Белая квартира в красочном Мадриде

Белый цвет является цветом простоты, ясности и элегантности. Пожалуй, это самый необязывающий цвет, который оставляет максимум пространства для реализации самых смелых идей по декорированию интерьеров. Белый символизирует начинание, эскиз, перспективу. Поэтому помещения, в которых доминирует белый цвет, создают ощущение чего-то нового, светлого, зарождающегося.
Как правило, многие избегают красить все помещение в белый цвет, полагая, что квартира будет производить впечатление слишком холодной, безличной и стерильной. Сегодня на примере одной из мадридских квартир мы покажем и докажем вам обратное!
Белая квартира в Мадриде имеет необычную круглую форму. В центре нее расположена ванная комната, находящаяся за книжной полкой. От помещения, в котором все выкрашено преимущественно в белый цвет, абсолютно не веет ледяным холодом. Достигается это за счет светло-коричневого цвета напольного покрытия и одной непокрашенной стены.
Белая кухня, вопреки всем стереотипам, также не производит отталкивающего впечатления. Наоборот, она выглядит чистой и уютной. Стоило добавить немного мягких, непротиворечащих белому цвету красок, и кухня превратилась в гостеприиное, открытое и полное воздуха помещение.
Вид гостиной демонстрирует, что дизайнеры педантично придерживаются выбранной цветовой концепции. Небольшое исключение составляют лишь яркая картина на одной из стен и черная доска на другой.
Главное преимущество белой мебели в том, что она может сочетаться практически с любым цветом. Особенно эффектно выглядят небольшие предметы приглушенных тонов, например, бирюзовая морская звезда или черно-серый подсвечник. Также белый цвет очень гармонично сочетается с натуральными материалами, в частности, со светлым деревом.
Белый цвет обладает способностью зрительно увеличивать пространство, с ним также связано множество приятных ассоциаций – белый голубь, как символ мира, свадебное платье, белый флаг, означающий перемирие. Древние греки считали, что если спать в белой одежде, то сны будут приятными. Поэтому белый цвет часто можно встретить в декоре спален. На этом изображении видно, что в случае со спальней дизайнеры решили рискнуть и добавить в интерьер несколько небольших предметов черного цвета. Смотрится очень стильно и элегантно.
Ванные комнаты часто оформляют в белый, поскольку именно этот цвет ассоциируется с чистотой и свежестью. Ванная комната этой необычной мадридской квартиры практически полностью покрашена в белый цвет. Оттеняют его только светло-серый цвет одной из стен и напольного покрытия. Такая цветовая комбинация, характерная для индустриальных интерьеров, выглядит очень современно и стильно.