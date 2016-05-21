Как “договориться” с домашними делами?

Домашние заботы – бич современного, пресыщенного активностями и делами, человека. Настолько, что иные склонны сегодня видеть в разрешении домашних трудностей едва ли не отдохновение, хобби или досуг.

Именно сегодня скука – это клеймо, поразившее новоиспечённый городской мир, – диалектически прогрызла наш быт, вопреки тем самым активностям отягощая наше релятивистское существование. И именно сегодня же во весь рост встал её новый сподвижник – прокрастинация. Большинство из нас не способно – объективно – самостоятельно преодолеть этого гнетущего психического механизма, заставляющего спасаться метущемуся разуму в бесконечном просматривании лент социальных сетей, либо наведении бессмысленного поверхностного порядка. Разберёмся с простой классификацией “домашних прокрастинаторов” и попытаемся принять меры.