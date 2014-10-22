Мебель для гостиной: современные диваны

Все готово для хорошего вечера! Любимые друзья принесли напитки и закуски, вы запаслись парочкой фильмов, которые так давно мечтали посмотреть, рядом – уютный и вместительный диван, на его спинку так приятно облокотиться и, забыв про дневные заботы, насладиться приятным вечером.
А может быть для вас идеальный отдых выглядит по-другому, и вы предпочитаете провести его в одиночестве за просмотром любимой телепередачи или чтением книги, которая уже давно стоит на самом видном месте книжной полки. Если мы в свободное время остаемся дома, то какая-то часть этого времени будет обязательно проведена на диване. Какой диван мы выберем, зависит от наших предпочтений и стиля в интерьере, которого мы придерживаемся. Сегодня homify представляет подборку современных диванов, разнообразие которых столь велико, что сможет удовлетворить даже самый взыскательный вкус.
Если вы решили во что бы то ни стало купить новый диван, подумайте сначала, куда бы вы хотели его поставить. Давайте начнем с классики. На этом фото изображен диван, дизайн которого довольно аскетичен, а размер невелик. Такой диван будет отлично смотреться в самом центре комнаты. Желательно, чтобы рядом висела книжная полка и стояли несколько кресел в схожей цветовой комбинации. Эти предметы нужны для того, чтобы избежать пустых пространств и завершить композицию интерьера комнаты.
Кожаные диваны невероятно удобны, они всегда подстроятся под вашу форму тела и спасут вас от жары во время знойного лета. К тому же, кожаные диваны выглядят невероятно элегантно и обладают завидной практичностью.
Этот необычный диван назван в честь известного района Нью-Йорка Brooklyn. Как несложно догадаться по названию, этот диван воспроизводит форму Бруклина. Он состоит из двух соединенных вместе частей, на одной из которых можно лежать, что, собственно, и положено делать на диванах, а на другой – сидеть как в кресле. Но это еще не все. Присмотритесь повнимательнее, и вы увидите, что диван стоит на панелях из досок, которые можно использовать как полки. Еще одной удивительно полезной функцией является возможность прятать книги и журналы в незаметные щели из ткани между подушечками дивана.
Дизайн-студия Imago Creative Design придумала необычный и многофункциональный диван. Как и Brooklyn, Metropolis имеет форму L, на нем можно и сидеть и лежать, при этом диван состоит из кожаных раздвижных подушек и при желании его можно легко превратить удобный журнальный столик.
Этот светлый минималистичный диван идеально подойдет для молодой пары, которая только что переехала в новую квартиру. Его можно легко переносить из комнаты в комнату, а при необходимости быстро собрать и разобрать. Не верите? Взгляните на следующее изображение.
Вот так выглядит этот диван в разобранном виде. Никаких гвоздей, шурупов, бесчисленных деталей и многостраничных инструкций. Все гениальное просто. Несмотря на то, что на фото его можно принять за игрушку из картона, этот диван невероятно прочен, стабилен и стойко перенесет ни одну вечеринку в вашем доме.
Такой диван просто незаменим для большой семьи или для тех, кто любит принимать гостей. Он не занимает много места, в тоже время на нем может разместиться целая компания. Кстати, диван также легко разделить на части. OTA6 действительно ценное приобретение. Покупая его, вы покупаете не только диван, но и целых шесть дополнительных сидячих мест.
В чем секрет OTA6? На самом деле, он содержит все, что вам хотелось бы иметь в гостиной. Абсолютно каждая его часть имеет функциональное предназначение и может быть использована как пуфик, скамейка или удобные сиденья для обеденного стола. Двуспальная кушетка легко превращается в двухместную скамейку. Столик также является частью OTA6. Вот, такой вот замечательный диван-матрешка.