Toп 10 – Самые удивительные дома у моря

В связи с тем, что наши статьи
Топ 10 очень популярны среди читателей, мы хотим продолжить эту серию и предлагаем вашему вниманию новую интересную подборку. Вместе с вами мы отправимся в несколько потрясающих мест на побережье Великобритании, чтобы подробнее познакомиться с самыми удивительными домами у моря.
Многим из нас хотелось бы жить в собственном доме на берегу, а владельцы этих прекрасных домов сделали свою мечту реальностью. Их архитектура не оставит вас равнодушными. В нашей подборке вы увидите как более традиционные, так и ультрасовременные дома. Давайте же начнем!
При работе над этим проектом перед архитекторами стояла задача создать роскошный дом для молодой семьи, который будет отражением их индивидуальности, с особым акцентом на их страсть к вечеринкам и приемам.
Архитекторам все удалось на славу. Этот дом прекрасно подойдет для светской вечеринки и выглядит эффектно со всех ракурсов.
Дом №7, Шотландия
По словам архитекторов из Denizen Works этот невероятный объект был построен в октябре 2010 года на месте разрушенного дома на острове Тири (запад Шотландии). Концепция включает в себя два дома (жилой и гостевой) соединенных между собой с помощью утилитарного блока. Вместе эти элементы образуют смелую ландшафтную композицию, отражая характер и наследие острова.
В соответствии с философией Denizen Works архитекторы черпали вдохновение в местной культуре, материалах и архитектурных формах – все это нашло отражение в облике дома. Мы видим плавные формы крыш, дымовые трубы, гафрированную оболочку. Гостевой дом с его мощными каменными стенами, черно-белой цветовой гаммой и просмоленной крышей прекрасно вписывается в ландшафт Тири.
Этот дом не совсем похож на дом у моря из нашей мечты, но вместе с тем мы не можем отрицать его оригинальность и, в данном случае, уместность, именно поэтому он определенно заслуживает места в нашем Топ 10 обзоре.
Этот объект – результат расширения одноэтажного бунгало 1970-х годов. Хозяева решили пристроить современный экологичный объем и модернизировать старый дом добавив ему энергоэффективности. Теперь, благодаря использованию новейших технологий, этот дом в Корнише не только красивый, но и энергосберегающий. Такое сочетание делает его поистине достойным внимания!
Проект реализован талантливой командой Bazeley Partnership. Сами архитекторы, описывая дом, говорят, что Sundown - это новый современный дом в Уидемут Бей, Корнуолл. Их задачей было построить новый дом на месте старого разрушенного бунгало. Важно было не выйти за рамки допустимой высоты и уложиться в
оригинальный след от предыдущего дома.
Архитекторам это удалось! Вы бы никогда не догадались, что на этом месте раньше находилось старое разрушенное бунгало, не так ли? Только представьте себе, что вы каждое утро просыпаетесь в этом великолепном доме и до вас доносится запах свежего морского воздуха. Просто мечта!
Пром Дом, Масселборо
Пром Дом на берегу моря в Масселборо без сомнения можно назвать образцом современной архитектуры. Архитекторы из Wiszniewski Thomson Architects при проектировании использовали все преимущества места и из панорамных окон открывается потрясающий вид.
Современный стиль – правильный выбор! Это пьянящая смесь арт деко с совершенными линиями и элегантного минимализма, который преобладает в дизайне 21- го века. Этот дом более чем достойное дополнение к нашему списку Топ 10 , согласны?
Это здание с темными металлическими платформами и прозрачными ограждениями выглядит очень стильно. Является ли оно модернистским, промышленным или миксом того и другого стиля? Никто не может дать однозначный ответ, но одно мы знаем наверняка – это то, что из него открывается потрясающий вид на море, которым могут похвастаться немногие дома.
Каждому понравится завтракать или ужинать на такой террасе по соседству с морем, а вернувшись внутрь продолжить наслаждаться видом через панорамные окна. Что может быть лучше!
Дом-корабль. Торбей
Еще один дом с потрясающим морским видом не мог не попасть в наш обзор Топ 10.
Корабельная архитектура дома делает его уникальным, а использование красивых
морских материалов, в том числе натурального дерева, завершает морской образ. Этот дом не только удачно расположился на побережье, но и очень ярко отражает дух этого места. Потрясающе!
Оверкомб, Девон
Дом
Оверкомб имеет далеко не самые обычные пропорции и архитектурные решения. Он известен своим эффектным видом, капитальной реконструкцией и, конечно, восхитительным видом на море, а за счет расположения на возвышенности, и на все окрестности поселка.
Практически по всему периметру дома протянулась потрясающая терраса. Все помещения расположены на одном этаже, что отлично подходит для членов семьи всех возрастов. Имеются пять спален, каждая из которых оснащена собственной ванной и прекрасным видом на море. Все спальни безукоризненно меблированы и отделаны по самым высоким стандартам.
Архитекторам блестящим образом удалось воплотить так много интересных дизайнерских идей в таком простом, со стороны, доме.
Морские травы, Корнуолл
Еще один невероятный объект, который дополнит наш список, спроектировали архитекторы из Bazeley Partnership. Хочется отметить, что строительство было завершено недавно и дом вмещает в себя пять спален и конечно имеет замечательный вид на залив Даймер.
Заказчики приобрели пустой участок, поэтому проектирование дома велось с нуля. Их желанием было построить семейный дом, который бы гармонировал с окружающей средой и был ее логическим продолжением. Это семейное гнездышко имеет три уровня, включая тренажерный зал и кинозал.
Даже если бы этот дом состоял из одной спальни и не имел бы тренажерного зала он все равно бы остался в нашем списке феноменальных прибрежных домов.
Маяк 65, Хэмпшир
В завершении нашего обзора мы представляем вашему вниманию недвижимость под названием
Маяк 65. Этот современный дом с тремя спальнями находится на южном побережье Англии, в прекрасном месте на первой линии, с видом на Солент и остров Уайт.
Мало того, что дом расположен в самом завидном месте он еще и потрясает своей архитектурой. В него невозможно не влюбиться!
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