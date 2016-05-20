Ремонт или мелкие правки: что лучше?

Выбор между основательным ремонтом или восстановлением очевидных изъянов не всегда решается на раз. Зачастую, окинув непредвзятым взглядом поле боя, мы не можем обнаружить достаточного количества доводов ни в чью пользу – и естественно самозабвенно предаёмся прокрастинации, полагая, что ситуация однажды разрешится сама собою.
Впрочем, как и во всем остальном, ждать случая не приходится. И вместо того, чтобы откладывать решение до последнего, постараемся-ка лучше разобраться в наличных проблемах.
Ремонт – это всегда мучительно непростое решение. Едва ли не все на своём личном опыте знают о “прелестях” этого предприятия. Однако, ведь его и не придумывали для развлечения. Иногда без капитальных изменений обойтись не возможно.
Однако, верно и другое: в большинстве случаев все возможные маленькие проблемы не складываются в одну основательную. Скрипучие двери, рассохшиеся половицы, затёртые обои и прочее, и прочее – всё это частности, не приятные, но и не требующие радикального вмешательства. Иногда бывает достаточно исправить одну частность: например, переклеить обои. Но порой, даже и это представляется чрезмерной исполнительностью: по сегодняшним представлениям о дизайне отклеившийся или прохудившийся фрагмент обоев можно заменить на полосу с другим рисунком – и это не только не навредит, но даже освежит дизайн.
С какой стороны приступить? Возьмите карандаш и лист бумаги и разлинуйте его на две графы: желаемое и необходимое. Куда, например, стоит отнести постаревшую морально раковину, а куда – прохудившуюся трубу, помнящую ещё времена застоя?
Подсчитайте количество пунктов из графы “необходимое” и проведите линии связи: если проблемы происходят из одного ключа или чем-то объединены, это должно означать, что затягивать с ремонтом смысла нету, и дальше будет только горячее. Если же все пункты или подавляющее большинство из них стоят особнячком – пускай и не стоит откладывать их разрешение, но всё же решение проблемы может заключаться в очень частном вмешательстве, не требующем каких-то колоссальных работ.
Впрочем, если определиться с тем, желанно ли, или необходимо вмешательство, попробуйте оттолкнуться от другой точки. Например: быть может проблема изживёт себя сама, если вы просто переставите мебель в комнате?
Но шутки в сторону. Если вас что-то тревожит в состоянии вашего дома, но самостоятельно оценить проблему вы не в состоянии, пригласите на помощь специалиста. В наше время обращение за компетентной консультацией может и выглядит ещё как излишек, но всё шире понимается как целесообразное и взрослое поведение человека, ценящего своё время и силы.
Время здесь – один из важнейших ресурсов. Ведь совершенно очевидно, что, с одной стороны, многие процедуры, с которыми сопряжён ремонт, затягиваются надолго,а с другой – что не осмысленное предпочтение частных правок ремонту в случае, если без ремонта-то не обойтись, легко может привести к усугубление проблемы, и как результат – к ещё большему затягиванию времени.
Всё же, задумываясь о ремонте, не худо бы лишний раз напомнить себе, что это дело требует от вас огромных инвестиций времени и долгого и скучного физического и психического присутствия.
Бюджет – второй по важности критерий, соперничающий за первенство со временем.
Нужно понимать, что бюджет ремонта может быть не то что даже сопоставим, но и отличаться в сторону уменьшения по отношению к местным работам: ремонт ремонту – рознь, как и иные штучные поправки. Однако при этом так же очевидно и то, что основательный и качественный ремонт всегда предполагает включение качественных деталей. Соответственно и цена его растёт в геометрической прогрессии.
Резюмируя два главных основания (а равно принимая во внимание и трезвый взгляд на саму проблему) стоит в очередной раз разразиться сентенцией о соотношении времени и цены, необходимых для проведения работ.
Не стоит ожидать, что ремонт – скорая процедура, и цена на него может существенна превышать цену отдельных работ. С другой же стороны, если вопрос о ремонте вообще встал, то резонно предположить, что потратившись сегодня вы избежите гораздо более трудоёмких и дорогостоящих работ в будущем. Верно, однако, и то, что некоторые вещи совершенно не стоит доводить до состояния, когда ремонт станет очевидно необходимым. Так, многие изнашивающиеся элементы (вроде петель, встроенной бытовой техники, водопроводных кранов и проч) в ходе эксплуатации обязательно требуют несущественных вложений и починок, в то время как будучи запущенными, со временем могут повлечь разлад и более крупного масштаба.
В конце концов, определяться с тем, что вам необходимо и в каком объёме, придётся именно вам. Но никогда не вредно попросить проконсультировать вас тех, кто уже имел подобный опыт. С другой стороны, не стоит манкировать и компетенцией специалистов.