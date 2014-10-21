Белая квартира в красочном Мадриде

Белый цвет является цветом простоты, ясности и элегантности. Пожалуй, это самый необязывающий цвет, который оставляет максимум пространства для реализации самых смелых идей по декорированию интерьеров. Белый символизирует начинание, эскиз, перспективу. Поэтому помещения, в которых доминирует белый цвет, создают ощущение чего-то нового, светлого, зарождающегося.

Как правило, многие избегают красить все помещение в белый цвет, полагая, что квартира будет производить впечатление слишком холодной, безличной и стерильной. Сегодня на примере одной из мадридских квартир мы покажем и докажем вам обратное!