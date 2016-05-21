Как “договориться” с домашними делами?

Домашние заботы – бич современного, пресыщенного активностями и делами, человека. Настолько, что иные склонны сегодня видеть в разрешении домашних трудностей едва ли не отдохновение, хобби или досуг.
Именно сегодня скука – это клеймо, поразившее новоиспечённый городской мир, – диалектически прогрызла наш быт, вопреки тем самым активностям отягощая наше релятивистское существование. И именно сегодня же во весь рост встал её новый сподвижник – прокрастинация. Большинство из нас не способно – объективно – самостоятельно преодолеть этого гнетущего психического механизма, заставляющего спасаться метущемуся разуму в бесконечном просматривании лент социальных сетей, либо наведении бессмысленного поверхностного порядка. Разберёмся с простой классификацией “домашних прокрастинаторов” и попытаемся принять меры.
Вики описывает прокрастинацию как “склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящую к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.”
Механизм прост: когда мы становимся перед необходимостью решения двух равновеликих по значению и срочности дел, наша психика отказывается выстраивать иерархию и предпочитает подождать до поры, до времени, пока само как-нибудь не “рассосётся”. Именно поэтому, когда всё в доме летит в тартарары, мы предпочитаем немного развлечься, чтобы потом с новыми силами…
“Домашний прокрастинатор” – наиболее распространённый представитель класса “откладывателей” в области бытовых проблем. Кроме описанных ранее фанатичных любителей порядка, все прочие люди, как правило, предпочитают при виде рассохшихся косяков, щелей в шпатлёвке, капающих кранов, или скрипящих дверей глубокомысленно возроптать и резюмировать о необходимости “заняться при случае, когда посвободнее станет”
Поскольку всякому довольно скоро становится ясна эта бесхитростная стратегия, даже и самому “откладывателю”, дело остаётся за малым: понять, как же и почему это происходит, и исключить причины такого поведения. В этом нам может помочь классификация: распределяй и деконструируй.
Зачастую даже взяться за разрешение трудности бывает не просто из-за простого желания всё исполнить совершенно, лучшим образом. Так же и покончить с начатым делом бывает тяжело, до тех пор, пока все элементы не сложатся идеальным способом.
Эти фразы часто служат оправданием и причиной бесконечно долго простоя в бытовых домашних делах. Тем, кто склонен к этому типу прокрастинации не худо было бы сосредоточиться на реалистичном сценарии, в качестве цели выбирая не какой-то абстрактный идеал, а высокое, но конкретное и умопостижимое качество. Постарайтесь расшатать уютное судно вашего совершенства, допускайте ошибки, хотя бы изредка, но методично!
Случается так, что приятнее слегка помечтать о том, как замечательно все будет, когда вы доберетесь наконец до исполнения задуманного. А ещё приятнее удалиться в область далёкого и свободного фантазирования. Однако, эта простая и радостная способность – мечтать, – не всегда идёт на пользу делу, в особенности, если впереди вас ждут важные дела.
Как справиться с этой бедой? Постараться использовать то же самое во благо. Например, определив предмет желания как ремонт в квартире, не вдаваясь в преждевременные подробности, распланируйте порядок и сроки проведения работ. Но всё же не ограничивайте своего воображения! Попытайтесь просто структурировать его, например, составляйте проекты и формулируйте задачи в письменной форме.
Иной раз дела откладываются и по совершенно вздорной причине. Например, не редко прокрастинация сопровождается декларированием некой удивительной психической конституции, при которой якобы эффективность работы повышается с нагнетанием градуса срочности или ответственности. Как будто грозящий провал повышает шансы качественного выполнения поставленной задачи!
Чем это чревато? Во-первых, откладывая домашние дела, вы рискуете только усугубить назревшую итак работу. Во-вторых, имея определённый запас времени, того, которое в другой ситуации вы охотно потратили бы на бессистемный отдых, вы можете провести работу обстоятельно, выбирая именно те материалы, специалистов или условия, которые вам представляются подходящими. Что делать? Постарайтесь приложить усилия к тому, чтобы быть сдержанным: избегайте драм и излишней экзальтированной эмоциональности. Найдите возможность мотивировать себя чем-то другим, вместо стресса, например, просто заинтересуйтесь предстоящим делом, изучите вопрос, погрузитесь в специальные источники. Просто сочините себе промежуточные дедлайны, в которые необходимо совершить определённый объём работ или разрешить некоторые сопутствующие задачи.
Часто ли вы сопротивляетесь необходимости решать те или иные задачи, которые возникают помимо вашей воли, в соответствии с естественным, но случайным порядком вещей? Такие проблемы кажутся несущественными и недостойными внимания. Однако, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, к чему приводит такая расстановка приоритетов.
Стоит отнестись к “делам мирским” как к чему-то неминуемому. И подвергнуть этот рок классификации. Классификация убивает чувственное различие. Приступайте к демистификации будней! И на крайний случай: придумайте себе свои собственные, исключительно индивидуальные способы разрешения будничных задач.
Самый распространённый тип “домашнего прокрастинатора – Деятель. Такой “откладыватель” ссылается на бесконечную занятость: вы не можете отказаться ни от одного из множества очень важных дел, в результате чего выполняете не сполна или вовсе не приступаете к выполнению поставленных задач. Вы берете на себя слишком много, каждое новое занятие предпочитая начатым и не завершённым предыдущим.
Что же: постарайтесь признаться себе в том, что на всё ваших сил не хватит. Те же дела, что вам под силу расставьте в приоритетном порядке и определите для каждого свой срок. Тайм-менеджмент никто не отменял. И не забывайте про меру отдыха!
Последняя разновидность прокрастинатора – Тревожный. Тот, кто озабочен неразрешимостью и неохватностью проблем. Пускай мир вокруг кипит и мечется, я останусь в своем покое, огородив себя ото всяких забот и перемен. Этот тип особенно предрасположен к эффективному поиску способов преодоления необходимости зняться делом.
Здесь поможет исключительно самоорганизация. Проинспектируйте свой график, свои условия жизни, свой каждодневный быт. Всё ли вас устраивает? Всё ли должно лежать именно на этом месте, именно так скрипеть, именно так крошиться? Начните с малого и попросите друзей о помощи – в компании всегда веселее.