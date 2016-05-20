Ремонт или мелкие правки: что лучше?

Выбор между основательным ремонтом или восстановлением очевидных изъянов не всегда решается на раз. Зачастую, окинув непредвзятым взглядом поле боя, мы не можем обнаружить достаточного количества доводов ни в чью пользу – и естественно самозабвенно предаёмся прокрастинации, полагая, что ситуация однажды разрешится сама собою.

Впрочем, как и во всем остальном, ждать случая не приходится. И вместо того, чтобы откладывать решение до последнего, постараемся-ка лучше разобраться в наличных проблемах.