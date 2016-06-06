Toп 10 – Самые удивительные дома у моря

В связи с тем, что наши статьи Топ 10 очень популярны среди читателей, мы хотим продолжить эту серию и предлагаем вашему вниманию новую интересную подборку. Вместе с вами мы отправимся в несколько потрясающих мест на побережье Великобритании, чтобы подробнее познакомиться с самыми удивительными домами у моря.

Многим из нас хотелось бы жить в собственном доме на берегу, а владельцы этих прекрасных домов сделали свою мечту реальностью. Их архитектура не оставит вас равнодушными. В нашей подборке вы увидите как более традиционные, так и ультрасовременные дома. Давайте же начнем!