура на газоне хранит ещё один секрет: она изготовлена из переработанного и пущенного во вторичное употребление материала. Это позволяет нам прочесть естество не только там, где оно очевидно или где под него искусно маскируются, но и в более тонких связях экологии и этики.
Представим себе осень жизни, каковой она рисуется добропорядочному современнику. Можно ли представить себе лучшую картину пенсионного покоя, чем блаженная праздность в шезлонге у собственного бассейна, в окружении самых близких людей и со всеми неизменными атрибутами буржуазной робинзонады заднего двора?
Церемонные приёмы пищи на открытом воздухе и вечерние коктейли у воды – плоды изысканных и ненавязчивых дизайнерских находок: затенённой зоны близ дома и широких раздвижных дверей.
Внутри, в гостиной атмосфера и особый живой порядок свидетельствуют о живой же истории хозяев дома. Antonio Martins Interior Design проделали потрясающую работу, чтобы интегрировать старую мебель и личные вещи владельца в эту современную обстановку.
Деликатный экзотизм сообщает о неравнодушии хозяина дома к винтажной мебели, искусству и изящным ремёслам. Здесь доминирует старинный сервант с его историческим авторитетом, подкреплённым коренастыми ногами.
Ключевым запросом от будущего хозяина дома застройщику было пожелание: здесь должна быть динамическая lounge зона, где бы супруги-хозяева могли провести время вместе, в то время как где-то неподалёку могли бы развлекаться и веселиться гости, случись им приехать без приглашения.
Уют возложен по воле традиции на долю камина. Несмотря на некоторую эксцентричность использованного здесь восстановленного листового металла, голубые тона только усиливают специфику атмосферы и никоим образом её не нарушают.
Просторная кухня буквально забита эксклюзивной посудой, что однако не нарушает функционального статуса-кво помещения. Пространство кухни воспринимается воздушным и внушительным, все детали согласованы и преследуют одни и те же композиционные задачи.
Изобретательные дизайнерские решения гарантируют защищённость от дефицита свободного места. Разнообразие мест хранения, включая традиционные шкафы и подвесные системы, делает жизнь проще, когда дело доходит до упаковки вещей прочь после обеда.
Какова эта спальня? Совершенно очевидно, что здесь дизайнеры не согласились на простое и скучное решение. Сочетание кремовых, глубоких коричневых и нюансированных светлых, почти белых оттенков утверждает атмосферу успокоения и нежной привязанности.
Классический и не устаревающий приём, служащий той же цели поддержания особого расположения, необходимого для спальни пожилой семейной пары – усугубление естественности и близости к природу. В ночное время хозяева могут оставить дверь слегка приоткрытой, чтобы мягкий бриз и запахи сада, могли спокойно проникать в комнату.
Дом, о котором стоит мечтать в связи достойным выходом на пенсию, необходимо должен обладать известным шармом. И здесь дизайнеры многократно подтверждают свой профессионализм.
Положим, одним из исключительных примеров их эклектичного внимания в области изобразительности стал стим-панк объект в ванной комнате, комуфлирующийся под простую и незатейливую раковину. Тяжелая плита из итальянского белого мрамора попирает якобы дряхлое изящество витиеватого механизма прошлого века.