Мебель для гостиной: современные диваны

Все готово для хорошего вечера! Любимые друзья принесли напитки и закуски, вы запаслись парочкой фильмов, которые так давно мечтали посмотреть, рядом – уютный и вместительный диван, на его спинку так приятно облокотиться и, забыв про дневные заботы, насладиться приятным вечером.

А может быть для вас идеальный отдых выглядит по-другому, и вы предпочитаете провести его в одиночестве за просмотром любимой телепередачи или чтением книги, которая уже давно стоит на самом видном месте книжной полки. Если мы в свободное время остаемся дома, то какая-то часть этого времени будет обязательно проведена на диване. Какой диван мы выберем, зависит от наших предпочтений и стиля в интерьере, которого мы придерживаемся. Сегодня homify представляет подборку современных диванов, разнообразие которых столь велико, что сможет удовлетворить даже самый взыскательный вкус.